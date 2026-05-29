"Zwei Bier später war die Idee geboren: Malle, wir kommen"

– Foto: SpG Walddrehna/Dahme

Die SpG Walddrehna/Dahme ist vorzeitig Meister der 1. Kreisklasse Nord Südbrandenburg. Drei Spieltage vor Saisonende ist der Vorsprung auf die Konkurrenz bereits uneinholbar. Trainer Oliver Zadow spricht über den direkten Wiederaufstieg, den starken Zusammenhalt im Team und die nächste Herausforderung in der Kreisliga.

Mit 49 Punkten aus 18 Spielen hat sich die SpG Walddrehna/Dahme vorzeitig die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Nord Südbrandenburg gesichert. Die Bilanz von 16 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage sowie 56:12 Tore unterstreicht die Dominanz des Teams. Verfolger SpVgg Finsterwalde II liegt bei noch drei ausstehenden Spieltagen mit 37 Punkten bereits deutlich zurück.

Damit ist zugleich der direkte Wiederaufstieg in die Kreisliga perfekt – nur ein Jahr nach dem Abstieg.

Die ganz große Party steht bei der Mannschaft allerdings noch aus. Trainer Oliver Zadow macht deutlich, dass der Fokus weiterhin auf den kommenden Aufgaben liegt. Er sagt gegenüber FuPa:„Aktuell haben wir tatsächlich noch nicht groß gefeiert. Natürlich haben wir mit einem Bier auf die Meisterschaft angestoßen, aber mit dem SBB-Cup-Finale wartet noch eine große Aufgabe auf uns. Die richtige Meisterfeier wird es dann entweder nach dem letzten Heimspiel oder nach dem letzten Spieltag geben.“

Die Meisterschaft wird deshalb bislang eher mit Genugtuung als mit ausgelassener Euphorie betrachtet.

Klare Zielsetzung nach dem Abstieg

Nach der vergangenen Saison hatte die Mannschaft früh ein klares Ziel formuliert. „Nach dem schwierigen Jahr mit dem Abstieg in der vergangenen Saison war unser Ziel von Anfang an klar: der direkte Wiederaufstieg“, erklärt Oliver Zadow.

Gleichzeitig musste die Mannschaft einen Umbruch bewältigen. Vor allem die Einbindung junger Spieler spielte dabei eine zentrale Rolle. „Besonders die Integration unserer jungen Spieler war und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.“

Der Trainer nutzt die Gelegenheit auch für ein ausdrückliches Lob an seine Mannschaft. „An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem Team bedanken – bei den jungen Spielern für ihr Vertrauen und ihre akribische Trainingsarbeit sowie bei den erfahrenen Jungs, die mit gutem Beispiel vorangehen.“

Die Mischung als Erfolgsrezept

Aus Sicht von Oliver Zadow war vor allem die Mentalität innerhalb der Mannschaft ausschlaggebend für den Titelgewinn. „Ich denke, es war die Mischung aus Talent, Trainingsfleiß, Spaß am Fußball, Ehrgeiz und absolutem Siegeswillen.“

Besonders beeindruckt zeigt sich der Trainer vom Zusammenhalt innerhalb des Teams. „Beeindruckend ist vor allem, wie sehr alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wie groß das Vertrauen innerhalb der Mannschaft ist.“

Auch das Umfeld des Vereins hebt der Coach hervor. „In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Vereinsarbeit loben – sowohl die hervorragenden Bedingungen auf und neben dem Platz als auch die starke Jugendarbeit der vergangenen Jahre, die nun langsam auch im Herrenbereich Früchte trägt. Im Grunde müssen wir nur auf den Platz gehen und Fußball spielen.“

Defensive als Fundament

Die Grundlage des Erfolgs sieht Oliver Zadow vor allem in der stabilen Defensive. Lediglich zwölf Gegentreffer in 18 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. „Unser Herzstück ist definitiv die Defensive. Wir stehen sehr stabil und lassen nur wenig zu. Und wenn doch mal jemand durchkommt, haben wir einen Keeper, der fast jeden Ball halten kann.“

Passend dazu formuliert der Trainer das Erfolgsrezept seiner Mannschaft mit einem einfachen Satz: „Frei nach dem Motto: hinten dicht und vorne machen wir immer einen rein.“

Doch nicht nur defensiv wusste die Mannschaft zu überzeugen. „Aber auch offensiv überzeugt die Mannschaft Woche für Woche – sowohl durch individuelle Qualität als auch als geschlossene Einheit. Uns gelingt es eigentlich immer, Lösungen gegen unterschiedliche Gegner zu finden.“

Gerade in schwierigen Spielen habe sich der Charakter der Mannschaft gezeigt. „Und selbst wenn es spielerisch mal nicht optimal läuft, kommen unser Ehrgeiz und unser Siegeswille zum Vorschein. In dieser Saison passt einfach vieles zusammen.“

Malle-Fahrt bereits beschlossen

Nach dem Pokalfinale soll dann auch die Belohnung folgen. Eine Abschlussfahrt ist bereits fest eingeplant. Die Idee dazu entstand offenbar spontan in der Kabine. „Nach einem der ersten Spieltage lief in der Kabine irgendein Malle-Hit – und zwei Bier später war die Idee geboren: Malle, wir kommen.“

Der Trainer blickt der Reise bereits mit Vorfreude entgegen. „Der Reise geht etwa eine Woche nach dem Pokalfinale. Auf diese Reise freue ich mich als Trainer natürlich ganz besonders.“

Klares Bekenntnis zum Aufstieg

Lange Diskussionen über einen möglichen Verzicht auf den Aufstieg soll es letztlich nicht gegeben haben. „Darüber haben wir vor einigen Wochen auch mannschaftsintern gesprochen. Zunächst gab es verschiedene Überlegungen, aber nach kurzer Zeit und einigen Einzelgesprächen war klar: Wir gehen hoch!“

Die Mannschaft traut sich den Schritt in die Kreisliga zu. „Aufgrund der Art und Weise, wie wir diese Saison in den meisten Spielen aufgetreten sind und uns nicht zuletzt einen deutlichen Vorsprung erspielt haben, sehen wir uns der Aufgabe gewachsen.“

Besonders wichtig sei der Aufstieg aber für die Entwicklung der jungen Spieler. „Der noch viel wichtigere Punkt ist jedoch, dass wir unseren jungen Kickern damit die Chance geben, sich weiterzuentwickeln und weiter zu verbessern.“

Der Blick auf die neue Saison

Auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit läuft bereits. Dabei steht vor allem Kontinuität im Vordergrund. „Das Wichtigste ist zunächst, dass der Kern der Mannschaft zusammenbleibt – und genau danach sieht es aktuell auch aus.“

Größere Veränderungen sind bislang nicht geplant. „Bislang haben wir, bis auf ein bis zwei Spieler, die uns in Richtung Ü35 verlassen, keine Abgänge zu verzeichnen.“

Zugleich hält sich der Verein offen für Verstärkungen. „Natürlich schauen wir uns stets nach möglichen Verstärkungen um, um uns individuell weiterzuentwickeln. Grundsätzlich steht unsere Tür aber jedem offen, der Lust auf guten Fußball hat.“

Für die kommende Saison formuliert Oliver Zadow zurückhaltende Ziele. „Natürlich sind wir uns bewusst, dass wir als Aufsteiger im kommenden Jahr zunächst kleine Brötchen backen müssen.“

Die Kreisliga soll vor allem zur Weiterentwicklung dienen. „Wir wollen das Aufstiegsjahr als Lernjahr nutzen und uns Schritt für Schritt weiterentwickeln.“

Dabei soll vor allem der Teamgeist erhalten bleiben. „Wichtig wird sein, weiterhin die richtige Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit zu finden und den Teamgeist beizubehalten, der uns bislang ausgezeichnet hat.“