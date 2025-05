Tod eines treuen Mitglieds: "Ein Leben, ein Verein" als Auslaufmodell?

Ich hatte vor zwei Wochen ein intensives Erlebnis. Ein langjähriges Mitglied ist kürzlich im 91. Lebensjahr verstorben. Nach über 79-jähriger Mitgliedschaft in unserem Verein. Bis zuletzt verfolgte der Verstorbene jedes Heimspiel und lebte eine wunderbare Verbundenheit mit dem Verein, den aktiven Personen und Funktionären.

Die bewegende Trauerfeier führte mir vor Augen, was es eigentlich bedeutet, Teil eines Vereins zu sein. Neben der Familie waren sehr viele Menschen aus dem Verein oder dessen Umfeld dabei, um ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. Es war traurig und gleichzeitig auch ergreifend, diese Verbundenheit bis zuletzt zu spüren.



Doch ein Blick auf die Realität in den Vereinen zeigt, dass es sich dabei um eine aussterbende Art handelt. Immer schneller wird der Verein gewechselt. Immer seltener entsteht eine Identität der Mitglieder mit dem Verein. Der Verein ist mittlerweile eine austauschbare Plattform geworden. Für Eltern, Trainerinnen, Kinder und Spieler. Oft organisiert und am Laufen gehalten von immer weniger Seelen, die Stabilität und

Zuverlässigkeit in politisch unruhigen Zeiten bieten.



Aber welche Wahl haben wir? Wird es wieder so werden wie es mal war? Werden wir auch in dreißig Jahren noch Mitglieder für 70 Jahre Mitgliedschaft ehren? Wird sie im Verein weiter oder eher wieder als Teil einer Solidargemeinschaft verstanden werden? Ich hege Zweifel.