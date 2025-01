Neue Amateurfußball-Konferenz kommt: »Zeit, selbst zu handeln!«

Das Jahr ist zu Ende gegangen und ich frage mich: Welche Impulse kann der Amateurfußball aus 2024 mitnehmen? Und wo müssen wir 2025 ansetzen, wenn wir die Situation verbessern wollen? Viele Kinder und Jugendliche haben 2024 gelernt, dass nicht immer derselbe Verein Deutscher Meister werden muss. Für viele eine neue Erfahrung, wobei in den unteren Jugendligen in der Regel auch meist dieselben gewinnen. Manchmal gibt es immerhin zwei oder drei Platzhirsche.

Konsequenterweise spielen in NRW schon die 11-Jährigen in einer Regionalliga den so genannten Nachwuchs-Cup aus. Momentan führt Gladbach vor Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Schalke. Ein klassischer Amateurclub ist nicht dabei. Am Ende rangiert Viktoria Köln mit 0 Punkten und 17:74 Toren. Ausbildung in Deutschland bei der U12!

Da lässt eine Meldung des HSV aufhorchen. Der will alle Teams unterhalb der U12 auflösen. Gute Idee, die auch andere (Magdeburg, Wolfsburg...) schon umsetzen. Gut auch, dass der Stadtrivale FC St. Pauli schon mit klarer Kante von sich reden gemacht hat. Der lehnt ab, in der Jugend mit Spielerberatern zusammenzuarbeiten. Diese lungern seit vielen Jahren auch bei den Jüngsten überall an der Seitenlinie herum. Der Hamburger Weg: Kein Fußball den Agenten!

In unserer Workshop-Reihe zur Stärkung des Ehrenamts im Sport haben wir 2024 festgestellt, dass es trotz aller Probleme immer noch viele großartige Menschen gibt, die sich im Jugendfußball engagieren. Aber sie kümmern sich auch um die Erwachsenen, etwa einen reibungslosen Spielbetrieb oder die Betreuung der Schiedsrichter. Mit meiner Kollegin Susanne Amar habe ich ein Konzept entwickelt, von dem wir nicht ahnten, wie gut es angenommen würde. Am Ende stand als Ergebnis ein „interaktives Handbuch Ehrenamt“, erarbeitet von der Basis für die Basis. Danke an alle, die sich für den Breitensport engagieren.