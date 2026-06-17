"Wir haben ordentlich gefeiert" FuPa stellt Meister vor: Der United Teltow FC sichert sich den Titel in der Kreisliga B Havelland und steigt in die Kreisoberliga auf. von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: United Teltow FC

Die Saison ist in der Kreisliga B Havelland beendet, und die Entscheidung an der Tabellenspitze steht fest. Mit 69 Punkten aus 30 Spielen, bestehend aus 22 Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 104:45, hat sich der United Teltow FC die Meisterschaft gesichert. In einer packenden Spielzeit verwies die Mannschaft den SV Ruhlsdorf 1893, der die Saison mit 67 Punkten (21 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen) und 99:50 Toren auf dem zweiten Rang abschloss, auf den zweiten Rang. Vereinspräsident Robert Reuter zieht Bilanz über ein außergewöhnliches Jahr, eine eingeschworene Gemeinschaft und den sportlichen Weg nach vorn.

Ausgelassene Emotionen auf dem Platz und im Bus Die Erleichterung und der Jubel nach dem Schlusspfiff waren greifbar, als der Titelgewinn endgültig feststand. Nach einer intensiven Spielzeit feierte die Mannschaft den hart erkämpften Erfolg ausgiebig und ohne langes Zögern. „Wir haben ordentlich gefeiert, natürlich direkt nach dem Abpfiff auf dem Platz, danach auf der Rückfahrt im 50-Mann-Bus, den wir für die Fahrt organisiert haben und zum Abschluss auf der Überraschungsmeisterfeier bis in die frühen Morgenstunden“, sagt Robert Reuter gegenüber FuPa. Hinter diesem Erfolg steckt eine bemerkenswerte Entwicklung, denn die Meisterschaft stand zu Beginn der Spielzeit gar nicht primär auf der Agenda.

Vom geplanten Umbruch zum sensationellen Titelträger Dabei war dieser triumphale Ausgang zu Beginn der Meisterschaft keineswegs abzusehen, da der Verein im Vorfeld einen Kurswechsel vollzogen hatte. Man setzte bewusst auf den eigenen Nachwuchs, um ein neues Fundament aufzubauen. „Da wir vor der Saison einen geplanten Umbruch der 1. Herren vorgenommen haben und in die Saison mit überwiegend 18-, 19-Jährigen gegangen sind, haben wir die Saison als Lernsaison ausgegeben“, erklärt Robert Reuter und führt fort: „Da ich die Jungs aber alle schon lange kenne, wusste ich, dass sie die Qualität haben, den Titel zu holen. Wir wollten in der ersten Männersaison den Druck nicht unnötig aufbauen.“ Eine eingeschworene Gemeinschaft seit den Kindertagen Der Schlüssel zum Erfolg lag letztlich in der internen Verbundenheit der Akteure, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt hat und weit über den reinen Sport hinausreicht. „Die mannschaftliche Geschlossenheit und der Glaube, dass sie als Team alle schlagen können“, betont Robert Reuter und ergänzt: „Bis auf zwei bis drei Ausnahmen sind das alles Jungs aus Teltow und der Umgebung, die sind alle seit dem Kindergarten befreundet. Einen großen Teil habe ich bereits von der G- bis D-Jugend trainiert, dann haben sich die Wege in verschiedene Richtungen getrennt, und in der A-Jugend haben wir fast alle wieder zusammen zu United geholt. Die Jungs sind da schon im ersten A-Jugend-Jahr Kreismeister und Kreispokalsieger geworden.“

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