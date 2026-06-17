"Unser Kader ist aktuell einfach zu klein, um aufzusteigen"

Foto: SG Südstern Senzig

Die Spielzeit in der Frauen-Kreisliga Dahme/Fläming ist noch nicht beendet, aber die SG Südstern Senzig steht vorzeitig als Meister der Frauen-Kreisliga Dahme/Fläming fest. Trotz einer überragenden Torausbeute entscheidet sich der Verein aufgrund personeller Engpässe gegen den Gang in die höhere Spielklasse. Trainer Rene Gaffri blickt auf die lang ersehnten Feierlichkeiten, den ausgeprägten Charakter seiner Mannschaft und die Herausforderungen für die anstehende Spielzeit zurück.

Der Gewinn des ersten Meistertitels löste bei den Spielerinnen und den treuen Anhängern eine Welle der Erleichterung und großen Jubel aus. Da das Team in der Vergangenheit oft kurz vor dem großen Wurf stand, wurde die Nacht nach dem entscheidenden Erfolg ausgiebig genutzt, um den historischen Meilenstein gebührend zu zelebrieren. „Wir mussten lange warten, bis wir endlich den 1. Meistertitel in der Hand hielten, und so kam es natürlich auch, dass wir lange und ausgiebig gefeiert haben“, schildert Rene Gaffri gegenüber FuPa die gelöste Stimmung.

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die sportliche Dominanz, mit der die Mannschaft durch das Spieljahr marschiert ist. Die SG Südstern Senzig hat eine makellose Bilanz von elf Siegen aus elf Partien und holte damit das Punktmaximum von 33 Zählern. Das Torverhältnis von 112:7 beweist die offensive Wucht und die außergewöhnliche defensive Stabilität des neuen Meisters über die gesamte Dauer der Runde.

Der geschlagene Verfolger hält deutlichen Abstand

Der härteste Konkurrent im Kampf um die begehrte Spitzenposition musste den Tabellenführer im Laufe der Pflichtspiele endgültig ziehen lassen, bewies aber dennoch seine eigene Klasse. Der Heideseer Sportverein steht nach elf absolvierten Partien mit 27 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des engsten Verfolgers verzeichnet neun Siege und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 74:11, womit der Rückstand auf den ungeschlagenen Champion uneinholbare sechs Zähler beträgt.

Der Respekt vor der Konkurrenz und das Erbe der Vorsaison

Dass der Titel bejubelt werden kann, war für den Trainer angesichts der Unwägbarkeiten des Fußballs keineswegs eine ausgemachte Sache. Das schmerzhafte Verpassen der Meisterschaft im Vorjahr diente den Spielerinnen jedoch als emotionaler Treibstoff für den aktuellen Triumph. „Gerechnet habe ich damit nicht, weil ich weiß, dass es im Fußball schnell gehen kann, dass man mal ein Spiel verliert und es dann nicht reicht für den Titel, so wie es uns letzte Saison ergangen ist“, erklärt Rene Gaffri und führt fort: „Dazu kommt, dass man den Respekt den anderen Mannschaften gegenüber nie verlieren darf. Unser Saisonziel war ganz klar: Wir wollen oben mitspielen und, wenn alles gut läuft, uns auch endlich mal belohnen.“

Den entscheidenden Impuls verortet der Coach in der jüngeren Vergangenheit: „Den Ausschlag gab es wohl letzte Saison, wo wir nah dran waren, Meister zu werden, und es leider nicht geschafft haben. Das hat das Team noch stärker zusammengeschweißt und uns noch stärker gemacht.“

Ehrlichkeit, Kompaktheit und das Herz auf dem Platz

Auf dem Rasen und abseits des Spielfelds zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch ein enges Vertrauensverhältnis und ein klares taktisches Profil aus. „Unsere Stärken im Team sind die Ehrlichkeit untereinander“, betont Rene Gaffri und ergänzt: „Der Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Verein. Dazu kommt, dass man sich auf dem Spielfeld immer als eine Mannschaft gezeigt hat. Wir waren stolz, wenn hinten die Null stand, und andersherum waren wir stolz, wenn wir vorne die Tore erzielt haben. Die Mannschaft hat kompakt verteidigt und mit schnellem Pass- und Umschaltspiel ihr Herz auf dem Platz gelassen.“

Der bewusste Verzicht auf das sportliche Aufstiegsrecht

Trotz der sportlichen Qualifikation für die nächsthöhere Ebene folgt eine überraschende, aber vernunftgeprägte Entscheidung für die Zukunft des Teams. Aufgrund der aktuellen Personalstruktur entscheidet sich der Verein gegen den Aufstieg, um die Mannschaft nicht zu überfordern. „Unser Kader ist aktuell einfach zu klein, um aufzusteigen, deswegen werden wir in der Liga bleiben“, stellt Rene Gaffri bezüglich der sportlichen Zukunft fest.

Personelle Sorgen und ein schmerzhafter Abschied im Sommer

Die laufenden Kaderplanungen gestalten sich für den Verein kompliziert. Das Team muss in der kommenden Wechselzeit wohl ohne externe Neuzugänge auskommen und verliert zudem eine etablierte Kraft. „Da wir nur ein kleiner Verein sind, tut jeder Neuzugang natürlich gut, aber leider hat sich da noch nichts ergeben“, bedauert Rene Gaffri und fügt hinzu: „Eine Spielerin wird uns diese Saison verlassen. Dafür wünschen wir ihr natürlich alles Gute auf ihrem weiteren Weg.“

Eine kleine Heimat-Abschlussfahrt als Belohnung

Nach den kräftezehrenden Wochen im engen Meisterschaftskampf soll die wohlverdiente Erholung für die Spielerinnen nicht zu kurz kommen. Das Team verzichtet auf eine weite Auslandsreise und feiert den Erfolg stattdessen in der vertrauten Umgebung. „Wir werden nach der Saison eine kleine Abschlussfahrt machen. Wir werden aber in unserem schönen Brandenburg bleiben“, blickt der Trainer auf die anstehenden freien Tage.

Demut und der Traum von der Titelverteidigung im neuen Spieljahr

Für die neue Saison 2026/2027 hat der Trainer bereits eine klare Marschroute definiert. Trotz des aktuellen Triumphs bleibt die Mannschaft bodenständig. „Unser Ziel sollte natürlich sein, wieder oben mit dabei zu sein“, erklärt Rene Gaffri und führt fort: „Wir wissen nicht, was für Mannschaften uns zur neuen Saison erwarten. Für uns selber ist das Wichtigste, zusammenzubleiben und am Ende einer Saison mit Stolz die Saison abzuschließen. Wir werden natürlich alles geben, um noch mal das Gefühl eines Meistertitels zu erleben.“