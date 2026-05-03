 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Diese Teams feiern: Meister und Pokalsieger auf FuPa Brandenburg

UPDATE +++ Überblick zu den Mannschaften der Region, die als Meister und Pokalsieger 2025/2026 feststehen.

von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa-Grafik

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LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg
Brandenburgliga

Im Bereich von FuPa Brandenburg werden in der Saison 2025/2026 die Meister und Pokalsieger bejubelt. Glückwunsch an alle Teams. Welche Mannschaften sind das? Hier kommt der ständig aktualisierte Überblick.

  • Fehlt ein Team aus dem Männer- und Frauen-Bereich oder hast du eine Anregung? Dann schreibe eine E-Mail an brandenburg@fupa.net

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Verbandsebene

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

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Kreis Dahme/Fläming

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

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Kreis Havelland

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

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Kreis Niederlausitz

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

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Kreis Oberhavel/Barnim

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

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Kreis Ostbrandenburg

Es steht bislang noch kein Meister fest.

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Kreis Prignitz/Ruppin

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

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Kreis Südbrandenburg

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

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Kreis Uckermark

Männer-Kreispokal: SpG Schwedt/Criewen II -> Hier geht es zum Bericht

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