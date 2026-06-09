– Foto: Levent Ceylan

Die Saison ist beendet, und die TSG Fortuna 21 Grüneberg II krönt sich nach einer beeindruckenden Spielzeit zum Meister der 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim. Mit einer überragenden Torausbeute von 148 Treffern ließ die Mannschaft den FV 1997 Liebenwalde hinter sich. Spielertrainer Frank Zaika blickt auf die emotionalen Feierlichkeiten, den gewachsenen Zusammenhalt des Kaders und die noch ungeklärte Frage bezüglich des Aufstiegs in die Kreisliga.

Besonders die Offensivabteilung agierte in einer eigenen Liga: 148 geschossenen Toren stehen nur 19 Gegentreffer gegenüber. Der schärfste Verfolger, der FV 1997 Liebenwalde, landete trotz einer ebenfalls starken Saison mit 52 Punkten (17 Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen; 134:25 Tore) auf dem zweiten Rang.

Die sportliche Bilanz des Meisters nach 22 absolvierten Partien liest sich eindrucksvoll und zeugt von einer außergewöhnlichen Dominanz in der Liga. Mit 18 Siegen, drei Unentschieden und lediglich einer Niederlage sicherte sich die TSG Fortuna 21 Grüneberg II mit insgesamt 57 Punkten den ersten Tabellenplatz.

Ein zweistufiger Party-Marathon statt einer gemeinsamen Mannschaftsreise

Der sportliche Erfolg löste innerhalb des Teams große Erleichterung und lang anhaltende Freude aus, die in den vergangenen Tagen gebührend ausgekostet wurde. „Wir haben eine Woche zuvor nach unserem Sieg in Kremmen die Meisterschaft gebührend gefeiert. Letztes Wochenende war dann die Krönung mit der Pokalüberreichung und unserer Saisonabschlussfeier“, berichtet Frank Zaika gegenüber FuPa über die emotionalen Höhepunkte.

Eine klassische Abschlussfahrt wird es für die Meistermannschaft jedoch nicht geben. Der Spielertrainer erklärt die Hintergründe der Entscheidung: „Wir hatten eine tolle Abschlussfeier. Viele haben jedoch eine eigene Familie und nutzen natürlich jetzt auch die freien Wochenenden außerhalb des Fußballs, gerade in der Ferienzeit.“

Der gewachsene Zusammenhalt als Fundament des Triumphs

Dabei war der Titelgewinn vor dem ersten Spieltag nicht fest eingeplant, da die Konkurrenz in der Liga im Vorfeld hoch eingeschätzt wurde. „Nach der letzten Saison hatten wir gemeinsam als Team das Ziel, oben mitspielen zu wollen. Viele Mannschaften hatten die Meisterschaft ausgerufen, uns war die starke Konkurrenz durchaus bewusst. Nach der Hinrunde wollten wir diesen Weg weitergehen und konnten uns schlussendlich belohnen“, blickt Frank Zaika auf die Entwicklung zurück.

Als Hauptgrund für den Erfolg nennt er die mannschaftliche Reife: „Definitiv der Zusammenhalt der Mannschaft, welcher in den letzten Jahren immer mehr gewachsen ist. Der Mix aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern.“

Die totale Gleichberechtigung innerhalb des Meisterkaders

Die interne Harmonie spiegelt sich auch in der flachen Hierarchie und den automatisierten Abläufen auf dem Spielfeld wider, die über einen langen Zeitraum gereift sind. „Unser Teamgedanke, keiner steht über dem anderen. Egal welches Alter und welche Position. Dazu kommt, dass der Kern der Mannschaft jetzt schon eine Weile zusammenspielt, die Abläufe stimmen und viele wissen, wie die Mitspieler funktionieren“, betont Frank Zaika.

Blick auf die Verbandsebene wegen des Aufstiegsrechts

Obwohl der Meistertitel sportlich perfekt gemacht wurde, herrscht bezüglich der endgültigen Ligazugehörigkeit für die kommende Spielzeit noch Ungewissheit. Die endgültige Entscheidung hängt von den Entwicklungen in den übergeordneten Spielklassen ab. „Wir müssen abwarten, was in den nächsten Wochen in den oberen Ligen passiert, was mit unserer ersten Mannschaft passiert, und natürlich wird es auch in dieser Sommerpause viele Ab- und Anmeldungen von Mannschaften geben. In ein paar Wochen sind wir alle ein wenig schlauer, denke ich“, erklärt Frank Zaika.