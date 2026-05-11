Post SV Zehlendorf : "Es hat sich ausgezahlt"

– Foto: Post SV Zehlendorf

Der Post SV Zehlendorf hat die Meisterschaft in der Kreisliga West Oberhavel/Barnim vorzeitig perfekt gemacht. Mit derzeit 60 Punkten und nur einer einzigen Niederlage in 23 Partien thronen die Zehlendorfer einsam an der Spitze der Tabelle. Trainer Florian Iden blickt nun auf eine fast makellose Spielzeit zurück und bereitet sein Team auf die kommenden Aufgaben in der Kreisoberliga vor.

„Ein wenig ja, direkt nach dem entschiedenen Spiel gab es eine kleine Feier am Vereinsheim mit viel Gegrilltem und Bier“, berichtet Florian Iden gegenüber FuPa über die ersten Stunden nach dem Titelgewinn. Doch das war für die Anhänger und Aktiven des Vereins nur der Auftakt. Die Intensität der Feierlichkeiten soll im Juni noch einmal gesteigert werden, wie der Trainer ankündigt: „Die richtige Meister- und Saisonabschlussfeier folgt am 06.06.“

Vom Vizemeister zum unangefochtenen Spitzenreiter

Der Erfolg ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer gezielten Entwicklung über die letzten zwei Jahre. Nach dem zweiten Platz in der vergangenen Spielzeit war der Hunger auf den Thron groß. „Nach dem zweiten Platz im Vorjahr und einer sehr guten Vorbereitung wollten wir auf jeden Fall im Rennen um den ersten Platz das größte Mitspracherecht haben“, erklärt der Coach die Ambitionen. Diese Ziele untermauerte das Team eindrucksvoll durch Konstanz: „Nach der ungeschlagenen Hinrunde wollten wir dann natürlich auch den ersten Tabellenplatz nicht mehr hergeben und es in diesem Jahr ziehen.“ In der Tabelle distanzierte man den FC 98 Hennigsdorf II und den FSV Germendorf 1972 deutlich, die beide mit 47 Punkten bereits abgeschlagen rangieren.

Wille und Motivation als entscheidende Faktoren

Obwohl Zehlendorf bereits in der Vergangenheit spielerisch überzeugte, kam in dieser Saison eine neue mentale Stärke hinzu. „Ich denke, dass den Ausschlag oft die Motivation und die Bereitschaft der Mannschaft vor dem Spiel gegeben haben – die entscheidenden letzten Prozente“, analysiert Florian Iden. Er sieht darin den wesentlichen Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr: „Fußballerisch und individuell waren wir vielleicht schon im Vorjahr die beste Mannschaft der Liga, doch am Ende stieg die Mannschaft auf, die den unbedingten Willen hatte und alles rausgehauen hat, besonders in den entscheidenden Spielen. Daran haben wir dieses Jahr gearbeitet, und es hat sich ausgezahlt.“

Ein starkes Kollektiv mit defensiver Stabilität

Besonders beeindruckend liest sich das Torverhältnis von 71:17. Trotz personeller Rückschläge blieb die Hintermannschaft das Prunkstück des Meisters. „Unsere Defensive war trotz schwerer Verletzungen von zwei Stammkräften über die gesamte Saison super stabil und ließ wenig zu, das ermöglicht natürlich der Offensive mit einer höheren Sicherheit auch mehr Drang nach vorn“, so der Trainer. Die Mischung im Kader erwies sich als ideal: „Die Jungs sind auf einem fußballerisch sehr guten Niveau. Der Mix aus erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen wie Paul Thomas, der eine überragende erste Männersaison gespielt hat, ist eine gute Kombination. Das Team im gesamten war also unsere Stärke.“

Der Blick auf die Kreisoberliga

Während die aktuelle Meisterschaft gefeiert wird, laufen im Hintergrund bereits die organisatorischen Weichenstellungen. „Am morgigen Dienstag setzen wir uns alle zusammen und besprechen die Zukunft. Ziel ist es natürlich, in die Kreisoberliga aufzusteigen. Das geht jedoch nur, wenn alle mitziehen“, kündigt Florian Iden an. Auch die Kaderplanung für die höhere Spielklasse ist angelaufen: „Ja, die Kaderplanungen laufen, jedoch konzentrieren wir uns noch auf die vorhandene Meistermannschaft. Es gibt aber schon Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler, fix ist jedoch noch nichts.“ Eine mögliche Abschlussfahrt des Teams befindet sich derweil noch im Stadium der Überlegung: „Wir sind in Planung, doch momentan steht nichts fest.“

Bescheidenheit und Hoffnung auf Überraschungen

Für die kommende Saison 2026/2027 bleibt der Trainer trotz der aktuellen Dominanz in der Liga bodenständig. „Wenn wir in die Kreisoberliga hochgehen, dann muss das Ziel immer erst mal der Klassenerhalt sein. Startet man dort erfolgreich, schaut man, was passiert“, gibt er die Marschroute vor. Dennoch traut er seiner eingespielten Truppe einiges zu: „Bleibt der Kader so, wie er ist, und kommen eventuell noch Spieler hinzu, dann kann man bestimmt auch für eine Überraschung gut sein, doch ich bleibe lieber beim ersten Ziel des Klassenerhalts.“