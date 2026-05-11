RSV Eintracht 1949 in der Regionalliga: "Gefeiert haben wir ausgiebig"

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Dem RSV Eintracht 1949 ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelungen. Mit dem vorzeitigen Titel in der NOFV-Oberliga Süd steigt die Mannschaft von Trainer Patrick Hinze erstmals in die Regionalliga Nordost auf. Trotz eines schmalen Kaders setzte sich das Team gegen die namhafte Konkurrenz durch und krönte eine beeindruckende Saison zwei Spieltage vor Schluss.

Nach dem entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft brachen beim RSV Eintracht 1949 alle Dämme. Die Erleichterung über den historischen Aufstieg entlud sich in einer langen Nacht. „Gefeiert haben wir ausgiebig, sicher waren nach dem Spiel auch einige k.o., ich inklusive, aber viel gesungen, getanzt und getrunken wurde trotzdem“, beschreibt Trainer Patrick Hinze gegenüber FuPa die Atmosphäre. Mit 64 Punkten nach 28 Spielen ist der Mannschaft der erste Platz nicht mehr zu nehmen, da die Verfolger SC Freital und der VFC Plauen mit jeweils 56 Zählern bei zwei verbleibenden Partien bereits entscheidend distanziert sind.

Der Glaube an das Unmögliche

Der Weg zum Titel begann mit einer realistischen, aber ambitionierten Selbsteinschätzung der Spieler. Nach dem fünften Spieltag bat Patrick Hinze sein Team um eine anonyme Zielsetzung. Das Ergebnis war eindeutig: Die Mannschaft wollte unter die ersten drei und ins Pokalhalbfinale. „Beides haben wir erreicht. Also der Selbstanspruch und die realistische Einschätzung waren absolut richtig“, so der Trainer. Den entscheidenden Impuls für den persönlichen Glauben an den Titel gab ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten: „Ich persönlich wusste nach dem Sieg in Freital, dass wir es packen können. Wir haben einen schmalen Kader, aber die Jungs haben geliefert.“

Bundesligareife Arbeit hinter den Kulissen

Neben der Leistung auf dem Platz hebt der Trainer die Homogenität innerhalb der Truppe hervor. Eine klare Hierarchie, in der sich weder erfahrene noch junge Spieler zu wichtig nehmen, bildete das Fundament. Doch für Patrick Hinze war auch die Organisation abseits des Rasens ein entscheidender Faktor. Er lobt: "Wir haben die besten Zeugwarte weit und breit. Was Schmidti Woche für Woche mit seinen Kollegen Uwe Napierkowski und Olaf Rupprecht abgeliefert haben, das ist schon bundesligareif. Alleine die 3 haben ein Drittel der Punkte ausgemacht, weil die Spieler nicht einen Hauch an Ausreden suchen konnten, um nicht zu liefern.“

Defensive Stabilität als Fundament des Erfolgs

Sportlich überzeugte der RSV Eintracht 1949 vor allem durch eine sattelfeste Abwehr. Mit nur 27 Gegentoren in 28 Spielen stellt der Meister eine der besten Defensiven der Liga. „Ich glaube, dass wir defensiv unheimlich gut waren. Wir haben kaum etwas zugelassen, unsere Keeper und die Defensive um Louis Samson waren sehr konstant in der Saison“, analysiert der Coach.

Diese Stabilität erlaubte es der Mannschaft, auch offensiv ihre Qualitäten auszuspielen: „Als gesamtes Team waren wir sehr gut organisiert, zudem aber auch offensiv auf ordentlichem Untergrund sehr spielstark. Zudem haben wir in unseren Reihen außergewöhnliche Qualität im Kader, die in besonderen Momenten die richtigen Entscheidungen trifft.“

Blick in die Zukunft und wohlverdienter Urlaub

Während die Spieler ihre eigenen Pläne nach dem letzten Spiel für den Saisonabschluss verfolgen, zieht es das Trainerteam in den Süden. „Die Jungs werden separat etwas unternehmen. Der Staff und das Trainerteam fliegen nach Portugal wie jedes Jahr, dort lassen wir wie auch im letzten Jahr nach dem Pokalsieg die Sau raus“, verrät Patrick Hinze.

Bevor der Fokus jedoch ganz auf die kommende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga rückt, steht am 30. Mai nach dem Spiel gegen den SC Freital noch eine große gemeinsame Feier an. Wie sehen die konkreten Kaderplanungen und das Saisonziel für die neue Runde aus? "Da kann ich nichts dazu sagen", antwortet Patrick Hinze. Er genießt erst einmal den größten Moment in der Vereinsgeschichte des RSV Eintracht 1949.