RSV Eintracht 1949: "Das ist ein riesiges Erlebnis für den Verein"

– Foto: RSV Eintracht 1949

Mit einer überragenden Bilanz sichern sich die A-Junioren des RSV Eintracht 1949 vorzeitig den Titel in der Brandenburgliga der A-Junioren. Neben dem Aufstieg feiert das Team von Trainer Björn Rempe nach dem Einzug ins Landespokalfinale und die historische Qualifikation für den DFB-Pokal der A-Junioren.

Die U19 des RSV Eintracht 1949 hat die Liga in dieser Spielzeit nach Belieben beherrscht und sich vorzeitig die Krone aufgesetzt. Mit einer herausragenden Bilanz von 21 Siegen und nur einer Niederlage aus 22 Partien sowie einem beeindruckenden Torverhältnis von 119:11 steht das Team uneinholbar an der Spitze. Der härteste Verfolger, der FSV 63 Luckenwalde, liegt drei Spieltage vor Schluss mit 55 Punkten bereits entscheidend zurück.

Nach dem feststehenden Titelgewinn ließen es die Nachwuchskicker jedoch ruhig angehen. „Selbstverständlich wurde ein bisschen gefeiert. Wir haben nach dem Spiel noch drei bis vier Stunden gemeinsam zusammengesessen, gegessen und Bundesliga geschaut. Anschließend haben wir den Abend entspannt ausklingen lassen“, berichtet Björn Rempe gegenüber FuPa über die ersten Stunden nach dem Triumph.

Vom Trainingslager in Thüringen zum Verzicht auf die Relegation

Der Grundstein für diesen Erfolg wurde bereits im vergangenen Sommer gelegt, als sich die Mannschaft intensiv auf die Spielzeit vorbereitete. „Die Jungs haben sich im vergangenen Sommer im Trainingslager in Bad Blankenburg das Ziel Landesmeister gesetzt“, erinnert sich Björn Rempe. Ein direkter Aufstieg war zu diesem Zeitpunkt wegen der üblichen Relegationsspiele gegen den Meister aus Mecklenburg-Vorpommern kaum planbar.

Doch Anfang Mai änderte sich die Ausgangslage schlagartig: Da aus dem gegnerischen Bundesland kein Team für die Aufstiegsspiele gemeldet wurde, war das Ziel plötzlich präsent. Auch im Pokalwettbewerb lief alles nach Plan. „Im Pokalwettbewerb wollten wir uns unsere Bonusspiele erarbeiten und waren selbstbewusst genug, dass das Pokalfinale ein realistisches Ziel sein könnte“, so der Coach.

Machtdemonstration im Spitzenspiel und Pokal-Euphorie

Ausschlaggebend für die Meisterschaft waren laut der sportlichen Leitung vor allem die hohe Qualität und die Mentalität der Junioren in den Schlüsselmomenten. „Ganz klar, die Qualität und Leistungsbereitschaft der Jungs. Wir waren in den entscheidenden Spielen voll da“, betont Björn Rempe. Als Beispiele nennt er das furiose 9:0-Spitzenspiel Mitte April gegen den Zweiten aus Luckenwalde sowie das überragende 5:1 im Pokalhalbfinale über Frankfurt.

Ein wichtiger Faktor war zudem die Erfahrung des Kaders: „Viele Spieler des aktuell älteren Jahrgangs 2007 haben bereits in der vergangenen Saison unter uns Trainern A-Jugend Brandenburgliga gespielt. Sie haben diese Saison eine tragende Rolle gespielt.“ Zudem fügten sich sämtliche Neuzugänge seit dem Sommer nahtlos in das Gefüge ein und wurden zu einem sehr wichtigen Bestandteil.

Ein funktionierendes Kollektiv und überragender Trainingsfleiß

Hinter der sportlichen Dominanz verbirgt sich ein charakterlich starkes Team, das trotz unterschiedlicher Persönlichkeiten perfekt harmoniert. „Wir haben viele verschiedene Charaktere, die es jedes Mal aufs Neue geschafft haben, gemeinsam fürs Kollektiv alles zu geben. Teilweise haben sich einige Spieler perfekt in ihren Qualitäten ergänzt“, lobt Björn Rempe seine Mannschaft.

Die Basis für die konstanten Leistungen am Wochenende legten die Spieler in den Einheiten unter der Woche: „Dazu kommt, dass die Trainingsbeteiligung einfach überragend ist. Dort haben wir Woche für Woche die Grundlage für alles gesetzt.“ Ob es noch eine Abschlussfahrt geben wird, ist derweil noch offen – eventuell werde man sich für etwas Spontanes entscheiden.

Weichenstellungen für die Männerbereiche und ein Abschied nach Amerika

Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen beim RSV Eintracht 1949 bereits seit ein bis zwei Monaten im Hintergrund und befinden sich auf einem sehr guten Stand. Durch den offiziellen Aufstieg verzeichnet der Verein nun sogar vermehrt Anfragen potenzieller Zugänge, wobei neben dem Sportlichen vor allem die charakterliche Komponente passen muss. Während für den älteren Jahrgang der Übergang in den Männerbereich ansteht und beim jüngeren Jahrgang die Gespräche laufen, muss das Team einen schmerzhaften Verlust verkraften.

„Leider müssen wir uns am Ende der Saison von Philipp Kalz trennen, welcher nach Amerika aufs College wechselt. Bitter, zumal er uns gerade dank seines Dreierpacks in der Verlängerung ins Pokalfinale geschossen hat“, bedauert Björn Rempe. Gleichzeitig drängen Talente aus der eigenen U17 nach oben, die ebenfalls eine sehr gute Saison spielen und von denen einige den direkten Weg in die U19 gehen werden.

Mit Demut in die Regionalliga und Vorfreude auf die große deutsche Fußballbühne

Das Aufstiegsrecht für die U19 Regionalliga wird der Verein definitiv wahrnehmen, wobei die Zielsetzung für das Premierenjahr von Realismus geprägt ist. „Wir wollen uns mittelfristig in der U19 Regionalliga stabilisieren. Dafür ist im ersten Jahr das Ziel klar: Klassenerhalt“, blickt Björn Rempe voraus.

Ein historisches Highlight wirft derweil schon jetzt seine Schatten voraus, denn die Mannschaft darf sich auf die erstmalige Teilnahme am nationalen Pokalwettbewerb freuen. Da der Pokalfinalgegner, die U19 des SV Babelsberg 03, sich bereits über die Liga (Platz eins oder zwei) qualifiziert hat, rückt der RSV Eintracht 1949 als Finalist automatisch nach. „Das ist ein riesiges Erlebnis für den Verein“, freut sich Björn Rempe auf die kommende Spielzeit 2026/2027.