"Bei uns verstauben Pokale nicht in irgendwelchen Schränken"

Der Erfolg im Finale war für den VfB Gramzow das Ergebnis einer beeindruckenden Erfolgsserie und akribischer Vorbereitung. „Wir sind seit knapp fünf Jahren im Pokal ungeschlagen – die letzte Niederlage war am 03.10.2021 gegen Tantow/Krackow“, betont Trainer Maik Zürner gegenüber FuPa. Entsprechend entschlossen ging die Mannschaft in den diesjährigen Wettbewerb. „Unser klares Ziel war daher auch in diesem Jahr der Titel. Eine Garantie gibt es im Fußball natürlich nie, umso mehr freuen wir uns, dass es wieder geklappt hat.“

Die äußeren Bedingungen in Schönow forderten den Spielerinnen alles ab. „Das Spiel war intensiv, und die ungewohnt starke Sonne hat einigen Spielerinnen zu schaffen gemacht“, berichtet Maik Zürner. Trotz der Hitze bewies der VfB Gramzow kühlen Kopf. Lina Buchholz eröffnete in der 32. Minute den Torreigen, gefolgt von Lena Giese in der 38. Minute. Nur drei Minuten später schraubte Lara Hoge den Spielstand auf 3:0 (41.). Der Trainer bilanzierte zufrieden: „Insgesamt haben wir aber verdient gewonnen: Wir hatten mehr Spielanteile und die klareren Torchancen. Beide Torhüterinnen haben stark gehalten, und unsere Treffer fielen zu den richtigen Zeitpunkten.“

Teamgeist als Fundament des Erfolgs

Hinter der sportlichen Überlegenheit steht ein tief verwurzeltes Gefüge, das weit über den Platz hinausreicht. Laut Maik Zürner ist die zwischenmenschliche Komponente der entscheidende Schlüssel: „Die Mannschaft ist über Jahre zusammengewachsen, viele Spielerinnen sind auch privat eng befreundet. Diese Teamchemie ist ein entscheidender Faktor.“ Zudem habe man sich vorgenommen, „möglichst immer mit einem vollständigen Kader anzutreten“, was hervorragend umgesetzt wurde. Trotz der Aussicht auf das vierte Double in Folge bleibe die Bodenhaftung gewahrt: „Wir sehen keinen Titel als selbstverständlich an. Die Mädels haben sich jeden Erfolg hart erarbeitet.“

Feierlichkeiten mit Blick auf die Meisterschaft

Nach dem Abpfiff feierte das Team den Sieg direkt vor Ort und genoss das Ambiente des Finaltages. „Die Stimmung, die Platzbedingungen und die Organisation beim ‚Pokalfinaltag‘ waren mal wieder hervorragend – ein großes Dankeschön an alle Beteiligten“, lobt Maik Zürner. Dennoch richtet sich der Fokus bereits auf die kommenden Aufgaben. „Die ganz große Feier steht allerdings noch aus, denn wir wollen zuerst die Meisterschaft klarmachen. Der FSV Rot-Weiß Prenzlau ist dabei unser direkter Konkurrent.“ Der Pokal selbst wird indes einen lebendigen Platz finden: „Bei uns verstauben Pokale nicht in irgendwelchen Schränken. Traditionell darf eine Spielerin den Pokal mit nach Hause nehmen.“