"Nach dem Abpfiff des gestrigen Spiels sind alle Dämme gebrochen"

– Foto: SV Wacker 09 Ströbitz

Die Fußballerinnen des SV Wacker 09 Ströbitz haben sich vorzeitig die Meisterschaft in der Frauen-Kreisliga Niederlausitz gesichert. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison ist das Team nach einer ungeschlagenen Serie nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Trainer Christian Nüßler blickt emotional auf den entscheidenden Erfolg gegen den ESV Lok Falkenberg zurück. Während die Mannschaft bereits eine Abschlussfahrt nach Prag plant, richtet sich der Fokus auf das bevorstehende Pokalfinale im Juni, um das Triple - Hallenkreismeister wurde das Team auch - perfekt zu machen.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielerinnen des SV Wacker 09 Ströbitz tiefe Emotionen freigesetzt. Unmittelbar nach dem Abpfiff der gestrigen Partie gab es auf dem Rasen kein Halten mehr, als der sportliche Erfolg endgültig feststand. „Nach dem Abpfiff des gestrigen Spiels gegen den ESV Lok Falkenberg sind alle Dämme gebrochen. Die Wechselspielerinnen sind auf das Spielfeld gerannt und warfen sich den anderen Spielerinnen in die Arme. Die eine oder andere Sektdusche und ein paar Kampfschreie gab es natürlich auch“, schildert Christian Nüßler gegenüber FuPa die packenden Szenen direkt auf dem Platz.

Nach dem ersten großen Jubel ging es für die Mannschaft geschlossen in die Heimat: „Im Anschluss daran traten wir die Heimreise an und kehrten noch in einem Lokal in Cottbus ein, um die gewonnene Meisterschaft ruhig, aber gebührend ausklingen zu lassen.“

Die makellosen Zahlen einer dominanten Spielzeit

Ein Blick auf das aktuelle Klassement untermauert die Vormachtstellung des frischgebackenen Meisters zwei Spieltage vor dem Saisonende. Nach zwölf absolvierten Partien weist der SV Wacker 09 Ströbitz uneinholbare 34 Punkte auf. Mit einer herausragenden Bilanz von elf Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage dominiert das Team die Konkurrenz nach Belieben.

Auch das Torverhältnis von 58:10 spricht eine deutliche Sprache. Der direkte Verfolger, die SpG Viktoria/Drachhausen, belegt mit 25 Punkten aus erst elf Spielen den zweiten Rang (mit einer Statistik von acht Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 31:9) und kann den Spitzenreiter nicht mehr einholen.

Ein ehrgeiziges Saisonziel findet seine Erfüllung

Dass die Saison in diesem feierlichen Rahmen endet, ist das Ergebnis einer von Beginn an ambitionierten Ausrichtung. Bereits in den vergangenen Jahren deutete sich das große Potenzial der Mannschaft an, das nun vollends ausgeschöpft wurde. „Als ich die Mannschaft im Sommer 2025 übernommen hatte, war mir klar, dass ich mit starken Fußballerinnen zusammenarbeiten werde. Die letzten Jahre waren die Wacker-Mädels immer oben mit dabei. Daher war das Saisonziel schnell gefunden: Meister und Pokalsieger werden. Dass wir nun zwei Spieltage vor Saisonende ungeschlagen vorzeitig Kreismeister werden, hätte ich mir nur erträumen können“, blickt Christian Nüßler stolz auf seinen Amtsantritt und den Reifeprozess zurück. Zu dieser erfolgreichen Bilanz gesellt sich bereits ein weiterer Titel: „Zudem sind wir auch Hallenkreismeister.“

Kollektive Leistungssteigerung und Variabilität in der Breite

Den Ausschlag im Meisterrennen gab letztlich die individuelle Entwicklung jeder einzelnen Akteurin gepaart mit einer Unberechenbarkeit im Angriffsspiel. Beim jüngsten 6:0-Erfolg zeigte sich die Ausgewogenheit des Kaders in perfekter Weise. „Jede einzelne Spielerin hat noch einmal an ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit gearbeitet. Und wir sind als Team noch näher zusammengewachsen. Das zeigt sich auch sehr gut in der Torschützenliste des gestrigen Spieltages: Wir haben 6:0 gewonnen, und es trafen sechs verschiedene Spielerinnen. Wir sind also auch in der Breite besser geworden. Dadurch verteilt sich die Verantwortung auf mehrere Schultern“, analysiert der Trainer die sportlichen Faktoren des Erfolgs.

Mit bedingungslosem Siegeswillen und Leidenschaft zum Erfolg

Neben den rein fußballerischen Qualitäten überzeugten die Ströbitzerinnen über Monate hinweg durch ihre mentale Stärke und ein intaktes Mannschaftsleben. Jedes Match wurde mit der exakt gleichen Fokussierung angegangen. Auf die Frage nach den Stärken seines Teams findet Christian Nüßler klare Worte: „Aus meiner Sicht zeichnet uns der absolute Wille zu gewinnen aus. Jedes Spiel erneut. Und das mit Leidenschaft und Teamgeist.“

Ein langes Wochenende bei böhmischen Knödeln in Prag

Nach den erfüllten Pflichten im harten Ligabetrieb wartet auf die Fußballerinnen die traditionelle Belohnung, um das erfolgreiche Jahr gemeinsam gebührend zu feiern. Die Planungen für die anstehende Mannschaftsreise in die tschechische Hauptstadt stehen bereits fest. „Wir werden nach der Saison gemeinsam ein langes Wochenende in Prag verbringen, bei böhmischen Knödeln und dem einen oder anderen Kneipenbesuch in der wunderschönen Altstadt“, verkündet Christian Nüßler voller Vorfreude.

Neue sportliche Herausforderungen im Nachbarkreis

Obwohl der sportliche Erfolg den Aufstieg nahelegen würde, hat sich der Verein für einen Verbleib in der Kreisliga entschieden, sucht jedoch gleichzeitig nach veränderten Bedingungen, um sich neu zu beweisen. „Für die kommende Saison werden wir in der Kreisliga verbleiben, uns aber, wenn möglich, im Nachbarfußballkreis Südbrandenburg auf verkleinertem Großfeld versuchen. Wir freuen uns vor allem auf die neuen Herausforderungen, die uns dort erwarten“, erläutert Christian Nüßler die Ausrichtung für die Zukunft.

Laufende Personalplanungen und die Einladung zum Probetraining

Während die Mannschaft dem Saisonende entgegenblickt, laufen im Hintergrund bereits die personellen Weichenstellungen für das kommende Spieljahr. Der bestehende Kader konnte bereits sinnvoll verstärkt werden, bleibt jedoch offen für weitere potenzielle Zugänge. „Aktuell konnten wir sechs Neuzugänge verbuchen, was schon klasse ist. Wer eventuell noch dazukommt oder uns verlässt, wird sich erst nach der Saison zeigen. Wenn es noch jemanden gibt, der eine gute Truppe sucht, kann sich jederzeit bei uns melden und zum Probetraining vorbeikommen“, sagt Christian Nüßler.

Der ungestillte Hunger auf das Double im Pokalfinale

Für einen konkreten Ausblick auf die neue Spielzeit 2026/2027 ist es dem Trainer noch zu früh, da ein großes Etappenziel in greifbarer Nähe liegt. Ein Highlight steht der Mannschaft erst noch bevor, wenn es im Duell um den nächsten Pokal geht. „Wir werden natürlich auch kommende Saison versuchen, all unsere Ziele zu erreichen. Ich bewahre aber noch Zurückhaltung, was diese betrifft, da wir noch ein aktuelles Ziel vor uns haben: Wir setzen alles daran, den Kreispokal im Finale gegen die SpG Viktoria Cottbus/Drachhausen in Uebigau am 28.06.2026 zu gewinnen. Anstoß ist um 14 Uhr. Wer möchte, kann gern zuschauen kommen“, sagt Christian Nüßler.