Infrastrukturförderung: War die Sportmilliarde ein leeres Versprechen?

Wir fragen uns: Welche Kommune kann innerhalb dieser Frist Projektskizzen und Finanzierungszusagen herausgeben? Werden ausgewählte Kommunen vorab informiert, um teilnehmen zu können? Warum werden bei Vereinen und ihren Mitgliedern Hoffnungen auf Verbesserungen geweckt, die mit solchen Antragsverfahren und im ersten Schritt schon niedergemacht werden? Was ist von dem Versprechen der Politik und der Sportpolitik zu halten?

Zur Autorin

Ute Groth, Jahrgang 1959, ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und seit 2007 die Vorsitzende der DJK TuSA 06 Düsseldorf, einem Verein, der sich dem Breitensport verschrieben hat. 2019 wollte sie sich zur ersten DFB-Präsidentin wählen lassen, wurde aber zur Kandidatur nicht zugelassen. Ute Groth hat sich durch ihr jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement im Sport auszeichnungswürdige Verdienste erworben. Zunächst als Kinder- und Jugendtrainerin beim Deutschen Fußball Bund (DFB), seit 2007 als Vorsitzende des DJK TUSA 06 Düsseldorf, einem Verein, der sich dem Breitensport verschrieben hat und für seine große Abteilung im Mädchenfußball bekannt ist. Unter ihrer Regie wurden der “TUSA Girls Cup” und der “Düsseldorfer Mädchenfußball-Grundschulcup” initiiert. Sie steigerte die Zahl der Juniorinnen und sorgte selbst während der Corona-Pandemie für wachsende Mitgliederzahlen in ihrem Verein.

Über die Hartplatzhelden-Kolumne

In regelmäßigen Abständen lassen wir kreative und kritische Köpfe aus dem Amateurfußball zu Wort kommen, die sich mit den Sorgen und Nöten unseres geliebten Sports befassen, aber auch Ideen für die Zukunft vorstellen.





