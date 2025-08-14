– Foto: FT Gern

Neuer Platz für Talente: Die Mädchen müssen nicht mehr draußen bleiben Hartplatzhelden-Kolumne #111: Lange haben wir gezögert, und ich weiß gar nicht mehr so richtig warum. Ab sofort bietet unser Verein jedenfalls auch Mädchen die Chance auf das coolste Spiel der Welt. Von MICHAEL FRANKE

Bald gibt es etwas Neues bei uns: Mädchenfußball bei der FT Gern, in der neuen Saison geht es los. Seit Jahren spukte das Thema durch einige Köpfe in meinem Verein, darunter meinen eigenen. Das hörte sich immer gut an, und den Mädchen einen Raum für das coolste Spiel der Welt zu bieten, war eigentlich eine logische Sache.

Doch scheiterten wir lange am klassischen Ballungsraumdilemma. Viele Kinder, wenig Platz und keine mädchengerechte Infrastruktur. Die Logik des Mangels. Die Mädchen mussten draußen bleiben, damit die Buben möglichst optimal trainieren und spielen können. Zumal dazu noch das Problem kam, dass man angeblich einen eigenen Umkleide- und Sanitärbereich benötigen würde. Das war lange das Ende aller Diskussionen. Denn es ging wie so oft um Geld. Und großen zusätzlichen ehrenamtlichen Aufwand. Zeit und Geld – die ewigen Engstellen des Sports.