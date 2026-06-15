Die Saison in der 1. Kreisklasse Süd Südbrandenburg ist beendet, und die Tabelle spricht eine deutliche Sprache des Erfolgs. Mit einer Bilanz von 19 Siegen, 2 Unentschieden und nur einer Niederlage hat sich die SpG Wormlage/Altdöbern mit 59 Punkten und einem Torverhältnis von 103:27 die Meisterschaft gesichert. Der schärfste Verfolger, die SG Kroppen 1958, folgt mit 52 Punkten auf dem zweiten Rang. Der Lohn für diese konstante Dominanz ist der Aufstieg in die Kreisliga. Trainer Christian Rode lässt die emotionalen Meilensteine dieser Spielzeit Revue passieren.
Die Erleichterung und der Jubel nach dem feststehenden Titelgewinn waren riesig. Für die Beteiligten gab es nach dem Abpfiff kein Halten mehr, um die Früchte der monatelangen Anstrengungen zu ernten. „Natürlich wurde die Meisterschaft ausgiebig gefeiert“, erklärt Christian Rode gegenüber FuPa und führt fort: „Die Freude war riesig, schließlich haben wir als Mannschaft die ganze Saison hart dafür gearbeitet. Gemeinsam mit Spielern, Trainern, Verantwortlichen und unseren Fans haben wir den Erfolg gebührend genossen.“
Dabei war der ganz große Wurf vor dem ersten Spieltag gar nicht explizit so formuliert worden. Doch das Stimmungsbild und die Ambitionen änderten sich rasant mit den ersten Eindrücken. „Unser Ziel vor der Saison war eine Platzierung im oberen Tabellendrittel“, betont Christian Rode und ergänzt: „Aber gleich nach dem ersten Spiel war zu merken, dass hier in der 1. Kreisklasse viel mehr drin ist. Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, war während der Saison nicht selbstverständlich. Im Verlauf der Saison haben wir aber gemerkt, dass wir das Potenzial dafür haben.“
Der entscheidende Faktor lag vor allem in der schnellen sportlichen und menschlichen Integration des Zusammenschlusses. Aus zwei Vereinen wuchs in kürzester Zeit eine echte sportliche Gemeinschaft. „Entscheidend war vor allem unsere mannschaftliche Geschlossenheit, Spaß am Training und die Konstanz über die gesamte Saison“, sagt Christian Rode und fügt hinzu: „Auch der sofortige Zusammenhalt mit Altdöbern hat gezeigt, dass sich hier was entwickeln kann. Aber auch in schwierigen Phasen haben wir als Team zusammengehalten und wichtige Spiele für uns entschieden.“
Neben dem mentalen Fundament stimmte bei der Spielgemeinschaft auch die sportliche Zusammensetzung. Die Hierarchie innerhalb des Kaders funktionierte sehr gut. „Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt im Team und unter unserem Trainerteam Wormlage/Altdöbern“, erklärt Christian Rode und führt fort: „Dazu kommt eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Kräften sowie eine hohe Einsatzbereitschaft in jedem Spiel.“
Während der Titel bereits in trockenen Tüchern ist, müssen die Spieler bezüglich der traditionellen Reise nach dem Saisonende noch etwas Geduld aufbringen. Auf die Frage, ob eine Abschlussfahrt geplant sei, antwortete der Coach kurz: „Ja, wir planen was, es ist aber final noch nicht entschieden.“
Zweifel oder ein Zögern vor der höheren Spielklasse gibt es bei der Spielgemeinschaft überhaupt nicht. Die Mannschaft will sich sportlich beweisen. Zu den Plänen für die neue Liga fand der Trainer deutliche Worte: „Na klar nehmen wir das Aufstiegsrecht wahr.“
Hinter den Kulissen werden die Ärmel bereits hochgekrempelt. Um in der neuen Umgebung zu bestehen, wird das Gesicht der Mannschaft punktuell verändert, wobei erste Eckpfeiler bereits feststehen. „Die Planungen laufen bereits, es werden ein paar Spieler kommen“, sagt Christian Rode und fügt hinzu: „Und zwei Abgänge stehen auch schon fest.“
Für die neue Saison gibt der Trainer eine klare Marschrichtung vor. Es geht darum, das Erreichte zu sichern und die spielerische Kultur weiter zu verfeinern. „Unser Ziel wird es sein, uns in der neuen Liga zu etablieren und eine erfolgreiche Saison zu spielen“, betont Christian Rode und ergänzt: „Wichtig ist zunächst, gut anzukommen und die positive Entwicklung der Mannschaft fortzusetzen.“
Am Ende des Rückblicks ist es dem Trainer ein Bedürfnis, seinen Respekt und seinen Dank an alle Beteiligten auszusprechen, die diesen historischen Erfolg auf und neben dem Platz möglich gemacht haben. „Ich möchte mich noch mal bedanken für die geile Saison, es war uns eine Ehre, so ein tolles Fußballteam zu trainieren“, erklärt Christian Rode und führt fort: „Des Weiteren auch bei dem Trainerteam von Altdöbern, wir haben uns gegenseitig gut ergänzt.“