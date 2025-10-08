Warum mein Verein eine Abteilung für Inklusionssport gegründet hat

Der 27. Mai 2025 war ein historischer Tag für die FT Gern. Erstmalig in der 118-jährigen Geschichte bietet der Verein eine Abteilung für Inklusionssport mit einem Fußballangebot für Kinder und Jugendliche. Und was soll man sagen? Es war ein großartiger Start mit Spaß auf allen Seiten.

Unter der Leitung von Marc Stiegler, der die erste Herrenmannschaft der FT Gern coacht, entsteht ein neues Angebot, das Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit bietet, gemeinsam ohne Druck Sport zu treiben – mit dem Schwerpunkt Inklusionsfußball.

Die Mannschaft startet mit zunächst einer, später zwei altersgestaffelten Trainingsgruppen. Die exakten Altersbereiche werden bedarfsorientiert festgelegt. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen ab 6 Jahren, mit oder ohne Behinderung. Auch ADS, Autismus

oder soziale Beeinträchtigungen werden berücksichtigt. Ziel ist eine bunte Fußballgemeinschaft, in der Teamgeist, Spaß und persönliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen. In den Fokus rücken wir die individuellen Möglichkeiten der jungen Fußballer und Fußballerinnen und ihr Talent, nicht ihre Einschränkungen.