"Natürlich wurde die Meisterschaft ausgiebig gefeiert" FuPa stellt Meister vor: Die SpG Wormlage/Altdöbern sichert sich den Meistertitel in der 1. Kreisklasse Süd Südbrandenburg und steigt auf. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Foto: SpG Wormlage/Altdöbern

Die Saison in der 1. Kreisklasse Süd Südbrandenburg ist beendet, und die Tabelle spricht eine deutliche Sprache des Erfolgs. Mit einer Bilanz von 19 Siegen, 2 Unentschieden und nur einer Niederlage hat sich die SpG Wormlage/Altdöbern mit 59 Punkten und einem Torverhältnis von 103:27 die Meisterschaft gesichert. Der schärfste Verfolger, die SG Kroppen 1958, folgt mit 52 Punkten auf dem zweiten Rang. Der Lohn für diese konstante Dominanz ist der Aufstieg in die Kreisliga. Trainer Christian Rode lässt die emotionalen Meilensteine dieser Spielzeit Revue passieren.

Ausgelassene Feierlichkeiten nach harter Arbeit Die Erleichterung und der Jubel nach dem feststehenden Titelgewinn waren riesig. Für die Beteiligten gab es nach dem Abpfiff kein Halten mehr, um die Früchte der monatelangen Anstrengungen zu ernten. „Natürlich wurde die Meisterschaft ausgiebig gefeiert“, erklärt Christian Rode gegenüber FuPa und führt fort: „Die Freude war riesig, schließlich haben wir als Mannschaft die ganze Saison hart dafür gearbeitet. Gemeinsam mit Spielern, Trainern, Verantwortlichen und unseren Fans haben wir den Erfolg gebührend genossen.“ Die schnelle Erkenntnis nach dem Saisonauftakt Dabei war der ganz große Wurf vor dem ersten Spieltag gar nicht explizit so formuliert worden. Doch das Stimmungsbild und die Ambitionen änderten sich rasant mit den ersten Eindrücken. „Unser Ziel vor der Saison war eine Platzierung im oberen Tabellendrittel“, betont Christian Rode und ergänzt: „Aber gleich nach dem ersten Spiel war zu merken, dass hier in der 1. Kreisklasse viel mehr drin ist. Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, war während der Saison nicht selbstverständlich. Im Verlauf der Saison haben wir aber gemerkt, dass wir das Potenzial dafür haben.“

Die gelungene Symbiose zweier Partner als Schlüssel Der entscheidende Faktor lag vor allem in der schnellen sportlichen und menschlichen Integration des Zusammenschlusses. Aus zwei Vereinen wuchs in kürzester Zeit eine echte sportliche Gemeinschaft. „Entscheidend war vor allem unsere mannschaftliche Geschlossenheit, Spaß am Training und die Konstanz über die gesamte Saison“, sagt Christian Rode und fügt hinzu: „Auch der sofortige Zusammenhalt mit Altdöbern hat gezeigt, dass sich hier was entwickeln kann. Aber auch in schwierigen Phasen haben wir als Team zusammengehalten und wichtige Spiele für uns entschieden.“ Die ausgewogene Mischung im Kader des Meisters Neben dem mentalen Fundament stimmte bei der Spielgemeinschaft auch die sportliche Zusammensetzung. Die Hierarchie innerhalb des Kaders funktionierte sehr gut. „Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt im Team und unter unserem Trainerteam Wormlage/Altdöbern“, erklärt Christian Rode und führt fort: „Dazu kommt eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Kräften sowie eine hohe Einsatzbereitschaft in jedem Spiel.“ Ungewissheit bei den Plänen für die Abschlussfahrt Während der Titel bereits in trockenen Tüchern ist, müssen die Spieler bezüglich der traditionellen Reise nach dem Saisonende noch etwas Geduld aufbringen. Auf die Frage, ob eine Abschlussfahrt geplant sei, antwortete der Coach kurz: „Ja, wir planen was, es ist aber final noch nicht entschieden.“ Ein klares Bekenntnis zum Aufstiegsrecht Zweifel oder ein Zögern vor der höheren Spielklasse gibt es bei der Spielgemeinschaft überhaupt nicht. Die Mannschaft will sich sportlich beweisen. Zu den Plänen für die neue Liga fand der Trainer deutliche Worte: „Na klar nehmen wir das Aufstiegsrecht wahr.“

Foto: SpG Wormlage/Altdöbern