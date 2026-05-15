VfB Gramzow: "Ein bisschen Sekt und Bier ist schon geflossen"

– Foto: VfB Gramzow

Der VfB Gramzow hat die Titelverteidigung in der Frauen-Kreisliga Uckermark perfekt gemacht. Nachdem der Verfolger FSV Rot-Weiß Prenzlau überraschend Punkte liegen ließ, ist der Mannschaft von Trainer Maik Zürner die Meisterschaft zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Für den Verein ist es der vierte Double-Erfolg in Serie – eine Dominanz, die sich vor allem auf eine gefestigte Defensive und einen außergewöhnlichen Teamzusammenhalt stützt. Trotz des sportlichen Erfolgs plant der Verein für die Zukunft jedoch keine Meldung für den Großfeldbetrieb in der Landesliga.

Die Entscheidung über die Meisterschaft fiel nicht durch einen eigenen Sieg auf dem Rasen, sondern durch die Schützenhilfe der Konkurrenz. Dass der FSV Rot-Weiß Prenzlau gegen die Mannschaft von Schönow/Crussow verlieren würde, damit hatte in Gramzow kaum jemand gerechnet. „Tatsächlich haben wir noch nicht viel gefeiert. Uns war schon bewusst, dass es für FSV Rot-Weiß Prenzlau kein Selbstläufer gegen Schönow/Crussow wird. Dennoch sind wir nicht von einer Prenzlauer Niederlage ausgegangen und hatten dementsprechend auch nichts geplant“, erklärt Trainer Maik Zürner gegenüber FuPa. Dennoch herrschte bereits eine erste feierliche Stimmung: „Ein bisschen Sekt und Bier ist schon geflossen.“ Die offizielle Meisterschafts- und Saisonabschlussfeier soll jedoch erst wie geplant nach dem letzten Spieltag stattfinden.

Die Krönung einer stabilen Spielzeit

Der Weg zum vierten Double in Folge war geprägt von defensiver Disziplin. In bisher neun Spielen kassierte der VfB Gramzow lediglich sechs Gegentore und blieb bei acht Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen. „Wir hatten von Anfang an das Ziel, unseren Titel zu verteidigen und die Meisterschaft erneut nach Gramzow zu holen“, sagt Maik Zürner. Ursprünglich war das Team auf ein echtes Endspiel am letzten Spieltag eingestellt, doch die Konstanz über die gesamte Saison gab den Ausschlag.

„Wir haben die ganze Saison über sehr gut verteidigt und nur wenige Gegentore kassiert. Die ganz großen Kantersiege gab es dafür nicht mehr in dieser Art. Die Spiele sind alle etwas knapper“, analysiert Maik Zürner. Dass man die Konzentration hochhalten muss, zeigte das Remis gegen den Tabellenletzten aus Schmölln, welches die Meisterschaft laut Maik Zürner „selbst noch mal scharf gemacht“ habe.

Charakterstärke als Fundament des Erfolgs

Neben der sportlichen Qualität auf dem Platz ist es vor allem das menschliche Gefüge, das den VfB Gramzow auszeichnet. In der Mannschaft herrscht eine Harmonie, die über das rein Sportliche hinausgeht. „Die Mannschaft ist charakterlich absolut intakt. Die Mädels sind füreinander da und unterstützen sich. Da gibt es so gut wie gar keine Reibereien“, betont Maik Zürner. Dieser Zusammenhalt ist in den Augen des Trainers die ideale Ergänzung zur spielerischen Klasse im Kader: „Ich denke, wir haben viel individuelle Klasse in unserem Kader. Das alleine garantiert zwar keine Erfolge, ist aber in Kombination mit mannschaftlicher Geschlossenheit eine super Voraussetzung.“

Bewusster Verzicht auf das Großfeld

Obwohl die sportliche Überlegenheit eine höhere Herausforderung nahelegen würde, erteilt Maik Zürner den Plänen für einen Aufstieg in den Großfeldbetrieb der Landesliga eine klare Absage. Im Kleinfeldfußball der Kreisebene existiert kein klassisches Aufstiegsrecht, und die Erfahrungen mit dem Großfeld im Landespokal waren schmerzhaft. „Wir haben vor zwei Jahren am Landespokal auf Großfeld teilgenommen. Das war eine tolle Erfahrung. In diesem Jahr hatten wir auch gemeldet, konnten aber aufgrund vieler langfristiger Ausfälle keine Mannschaft stellen“, berichtet Maik Zürner. Die daraus resultierende „saftige Geldstrafe“ führt dazu, dass der Verein dieses Wagnis künftig meiden möchte.

Nachwuchsglück in der Spielgemeinschaft

Hinter den Kulissen des sportlichen Erfolgs bewältigte der Verein in der jüngeren Vergangenheit schwierige personelle Phasen. Die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Spielgemeinschaft Zichow/Gramzow sollte den breiten Kader auffangen. „Wir haben mit der Implementierung einer zweiten Mannschaft als Spielgemeinschaft Zichow/Gramzow ein nicht ganz einfaches Projekt begonnen. Damals eine Win-Win-Situation. Zichow hätte wohl alleine keine Mannschaft melden können und wir waren aufgrund von Neuzugängen und nachrückenden Nachwuchsspielerinnen einfach zu viele. Als sich in der letzten Sommerpause dann gleich fünf Spielerinnen nahezu gleichzeitig schwangerschaftsbedingt für die Saison abmeldeten, geriet diese Saison stark ins Wanken und das Durchbringen der Spiele beider Mannschaften ein Drahtseilakt. Jetzt kann ich ganz aktuell verkünden: mittlerweile sind alle Babys - 6 an der Zahl - geboren. Alle sind gesund und munter und wir freuen uns, dass die jungen Mamis demnächst wieder auf den Rasen zurückkehren dürfen. Fünf der sechs Babys sind Mädchen. Also beste Voraussetzungen für künftigen Frauenfußball in Gramzow und Zichow“, sagt Maik Zürner.

Ambitionen für die kommende Saison 2026/2027

Trotz der bereits erreichten Titel ist der Hunger des Teams für die kommende Spielzeit ungebrochen. Das Ziel von Maik Zürner für den VfB Gramzow ist eine stetige Weiterentwicklung, ohne dabei den Spaß am Hobby aus den Augen zu verlieren. „Meine persönlichen Ziele sind es, die jüngeren Spielerinnen zu integrieren, jede Einzelne fußballerisch weiterzuentwickeln, als Mannschaft taktisch dazuzulernen und mit dem Ball noch mutiger zu agieren“, so der Trainer. Die Marschroute bleibt dabei klar auf Erfolg ausgerichtet: „Vor allem wollen wir natürlich auch so viele Spiele und Titel wie nur irgendwie möglich gewinnen und dann zusammen mit unserer VfB-Familie feiern.“