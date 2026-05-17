– Foto: FC Strausberg

Vier Spieltage vor dem Ende der Saison hat der FC Strausberg die Meisterschaft in der Landesklasse Nord vorzeitig perfekt gemacht. Trotz einer Niederlage am gestrigen Spieltag ist die Mannschaft von Trainer Roman Sedlak dank der Ergebnisse der Konkurrenz nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Mit einem komfortablen Vorsprung von 14 Punkten blickt der Verein voller Vorfreude auf den verdienten Aufstieg in die Landesliga und die kommenden Aufgaben im neuen Spieljahr.

Obwohl das eigene Spiel gestern verloren ging, herrschte am Abend große Erleichterung und Feierstimmung im Lager des frischgebackenen Meisters. Da ein Konkurrent patzte, stand der Titelgewinn überraschend schnell fest. „Es war ja nichts geplant, von daher war es dann sehr spontan, auch wenn das letzte Spiel oder das Spiel jetzt gestern verloren ging. Aber als wir gesehen haben, dass Gartz verloren hat, haben wir dann schon in Joachimsthal ein bisschen gefeiert und sind abends dann in Strausberg in der Pizzeria eingekehrt und haben den Abend ausklingen lassen“, berichtet Trainer Roman Sedlak gegenüber FuPa.

Die offiziellen Feierlichkeiten lassen jedoch noch etwas auf sich warten: „Die richtige Feier wird ja dann am letzten Heimspieltag am 6. Juni stattfinden.“ Ein wenig Vorab-Jubel gab es dennoch, denn „ein bisschen Sekt und Bier ist schon geflossen“.

Vom Verfolger zum unangefochtenen Spitzenreiter

Die Entwicklung des Vereins unter der aktuellen sportlichen Leitung zeigt eine stetige Aufwärtstendenz über die vergangenen Jahre. Nach einem dritten Platz im ersten Jahr und der Vizemeisterschaft in der vergangenen Spielzeit waren die Erwartungen gereift. „Nach dem dritten Platz im ersten Jahr nach meiner Amtsübernahme, dem zweiten Platz im letzten Jahr, war schon das Saisonziel dieses Jahr, oben näher dran zu sein. Im letzten Jahr war ja Angermünde ein Stück weit weg, auch wenn es zum Schluss nur vier Punkte waren. Da war das schon das Ziel, dass wir da oben dran sind“, erklärt Roman Sedlak.

Dass der Vorsprung nun derart gigantisch ausfallen würde, überraschte alle Beteiligten: „Dass es jetzt vier Spieltage vor Spielschluss 14 Punkte Rückstand für den Zweitplatzierten sind, damit hat ja keiner gerechnet, wir am wenigsten. Und somit war spätestens zur Halbserie klar, als wir zehn Punkte Vorsprung hatten und eine überragende erste Runde gespielt haben, dass wir aufsteigen wollen.“

Das harmonische Gesamtprodukt als Erfolgsgeheimnis

Der Grundstein für den Triumph wurde bereits in der ersten Saisonhälfte gelegt, in der sich das Team ein uneinholbares Polster erarbeitete. Neben dem spielerischen Element kamen auch das nötige Glück und ein starkes Mannschaftsgefüge hinzu. „Die erste Halbserie mit 40 Punkten war überragend und natürlich ausschlaggebend. Zum einen sicherlich auch ganz viel Spiel- und Matchglück dazu. Viele Spiele waren eng und die haben wir gezogen“, analysiert der Coach.

Ein weiterer entscheidender Faktor war die interne Geschlossenheit: „Aber am Ende war es dann auch diese Mannschaft, die einfach zwischen Jung und Alt extrem gut harmoniert. Auch die Ergänzungsspieler haben sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Es gibt überhaupt keine Reibereien. Von daher war dieses ganze Gesamtprodukt ausschlaggebend.“

Resilienz und unerschütterlicher Glaube an die eigene Stärke

Die fußballerische Qualität der Mannschaft zeigte sich insbesondere in ihrer Fähigkeit, auf herbe Rückschläge prompt auf dem Platz zu reagieren. Nach einer deutlichen Niederlage bewies das Team Charakter und startete eine bemerkenswerte Serie. „Sicherlich können die Jungs ganz gut Fußball spielen. Das ist sicherlich eine Stärke. Sie haben sich auch zumindest die Mehrzahl der Spiele von Widerständen nicht beeindrucken lassen. Auch gerade, wenn ich an die zweite Halbserie denke: Gegen den SV Blau-Weiß 90 Gartz verlieren wir 0:3, hochverdient. Wir kommen danach aber mit einer Siegesserie von sechs Spielen und einem Unentschieden, also sieben ungeschlagenen Spielen, zurück“, lobt Roman Sedlak das Kollektiv.

Dieser Erfolg basiert auf mentaler Festigkeit: „Die Spieler haben schon immer an sich geglaubt. Das hat man auch im Training gemerkt. Von daher waren sie schon von sich und fußballerisch überzeugt. Ansonsten will ich gar keinen Einzelnen herausheben. Es ist eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder hat seine Stärken eingebracht. Das im Produkt ergibt dann eben auch so eine Leistung.“

Meisterliche Urlaubsgrüße und Prüfungsstress

Nach den Strapazen der Liga steht für einen Teil der Mannschaft die verdiente Belohnung auf dem Programm, auch wenn nicht alle Spieler die Reise antreten können. „Die Jungs fahren nach Malle, zumindest die, die können. Viele von den Jungs stecken ja in Prüfungen, die können leider zu dem Termin nicht, aber der Rest wird sich dann auf Malle – die Meisterschaft wird dann ausgiebig weitergefeiert“, so der Trainer über die noch anstehende Abschlussfahrt.

Gezielte Verstärkungen für das Abenteuer Landesliga

Der Schritt in die Landesliga wird vom Verein mit großer Entschlossenheit vollzogen. „Wer oben steht, will natürlich auch hoch, gar keine Frage“, stellt Roman Sedlak klar. Die Kaderplanungen liefen im Hintergrund bereits seit Längerem parallel für beide Szenarien, wobei Kontinuität die oberste Priorität genießt: „Wir haben ja schon die ganze Zeit zweigleisig geplant, von daher ist die Mannschaft – das war unser primäres Ziel –, dass die so zusammenbleibt. Sie wird auch so zusammenbleiben. Es wird den einen oder anderen Abgang geben, weil es vielleicht für den einen oder anderen auch nicht mehr reichen wird in der Landesliga, aber sie wird bleiben.“

Zugleich vermeldet der Verein bereits die ersten personellen Erfolge für die neue Spielklasse: „Und Neuzugänge – drei sind schon fest, die uns deutlich in der Landesliga verstärken werden, und an weiteren Neuzugängen wird noch gearbeitet, sodass der Kader nachher wieder 25 umfasst und dann, denke ich, sind wir gut gerüstet.“

Mit Demut und neuem Trainerteam zum Klassenerhalt

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 gibt es für den Aufsteiger angesichts der namhaften Konkurrenz nur ein realistisches Ziel, das mit großem Respekt angegangen wird. „Wenn man aufsteigt, dann gibt es erst mal nur ein Ziel, und das nehmen wir auch demütig wahr, das ist der Klassenerhalt. Also wer die Landesliga im Norden kennt und sieht, der weiß, wie stark die ist, und da müssen sich die Jungs schon beweisen, das ist noch mal ein Riesenschritt von der Landesklasse in die Landesliga“, blickt Roman Sedlak voraus.

Er vertraut dabei voll auf die Vorbereitung unter veränderter Führung: „Wir kennen die Spiele oder die Mannschaften aus diversen Vorbereitungsspielen und da wissen wir schon, was auf uns zukommt, aber ich bin mir sicher, dass das neue Trainerteam mit den Jungs zusammen sich die nötigen Grundlagen erarbeitet, um dann in der Landesliga zu bestehen.“