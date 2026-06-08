– Foto: SV Blau-Weiß Ziltendorf

Mit einer beeindruckenden Bilanz sichert sich der SV Blau-Weiß Ziltendorf vorzeitig den ersten Tabellenplatz in der Kreisklasse Süd Ostbrandenburg. Einen Spieltag vor Schluss ist der Wiederaufstieg in die Kreisliga perfekt. Trainer Robert Koßurok zieht eine stolze Bilanz über eine außergewöhnliche Saisonleistung.

Der SV Blau-Weiß Ziltendorf hat sich in der Kreisklasse Süd Ostbrandenburg vorzeitig die Krone aufgesetzt. Nach 23 absolvierten Partien steht die Mannschaft mit einer makellosen Bilanz von 21 Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage an der Tabellenspitze. Mit 65 Punkten und einem überragenden Torverhältnis von 101:19 ist das Team für den Verfolger unerreichbar. Der Polizei SV Frankfurt belegt mit 45 Punkten und einem Torverhältnis von 60:38 aus 23 Spielen den zweiten Rang. Damit ist der Aufstieg des SV Blau-Weiß Ziltendorf in die Kreisliga perfekt.

Trikots, Grillen und eine gemütliche Meisterrunde

Nach dem Erreichen des großen Ziels herrschte im Vereinsumfeld große Erleichterung und Freude. Die offizielle Ehrung fand im passenden Rahmen vor den eigenen Anhängern statt. Trainer Robert Koßurok beschreibt gegenüber FuPa die Feierlichkeiten wie folgt: „Beim letzten Heimspiel der Saison war die Pokalübergabe mit passenden Aufsteiger-Trikots. Anschließend wurde in gemütlicher Runde gegrillt und gefeiert.“

Vom klaren Auftrag bis zur unvorhersehbaren Serie

Der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Resultat einer von Beginn an klar definierten Zielsetzung innerhalb des Vereins. Dennoch übertraf der Verlauf der Spielzeit selbst die kühnsten Erwartungen. „Unser Ziel zu Saisonbeginn war klar: der sofortige Wiederaufstieg. Diese Vorgabe wurde vom Trainerteam um Peter Eisenbrandt und Robert Koßurok deutlich kommuniziert und von der Mannschaft hervorragend angenommen. Dass wir bis einen Spieltag vor Saisonende ungeschlagen bleiben würden, damit hatte allerdings niemand gerechnet“, blickt Robert Koßurok auf die vergangenen Monate zurück.

Ein starkes Kollektiv und das Trainergespann als Fundament

Den entscheidenden Ausschlag für den Meistertitel sieht der Trainer in dem außergewöhnlichen Engagement der gesamten Mannschaft sowie in der harmonischen Zusammenarbeit des Funktionsteams. Der Trainer adelt die Leistung aller Beteiligten: „Umso größer ist die Anerkennung für die Leistung der gesamten Mannschaft, die über die Saison mit großem Einsatz und Zusammenhalt überzeugt hat. Ein besonderer Dank gilt auch unserem Fitnesstrainer Rene, Torwarttrainer Mirko und allen Ungenannten, die uns immer unterstützen. Der Aufstieg ist das Ergebnis einer geschlossenen Trainerleistung, auf die wir alle stolz sein können.“

Fokus auf die Heimat statt Reisepläne

Trotz des historischen Erfolgs verzichtet die Mannschaft in diesem Jahr auf ausgiebige Feierlichkeiten in der Ferne. Die Prioritäten liegen aktuell auf dem gemeinsamen Feiern im gewohnten Umfeld. Auf die Frage nach einer geplanten Tour antwortet Robert Koßurok: „Eine Abschlussfahrt mit der Mannschaft ist für diese Saison nicht geplant.“

Die Vorfreude auf das neue sportliche Kapitel

Der Blick richtet sich stattdessen bereits mit großer Zuversicht auf die kommenden Aufgaben in der höheren Spielklasse. Das Aufstiegsrecht wird mit Begeisterung wahrgenommen. Der Trainer betont den gemeinsamen Stolz im gesamten Vereinsumfeld: „Die Mannschaft, das Trainerteam und alle Fans und Zuschauer freuen sich auf den Wiederaufstieg in die Kreisliga.“

Kontinuität und punktuelle Verstärkungen für die Zukunft

Die personellen Planungen für das neue Spieljahr laufen bereits im Hintergrund, wobei der Verein auf die bewährten Kräfte des Erfolgskaders setzt. Robert Koßurok gibt einen konkreten Einblick in den aktuellen Stand der Kaderstruktur: „Wir haben keine größeren Abgänge und setzen weiterhin auf unser junges Team. Voraussichtlich haben wir zwei junge Spieler als Neuzugänge zu verzeichnen. Aber wenn noch zwei oder drei Neuzugänge dazukommen, wäre das natürlich ein Plus.“

Mit Demut und Konstanz gegen die etablierte Konkurrenz

Für die neue Spielzeit 2026/2027 sind die sportlichen Ziele bereits klar umrissen. Für den Aufsteiger geht es um den Verbleib in der Liga, was eine konzentrierte Leistung über die gesamte Distanz erfordert. „Als Aufsteiger wollen wir in erster Linie in der Kreisliga ankommen und die Klasse halten“, erklärt der Coach die Marschroute und fügt hinzu: „Entscheidend wird sein, über die gesamte Saison konstante Leistungen abzurufen und uns gegen die erfahrenen Mannschaften der Liga zu behaupten.“