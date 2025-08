Spielbetrieb mit Tabelle: »Verlieren wir jetzt viele Kinder?«

Ab der Spielzeit 2025/26 aber geht es in den Ligabetrieb. Es werden einzelne Spiele mit festgelegter Dauer ausgetragen, an dessen Ende ein Ergebnis steht – das dann in eine Tabelle einfließt. Außerdem wechseln wir vom 5 gegen 5 ins 7 gegen 7.





Der Wechsel bedeutet für uns mehr Veränderung als auf den ersten Blick zu erkennen sein mag. Da unser Kader nicht groß genug ist, schicken wir in unserer ersten 7-gegen-7-Saison nicht mehr zwei Mannschaften an den Start, sondern nur eine. Die zwangsläufige Folge: Wir werden nicht mehr alle Kinder bei den Spielen berücksichtigen können. Wir sehen uns also mit der Frage konfrontiert, nach welchen Kriterien wir an den Spieltagen die Mannschaft zusammenstellen. Das Prinzip Selektion tritt plötzlich ein.