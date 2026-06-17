Die Saison ist in der Kreisliga B Havelland beendet, und die Entscheidung an der Tabellenspitze steht fest. Mit 69 Punkten aus 30 Spielen, bestehend aus 22 Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 104:45, hat sich der United Teltow FC die Meisterschaft gesichert. In einer packenden Spielzeit verwies die Mannschaft den SV Ruhlsdorf 1893, der die Saison mit 67 Punkten (21 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen) und 99:50 Toren auf dem zweiten Rang abschloss, auf den zweiten Rang. Vereinspräsident Robert Reuter zieht Bilanz über ein außergewöhnliches Jahr, eine eingeschworene Gemeinschaft und den sportlichen Weg nach vorn.
Ausgelassene Emotionen auf dem Platz und im Bus
Die Erleichterung und der Jubel nach dem Schlusspfiff waren greifbar, als der Titelgewinn endgültig feststand. Nach einer intensiven Spielzeit feierte die Mannschaft den hart erkämpften Erfolg ausgiebig und ohne langes Zögern. „Wir haben ordentlich gefeiert, natürlich direkt nach dem Abpfiff auf dem Platz, danach auf der Rückfahrt im 50-Mann-Bus, den wir für die Fahrt organisiert haben und zum Abschluss auf der Überraschungsmeisterfeier bis in die frühen Morgenstunden“, sagt Robert Reuter gegenüber FuPa. Hinter diesem Erfolg steckt eine bemerkenswerte Entwicklung, denn die Meisterschaft stand zu Beginn der Spielzeit gar nicht primär auf der Agenda.
Vom geplanten Umbruch zum sensationellen Titelträger
Dabei war dieser triumphale Ausgang zu Beginn der Meisterschaft keineswegs abzusehen, da der Verein im Vorfeld einen Kurswechsel vollzogen hatte. Man setzte bewusst auf den eigenen Nachwuchs, um ein neues Fundament aufzubauen. „Da wir vor der Saison einen geplanten Umbruch der 1. Herren vorgenommen haben und in die Saison mit überwiegend 18-, 19-Jährigen gegangen sind, haben wir die Saison als Lernsaison ausgegeben“, erklärt Robert Reuter und führt fort: „Da ich die Jungs aber alle schon lange kenne, wusste ich, dass sie die Qualität haben, den Titel zu holen. Wir wollten in der ersten Männersaison den Druck nicht unnötig aufbauen.“
Eine eingeschworene Gemeinschaft seit den Kindertagen
Der Schlüssel zum Erfolg lag letztlich in der internen Verbundenheit der Akteure, die sich über viele Jahre hinweg entwickelt hat und weit über den reinen Sport hinausreicht. „Die mannschaftliche Geschlossenheit und der Glaube, dass sie als Team alle schlagen können“, betont Robert Reuter und ergänzt: „Bis auf zwei bis drei Ausnahmen sind das alles Jungs aus Teltow und der Umgebung, die sind alle seit dem Kindergarten befreundet. Einen großen Teil habe ich bereits von der G- bis D-Jugend trainiert, dann haben sich die Wege in verschiedene Richtungen getrennt, und in der A-Jugend haben wir fast alle wieder zusammen zu United geholt. Die Jungs sind da schon im ersten A-Jugend-Jahr Kreismeister und Kreispokalsieger geworden.“
Hohe fußballerische Qualität und ausgeprägter Lerneifer
Neben den starken sozialen Bindungen verfügt die Mannschaft jedoch auch über das nötige sportliche Rüstzeug, um auf hohem Niveau zu agieren. Viele der Akteure bringen wertvolle Erfahrungen aus ihrer fußballerischen Ausbildung mit. „Neben dem sozialen Aspekt sind die Jungs auch fußballerisch sehr gut ausgebildet worden und haben alle Erfahrung in Landesligen und teilweise sogar Regionalligen im Jugendbereich gesammelt“, erklärt Robert Reuter und führt fort: „Die Jungs sind sehr lernwillig und probieren Dinge, die wir vorgeben, auch immer umzusetzen.“ Eine große gemeinsame Reise wird es nach dieser anstrengenden Spielzeit allerdings nicht geben: „Nein, eine Abschlussfahrt ist nicht geplant.“
Klares Bekenntnis zum Aufstieg und personelle Kontinuität
Nach dem sportlichen Erfolg stellt sich für den Verein nun die Frage nach der Zukunft in der neuen Spielklasse. Die Verantwortlichen lassen dabei keine Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen und belohnen die Mühen der vergangenen Monate. „Ja, das werden wir auf jeden Fall wahrnehmen, dafür haben wir eine Saison hart gearbeitet“, stellt der Vereinspräsident klar.
Auch die Kaderplanung für die kommende Herausforderung läuft bereits im Hintergrund, wobei der erfolgreiche Stamm weitgehend zusammengehalten werden kann. „Bis auf einen Spieler, der nach Amerika geht, bleibt die Mannschaft zusammen“, sagt Robert Reuter und fügt hinzu: „Aktuell laufen viele Gespräche mit jungen Spielern aus der Region, denn wir wollen den Weg so weitergehen.“
Zielsetzung für die Kreisoberliga
Mit Blick auf die neue Spielzeit 2026/2027 bleibt der Präseident trotz des historischen Erfolgs realistisch. Der Respekt vor der neuen Liga und den dortigen Gegnern ist groß, weshalb die Erwartungen bewusst gedämpft werden. „Die Kreisoberliga ist schon noch mal ein höheres Niveau als die Kreisliga“, betont Robert Reuter und ergänzt abschließend: „Deswegen geben wir die Saison mal als Lernsaison aus.“ Damit schließt sich der Kreis für das junge Team, das bereits in dieser Spielzeit bewiesen hat, wie schnell es lernen und siegen kann.