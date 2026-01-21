– Foto: Imago Images

Liebe Politik, macht den Sport zur kommunalen Pflicht! Hartplatzhelden-Kolumne # 119: Kommunen müssen sich laut Gesetz um Schulen, Kindergärten und die Feuerwehr kümmern. Sport zählt nur zu ihren freiwilligen Aufgaben. Es ist Zeit, das zu ändern, kommentiert MICHAEL FRANKE.

Die globalen Krisen kommen im Breitensport an. Die demographische Entwicklung, der Klimawandel, die gesellschaftliche Spaltung und politischer Extremismus erschweren es auch den Kommunen, ihre Aufgaben zu meistern. Deren Pflichtfelder sind laut Gesetz: Schulen, Kindergärten, Kommunalwahlen, Versorgungseinrichtungen, soziale Angelegenheiten oder Feuerwehr. Sportinfrastruktur und Bewegungsangebote gehören nicht dazu, beide fallen in die Kategorie freiwillige Aufgaben.

Zwar besteht ein allgemeiner Konsens darin, dass sich Bildung und Sport gegenseitig bedingen, dass der organisierte Sport Teil der Bildung ist. Doch vor dem Gesetz wird der Sport nicht der Pflichtaufgabe Bildung zugeordnet, sondern den freiwilligen Leistungen. Es ist also dem Zufall überlassen, zum Beispiel privaten Initiativen, wo es künftig gute, ordentliche oder mangelhafte Voraussetzungen für den organisierten Sport gibt. Vor allem in den wachsenden Ballungsräumen der Republik stehen die Zeichen auf Sturm. Großstädte sind häufig schon jetzt mit der Bewältigung der grundlegenden Ver- und Entsorgungsaufgaben überfordert. Es fehlen Sportplätze, Turnhallen, Schwimmbäder, die nicht abbruchreif sind. Sie stehen auf der politischen Prioritätenliste weit hinten, leider. Unsere Gesellschaft hätte anderes verdient und nötig, sie braucht den Vereinssport.