Foto: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Dahme/Fläming-Liga gesichert. Vier Spieltage vor Saisonende ist dem Team von Trainer Sören Sangerhausen der Titel nicht mehr zu nehmen. Nach einer starken Saison mit 22 Siegen aus 26 Spielen folgt der Aufstieg in die Landesklasse.

Der Titelgewinn wurde anschließend gebührend gefeiert. Trainer Sören Sangerhausen sagte gegenüber FuPa: „Ja, wir haben den Titelgewinn gestern ausgiebig gefeiert. Das haben sich alle auch verdient.“

Die Dominanz des BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II spiegelt sich eindrucksvoll in der Tabelle wider. Nach 26 Spieltagen führt die Mannschaft die Dahme/Fläming-Liga mit 68 Punkten an. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Heideseer Sportverein beträgt bereits 13 Zähler, obwohl noch vier Spieltage ausstehen. Mit 112 erzielten Toren und nur 27 Gegentreffern unterstrich der neue Meister seine außergewöhnliche Saison eindrucksvoll.

Mit klarem Ziel in die Saison gegangen

Dass die Mannschaft am Ende ganz oben stehen wollte, daraus machte der Trainer keinen Hehl. Der Aufstieg war intern von Beginn an das erklärte Ziel. Dass die Entscheidung nun bereits so früh gefallen ist, sorgt dennoch für große Zufriedenheit.

„Wir sind mit dem Ziel, Meister zu werden, in die Saison gegangen. Uns war klar, dass es möglich ist, jetzt so früh schon Meister zu sein, ist umso schöner“, erklärte Sören Sangerhausen.

Die Zahlen geben dieser Zielsetzung recht. Lediglich zwei Niederlagen musste der Tabellenführer bislang hinnehmen. Dazu kommen zwei Unentschieden und beeindruckende 22 Siege.

Qualität und Eingespieltheit als Schlüssel

Für den Trainer liegt der wichtigste Grund für die Meisterschaft klar auf der Hand. Vor allem die Qualität des Kaders sowie die intensive Vorbereitung hätten den Unterschied gemacht.

„Der Hauptgrund für den Aufstieg ist die Qualität in der Mannschaft. Außerdem haben wir vom Start der Sommervorbereitung an sehr gut und viel gearbeitet mit dem klaren Ziel aufzusteigen. Die Mannschaft spielt zu großen Teilen schon länger so zusammen und wollte unbedingt und war dann jetzt auch bereit für den letzten Schritt“, sagte Sören Sangerhausen.

Gerade die Konstanz innerhalb des Teams zahlte sich über die Saison hinweg aus. Die Mannschaft präsentierte sich eingespielt, stabil und in vielen Spielen überlegen.

Breiter Kader als große Stärke

Besonders hervor hebt der Trainer die Tiefe des Kaders. Immer wieder habe die Mannschaft Spiele auch durch Einwechslungen beeinflussen können.

„Eine große Stärke ist die Kaderbreite. Wir haben viele Spieler auf einem hohen Niveau für die Liga und dadurch immer wieder auch die Möglichkeit gehabt, von der Bank wichtige Impulse zu setzen und Spiele nochmal zu verändern. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, dass wir individuell, sowohl fußballerisch als auch athletisch, herausragende Spieler haben“, erklärte Sören Sangerhausen.

Die Kombination aus individueller Qualität und mannschaftlicher Geschlossenheit macht den Unterschied in einer Saison, in der der Tabellenführer früh die Kontrolle über das Titelrennen übernahm.

Mallorca-Reise nach Saisonende geplant

Nach der Meisterschaft soll selbstverständlich weiter gefeiert werden. Für die Mannschaft steht nach Saisonende noch eine gemeinsame Abschlussfahrt an. „Ja, nach der Saison geht es nach Mallorca, da wird auch nochmal richtig gefeiert“, kündigt Sören Sangerhausen an. Zuvor will die Mannschaft allerdings auch die verbleibenden vier Ligaspiele konzentriert angehen und die erfolgreiche Saison gemeinsam genießen.

Aufstieg in die Landesklasse steht fest

Das Aufstiegsrecht wird der Meister wahrnehmen. Damit wartet in der kommenden Saison die Landesklasse auf den Verein. „Ja, wir freuen uns sehr, nächstes Jahr in die Landesklasse zu dürfen“, sagte Sören Sangerhausen.

Parallel dazu laufen bereits die Planungen für die neue Spielzeit. Große Veränderungen soll es im Kader allerdings zunächst nicht geben. „Die Planungen und Gespräche für die kommende Saison laufen schon und die Mannschaft wird in sehr großen Teilen auch zusammenbleiben, alles Weitere werden die kommenden Wochen und die Saisonvorbereitung zeigen“, erklärt der Trainer.

Vorfreude auf die neue Herausforderung

Trotz aller Euphorie richtet sich der Blick zunächst auf einen gelungenen Saisonabschluss. Konkrete Ziele für die Landesklasse formuliert der Trainer noch bewusst zurückhaltend, zeigt sich aber optimistisch.

„Erstmal wollen wir jetzt die letzten 4 Wochen Kreisoberliga ein Stück weit auch genießen. Ein genaues Ziel können wir dann in der Sommervorbereitung formulieren. Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und wollen auch nächstes Jahr wieder guten Fußball spielen. Was das am Ende für die Tabelle bedeutet, wird man sehen, aber ich glaube schon, dass wir eine gute erste Saison in der Landesklasse spielen können“, sagte Sören Sangerhausen.

Nach einer nahezu durchgehend dominanten Spielzeit geht der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II damit als Meister in die Landesklasse – und hat seine starke Saison bereits vier Spieltage vor Schluss gekrönt.