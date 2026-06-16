"Wir haben ordentlich gefeiert" FuPa stellt Meister vor: Der FC Deetz krönt starke Saison mit der Meisterschaft in der 1. Kreisklasse A Havelland und mit dem Aufstieg in die Kreisliga. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Deetz

Der FC Deetz hat die Saison in der 1. Kreisklasse A Havelland als Meister beendet und den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Mit 58 Punkten und deutlichem Vorsprung auf den ersten Verfolger SV Alemania 49 Fohrde sicherte sich das Team den Titel. Trainer Denny Stübe blickt auf eine Saison zurück, die von Zusammenhalt, Konstanz und großem Einsatz geprägt war.

Die Rückkehr an die Spitze

Mit 58 Punkten aus 24 Spielen, einem Torverhältnis von 84:43 und lediglich vier Niederlagen hat sich der FC Deetz die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse A Havelland gesichert. Der Vorsprung auf Verfolger SV Alemania 49 Fohrde, der die Saison mit 45 Punkten abschloss, fiel am Ende deutlich aus. Für den Verein bedeutet der Titel zugleich die Rückkehr in die Kreisliga. Nach dem Abstieg vor drei Jahren ist die Mannschaft wieder dort angekommen, wo sie hinwollte. Ausgelassene Feierlichkeiten nach dem Titelgewinn

Die Freude über den Erfolg war entsprechend groß. Trainer Denny Stübe berichtet gegenüber FuPa von gleich mehreren besonderen Momenten während der Meisterfeierlichkeiten. „Wir haben ordentlich gefeiert, ja. Zum einen beim vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in Vieritz, wo wir mit 7:1 gewinnen konnten und von einem komplett vollen Reisebus voller Fans begleitet wurden, und zum anderen, nachdem uns der Pokal eine Woche später überreicht wurde.“ Gerade die Unterstützung der Anhänger machte die entscheidenden Tage für die Mannschaft zu einem besonderen Erlebnis. Das Ziel wurde im Saisonverlauf immer klarer Zu Beginn der Spielzeit war der Titelgewinn noch nicht als festes Ziel ausgegeben worden. Mit den starken Leistungen entwickelte sich jedoch eine klare Richtung. „Das Ziel war zu Beginn der Saison noch nicht so eindeutig vorgegeben, aber mit Beginn der Rückrunde stand fest, dass wir aufsteigen wollen und das natürlich auch als Meister.“ Mit dieser Zielsetzung vor Augen setzte sich die Mannschaft an die Tabellenspitze und ließ sich den ersten Platz nicht mehr nehmen.

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Glaube und Zusammenhalt als Erfolgsfaktoren Auf die Frage nach den Gründen für die Meisterschaft verweist Denny Stübe vor allem auf die Entwicklung innerhalb der Mannschaft. „Wir haben diese Saison noch mehr an uns geglaubt und sind noch enger zusammengewachsen als Mannschaft. Dazu haben wir konstant über ein Jahr gute Leistungen abgeliefert.“ Diese Konstanz spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider. Über die gesamte Saison hinweg präsentierte sich der FC Deetz als das stabilste Team der Liga. Erfahrene Führungsspieler und lernwillige Talente Die Mischung innerhalb des Kaders sieht der Trainer als eine der größten Stärken seiner Mannschaft. „Wir haben viele Leistungsträger, die die Mannschaft tragen, dazu junge Spieler, die lernwillig sind. Ich denke, dass uns das auszeichnet.“ Erfahrene Akteure übernahmen Verantwortung, während sich die jüngeren Spieler kontinuierlich entwickelten und ihren Beitrag zum Erfolg leisteten.

– Foto: FC Deetz

Saisonabschluss wird noch geplant Nach Meisterschaft und Aufstieg soll die erfolgreiche Spielzeit selbstverständlich noch gemeinsam abgeschlossen werden. Die konkreten Planungen laufen allerdings noch. „Auf jeden Fall wird die Saison gebührend abgeschlossen. Wir befinden uns allerdings noch in den Planungen dazu.“ Fest steht damit bereits, dass die Mannschaft die erfolgreiche Saison gemeinsam ausklingen lassen wird. Aufstiegsrecht wird selbstverständlich wahrgenommen Lange überlegen musste beim Thema Aufstieg niemand. Für Verein und Mannschaft ist der nächste Schritt die Belohnung für die vergangenen Jahre. „Ja, das hat sich die Mannschaft und der Verein nach dem Abstieg vor drei Jahren hart erarbeitet und deshalb nehmen wir das Aufstiegsrecht auch wahr.“ Damit steht fest, dass der FC Deetz in der Saison 2026/2027 wieder in der Kreisliga antreten wird. Kader soll breiter werden Während die Feierlichkeiten noch laufen, wird bereits intensiv an der Zukunft gearbeitet. Die Planungen für die neue Saison sind längst angelaufen. „Die Kaderplanungen laufen schon seit einiger Zeit. Verlassen wird uns aus persönlichen Gründen nur ein Spieler. Wir werden den Kader für die neue Saison breiter aufstellen und so auch den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft noch einmal verstärken. Dazu möchte ich auch wieder ein, zwei Juniorenspieler integrieren“, erklärt Denny Stübe. Der Kern der Meistermannschaft bleibt damit weitgehend zusammen.

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