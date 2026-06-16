"Wir wollen wahrscheinlich alle noch nach Mallorca fliegen"

Foto: SV Grün-Weiß Letschin

Die Saison ist beendet, und die Würfel sind gefallen. Der SV Grün-Weiß Letschin hat sich mit 44 Punkten die Krone in der Kreisklasse Nord Ostbrandenburg aufgesetzt. Mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 63:24 distanzierte das Team den engsten Verfolger SV Jahn Haselberg 1962 (42 Punkte, 60:30 Tore). Damit ist der Aufstieg in die Kreisliga perfekt. Trainer Patrick Thiele spricht über emotionale Feiern, mentale Hürden auf der Zielgeraden und die Pläne für die Zukunft.

Die endgültige Entscheidung fiel früher als gedacht und löste großen Jubel aus. „Wir kamen am vorletzten Spieltag etwas überraschend zur Meisterschaft, da wir nicht dachten, dass unsere Verfolger Punkte liegen lassen, aber haben dann kurzfristig eine ordentliche Feier auf die Beine gestellt, wo unsere Vereinsführung schnell reagiert hat“, blickt Trainer Patrick Thiele gegenüber FuPa auf den emotionalen Moment des Triumphs zurück.

Dabei war dieser Erfolg zu Saisonbeginn keineswegs selbstverständlich, da die Mannschaft komplett neu formiert werden musste. „Wir haben vor dieser Saison unsere Mannschaft neu zusammengestellt und auch ordentlich Qualität hinzugeholt, aber das möchte ich betonen, alles ohne finanzielle Anreize“, erklärt Patrick Thiele und führt fort: „Wir wollten oben mitspielen, und dass wir am Ende ganz oben stehen, ist natürlich die Kirsche auf der Sahne, auch wenn wir am Ende dann bissl kalte Füße bekommen haben und nicht mehr so voller Selbstbewusstsein gespielt haben wie in den Spielen, wo wir noch nicht ganz oben standen.“

Die Tugenden des Meisters: Defensive Stabilität und Lernbereitschaft

Der Schlüssel zum Erfolg lag für den Trainer vor allem in der harten Arbeit und dem unbedingten Willen des Teams über die gesamte Spielzeit hinweg. Patrick Thiele beschreibt sein Team als „eine Mannschaft, die über jede Einheit der Saison gelernt hat, Abläufe zu festigen, und bereit war, an Schmerzgrenzen und stellenweise darüber hinauszugehen“. Dieser unbändige Einsatz zahlte sich letztlich im Endspurt aus.

„Im Endeffekt ist es ein Prozess, der natürlich durch Siege immer weiter mit Leben und Sicherheit gefüllt wurde“, betont Patrick Thiele und ergänzt: „Wir haben aus einer starken Defensive, die immer bereit war zu arbeiten, unser Spiel aufgebaut und hatten vorne die Jungs in der Saison, die unsere Chancen genutzt haben.“ Die taktische Disziplin und die mentale Stärke waren dabei die entscheidenden Faktoren im Meisterschaftskampf. „Ganz klar habe ich eine Mannschaft, die bereit ist, alles offensiv zu verteidigen, und fast immer geduldig geblieben ist“, lobt der Coach die Qualitäten seiner Spieler.

Die Belohnung auf Mallorca und die Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Nach den Strapazen der intensiven 20 Spieltage steht für die Aufsteiger nun die Erholung an. Die Mannschaft zieht es gemeinsam in den Süden, um den Erfolg gebührend zu feiern. „Wir wollen wahrscheinlich alle noch nach Mallorca fliegen“, verrät der Trainer über die anstehende Abschlussfahrt.

Doch nach dem Urlaub wartet bereits die nächste sportliche Stufe auf den Verein, denn der Verein schlägt das nächste Kapitel auf. Auf die Frage nach dem nächsten Schritt und der kommenden Liga gibt es vom Trainer eine klare und unmissverständliche Antwort. „Wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen, ja“, stellt Patrick Thiele klar.

Stabiler Kader und das neue Saisonziel im Blick

Es laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren, und die Vorzeichen stehen für den Club äußerst positiv. „Wir haben bereits einige namhafte Neuzugänge aus höheren Ligen und keinerlei Abgänge Stand jetzt zu verzeichnen. Das spricht, denke ich, für eine gute Teamatmosphäre bei uns“, freut sich Patrick Thiele über den Zusammenhalt und die Attraktivität des Vereins.

Mit diesem gefestigten Fundament geht der Blick bereits voraus auf die kommende Spielzeit 2026/2027. Die Zielsetzung für das neue Jahr bleibt dabei trotz aller Aufstiegseuphorie realistisch. „Wir würden gern in der Kreisliga bestehen“, erklärt Patrick Thiele und setzt damit den sportlichen Rahmen für die Zukunft des frischgebackenen Meisters.