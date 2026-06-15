"Wir waren am Ende alle ziemlich geschafft und glücklich" FuPa stellt Meister vor: Der 1. FC Frankfurt ist Meister der Brandenburgliga und steigt in die NOFV-Oberliga auf. von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

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Die Saison in der Brandenburgliga ist beendet, und die Tabellenspitze liest sich wie ein sportliches Drama. Nach 30 absolvierten Partien steht der 1. FC Frankfurt ganz oben. Die Bilanz des neuen Meisters ist stark im Angesicht des immensen Drucks: 21 Siege, 5 Unentschieden und 4 Niederlagen stehen zu Buche. Mit einem Torverhältnis von 83:34 sammelte die Mannschaft 64 Punkte. Exakt dieselbe Punktzahl weist auch der Vizemeister MSV 1919 Neuruppin auf, der nach 30 Spielen mit 19 Siegen, 7 Unentschieden, 4 Niederlagen und 61:34 Toren aufgrund der schlechteren Tordifferenz das Nachsehen hat. Damit realisieren die Frankfurter den Aufstieg in die Oberliga. Trainer Sascha Kloß zieht Bilanz und lässt den emotionalen Triumph Revue passieren.

Grenzenloser Jubel nach einem mühsamen Abnutzungskampf Der finale Schritt zum Titel verlangte den Frankfurtern noch einmal alles ab. Die Erleichterung nach dem Abpfiff entlud sich in Feierlichkeiten, die sich über mehrere Stationen bis in den Morgen erstreckten. „Wir haben auf jeden Fall eine sehr lange Feier beziehungsweise eine sehr kurze Nacht erlebt“, sagt Trainer Sascha Kloß gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Zunächst möchte ich mich bei Stahl Brandenburg für die tolle Gastfreundschaft bedanken. Nach dem Spiel konnten wir gemeinsam mit den Fans, Vereinsverantwortlichen und der Gastronomie vor Ort bereits ausgelassen feiern. Das Spiel war extrem schwierig und Stahl hat uns alles abverlangt, um die drei Punkte einzufahren. Umso schöner war es, den Erfolg anschließend gemeinsam genießen zu können.“ Die nächtliche Odyssee über das Weingut bis in den Klub Nach den ersten Bierduschen und Gesängen im Stadion setzte sich der Tross in Bewegung, um die Meisterschaft in der Heimat gebührend zu feiern, wobei ein privates Refugium den idealen Rahmen bot. „Danach ging es mit dem Bus zurück, allerdings noch nicht direkt nach Hause“, sagt Sascha Kloß und ergänzt: „Auf dem Weingut der Eltern unseres Spielers Tommy Jahnke wurden wir hervorragend empfangen und haben als Mannschaft noch einige Stunden gemeinsam gefeiert, getanzt und gelacht. Anschließend zog es einen Großteil des Teams noch nach Frankfurt ins Bellevue. Irgendwann gingen die Wege dann auseinander, aber ich glaube, wir waren am Ende alle ziemlich geschafft und glücklich.“

Vom Stotterstart mit Hypothek zur historischen Spitzenleistung Dass dieser Triumph überhaupt möglich wurde, grenzt an ein kleines Fußballwunder. Der Klub startete unter erschwerten Bedingungen in das Spieljahr, was den Erfolg im Nachgang umso emotionaler auflädt. „Ehrlich gesagt haben wir vor der Saison nicht mit dem Titelgewinn gerechnet“, sagt Sascha Kloß und fügt hinzu: „Wir sind mit vier Minuspunkten in die Spielzeit gestartet und mussten zunächst die neue Mannschaft zusammenführen. Die ersten Wochen haben wir gebraucht, um uns zu finden und die Neuzugänge zu integrieren. Nach etwa sieben Spieltagen hat sich die Mannschaft aber gefunden. Von da an begann eine außergewöhnliche Serie, die uns bis zum Saisonende getragen hat. Unser ursprüngliches Ziel war es, oben mitzuspielen. Dass wir am Ende tatsächlich Meister werden, macht diesen Erfolg umso besonderer.“

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Die ungeschlagene Serie als Fundament des Erfolgs Der Schlüssel zum Titel lag in einer Konstanz, die die Konkurrenz im Laufe der Monate mürbe machte. Frankfurt entwickelte eine Resilienz, die den Rückstand auf die Tabellenspitze sukzessive schmelzen ließ. „Der entscheidende Faktor war sicherlich unsere Konstanz“, betont Sascha Kloß und ergänzt: „22 Ligaspiele in Folge ohne Niederlage sprechen für sich. Die Mannschaft hat über die gesamte Saison hinweg enorm fleißig gearbeitet, war lernwillig und hat nie aufgegeben. Wir sind als Team immer enger zusammengerückt und haben auch in schwierigen Situationen an uns geglaubt. Als wir in der Rückrunde gemerkt haben, dass wir den Spitzenreiter Schritt für Schritt einholen können, wollten wir unsere Chance unbedingt nutzen. Dass wir am Ende ganz oben stehen, haben wir uns aus meiner Sicht absolut verdient.“ Die perfekte Symbiose aus Erfahrung, Jugend und eiserner Geduld Sportlich überzeugte der Meister mit einer ausgewogenen Spielanlage. Doch die psychologische Komponente wog schwerer als die bloße Taktik auf dem grünen Rasen. „Unsere größte Stärke ist sicherlich der Zusammenhalt“, erklärt Sascha Kloß und fügt hinzu: „Wir haben eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, die hervorragend harmoniert. Jeder kennt seine Aufgabe und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Sportlich haben wir besonders im Offensivbereich große Qualitäten gezeigt und viele Tore erzielt. Gleichzeitig waren wir defensiv stabil. Was die Mannschaft aber besonders auszeichnet, ist ihre Geduld und ihr Vertrauen in die eigene Stärke. Selbst wenn ein Spiel einmal nicht optimal lief, waren wir überzeugt davon, dass wir unsere Chancen bekommen und am Ende erfolgreich sein können.“ Vernunft statt Party-Marathon in der Sommerpause Wer nun glaubt, die Aufstiegshelden würden wochenlang am Strand feiern, sieht sich getäuscht. Die Uhren im höherklassigen Fußball ticken anders, weshalb die Regeneration im privaten Kreis im Vordergrund steht. „Aktuell ist keine gemeinsame Abschlussfahrt geplant“, sagt Sascha Kloß und führt fort: „Die Sommerpause ist in diesem Jahr sehr kurz, deshalb nutzt jeder die freie Zeit zunächst für Familie, Freunde und etwas Erholung. In wenigen Wochen beginnt bereits die Vorbereitung auf die neue Saison, daher wollen alle noch einmal Kraft tanken.“ Ein klares Bekenntnis zum sportlichen Aufstieg Administrative Zweifel an dem Schritt nach oben wischt dier Trainer beiseite. Die Vorfreude auf die Oberliga ist im gesamten Verein greifbar. „Ja, auf jeden Fall“, antwortet Sascha Kloß und fügt hinzu: „Wir haben uns die Oberliga mit einer starken Saison verdient und freuen uns sehr auf die neue Herausforderung. Für den Verein, die Mannschaft und die gesamte Region ist das ein besonderer Schritt, den wir mit großer Vorfreude angehen.“

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