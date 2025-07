Wenn Ehrentribünenkarten wichtiger sind als das Kinderturnier

Neben der Politikverdrossenheit in den Vereinen gibt es auch wachsende Kritik an den Verbänden – nicht immer fair, aber oft berechtigt. Denn viele Verbände vertreten den organisierten Sport gegenüber Politik und Verwaltung nicht mit der nötigen Entschlossenheit.

Oft wirkt es fast so, als wolle man in Deutschland gar nicht verstehen, welches Potenzial im Sport steckt. Meistens findet man sich inzwischen mit den unzureichenden Gegebenheiten ab. Ambitionierten Widerstand gegen die mangelhaften Zustände sieht man in Verbänden, aber auch in vielen Vereinen sehr selten.

Wir alle sollten uns selbstkritisch fragen:

Warum lassen wir uns immer mehr in die Rolle von Dienstleistern drängen?

Wieso akzeptieren wir so viele Missstände?

Weshalb hat der Amateurfußball keine starke Lobby?

Warum ist gesellschaftlicher Zusammenhalt keine politische Priorität?

Dabei sollte doch genau das im Mittelpunkt stehen: GEMEINSCHAFT. Menschen, die VEREIN(t) ihrer Leidenschaft nachgehen. Viele Mitglieder zahlen Beiträge, fühlen sich aber kaum als Teil einer Solidargemeinschaft. Stattdessen sehen sie in ihrem Club einen Dienstleister. Dieses Verständnis ist falsch – und wir müssen das klarer kommunizieren.

Ein Verein kann nicht dauerhaft auf den Schulter der wenigen und immer selben Ehrenamtlichen lasten. Schon gar nicht, wenn diese vor allem zu wenig Wertschätzung empfinden, wie Hartplatzheldin Susanne Amar und ich in den Workshops zur Stärkung des Ehrenamts im Sport immer wieder mitgeteilt bekamen.

Ich würde mich gern aktiver im DFB einbringen – etwa gemeinsam mit meinem Freund Michael Franke von der FT Gern München. Wir möchten unsere Erfahrungen, die wir auf den Fußballplätzen in München, Berlin und anderswo machen, gerne teilen. Um aus dem Erlebten die nötigen Schlüsse ziehen, aber auch um Mitstreiter - und Mitstreiterinnen - für Reformen zu finden, Diversität zu fördern und nachhaltige Sportpolitik zu gestalten.

Eintrittskarten für Bundesliga oder Länderspiele interessieren uns weniger – Kinderturniere sind uns näher als der Profizirkus. Funktionäre für den Amateurfußball gehören an die Basis, nicht in VIP-Logen oder auf FIFA-Kongresse in Südamerika. Ihre Arbeit ist hier vor Ort zu erledigen – und zwar ambitioniert, denn dafür werden sie gewählt.

Jedoch scheint der Weg in die wirklich einflussreichen Gremien des DFB verstellt, die Platzhirsche haben längst ihr Revier abgesteckt. Neuankömmlinge, Quereinsteiger und Initiativbewerbungen sind nicht erwünscht. Das ist ein Kardinalproblem unseres Sportsystems. Denn erfolgreiche Reformen kommen meist von unten – nicht top down aus den oberen Etagen.

Kürzlich sprach ich auf Social Media mit zwei klugen Frauen über die Zukunft des organisierten Sports. Eine von ihnen sagte: „Es muss sich grundlegend etwas ändern – wir brauchen ein neues System.“ Sie kommt aus dem Marketing, nicht aus dem Sport. Vielleicht trifft sie gerade deshalb einen Nerv.

Der Satz, den sie mir mitschickte, hängt jetzt über meinem Schreibtisch:

„Willst du dich an deine Vergangenheit klammern, dann beklage dich bitte nicht, dass deine Zukunft genauso aussieht.“

Unser Autor:

Gerd Thomas ist seit 2017 Erster Vorsitzender (seit 2003 im Vorstand) des FC Internationale Berlin. Der Verein pflegt den reinen Amateurgedanken, stärkt das völkerverbindende Element des Fußballs und ist seit 2007 Integrationsstützpunkt der Sportjugend. Auf den Trikots aller Mannschaften steht keine Werbung, sondern der Slogan: „No Racism!“. 2013 zeichnete der DFB den Verein mit dem Integrationspreis aus. 2022 wurde der Club auf der Fachmesse Spobis mit dem "Award für Nachhaltigkeit im Sport" geehrt. Über die Hartplatzhelden-Kolumne:

In regelmäßigen Abständen lassen wir kreative und kritische Köpfe aus dem Amateurfußball zu Wort kommen, die sich mit den Sorgen und Nöten unseres geliebten Sports befassen, aber auch Ideen für die Zukunft vorstellen.





