Diese Teams feiern: Meister und Pokalsieger auf FuPa Brandenburg

von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

von red · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

+ 52 weitere

+ 52 weitere

Im Bereich von FuPa Brandenburg werden in der Saison 2025/2026 die Meister und Pokalsieger bejubelt. Glückwunsch an alle Teams. Welche Mannschaften sind das? Hier kommt der ständig aktualisierte Überblick.

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

---

Kreis Havelland

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

---

Kreis Niederlausitz

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

---

Kreis Oberhavel/Barnim

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

---

Kreis Ostbrandenburg

Es steht bislang noch kein Meister fest.

---

Kreis Prignitz/Ruppin

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

---

Kreis Südbrandenburg

Es steht bislang noch kein Meister und Pokalsieger fest.

---

Kreis Uckermark

Männer-Kreispokal: SpG Schwedt/Criewen II -> Hier geht es zum Bericht

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________