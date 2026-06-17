Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Titelträgers nach dem Erreichen des großen Ziels sind riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen freien Lauf und durfte den Triumph im Grunde gleich doppelt auskosten, ehe der offizielle Teil der Ehrungen folgte. „Wir konnten ja quasi zweimal feiern, einmal nach dem Nachholspiel gegen Stücken, was wir 9:0 gewannen. Durch den Sieg stand die Meisterschaft fest. Dann natürlich am letzten Spieltag, wo wir auch den Pokal bekommen haben“, schildert Sebastian Sommerfeld-Roß gegenüber FuPa. Die Zahlen einer dominanten Spielzeit

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich der frisch gebackene Champion die Spitzenposition erarbeitet hat. Der SV 1948 Ferch beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 63 Punkten. Aus den insgesamt 24 absolvierten Partien holte das Team 21 Siege, keinUnentschieden und musste lediglich drei Niederlagen hinnehmen, während das Torverhältnis von 84:30 die Qualität der Mannschaft untermauert. Der geschlagene Verfolger zieht im Titelrennen den Kürzeren Der direkte Konkurrent im Kampf um die Spitzenposition lieferte dem Tabellenführer zwar ein langes Rennen, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Der SV Viktoria Potsdam II beendet die Spielzeit nach 24 absolvierten Spielen mit 54 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers verzeichnet 17 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 106:31, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement deutliche neun Zähler beträgt.

– Foto: SV 1948 Ferch

Das von Saisonbeginn anvisierte Ziel des Durchmarschs Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war für den Trainer die logische Konsequenz aus dem unbändigen Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit. Die Mannschaft ging mit enormem Selbstbewusstsein in die Pflichtspiele, um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. „Für uns als Team stand fest, dass wir mit dem Kader, den wir hatten, den Durchmarsch anvisieren, und das war unser Ziel von Saisonbeginn an“, betont Sebastian Sommerfeld-Roß und ergänzt, dass die Fokussierung von der ersten Minute an vorhanden war. Teamgeist und die positive Motivation von Spiel zu Spiel Der entscheidende Ausschlag für den Triumph über die Konkurrenz lag in der charakterlichen Stärke des Kaders, der sich Woche für Woche neu fokussierte. Die Spieler bewiesen in den entscheidenden Phasen die notwendige Reife und den Siegeswillen. Auf die Frage nach den Gründen für den Titelgewinn verweist der Trainer auf das funktionierende Kollektiv: „Teamstärke, Teamgeist, den Willen, die Spiele zu gewinnen, sich gegenseitig positiv motiviert und das von Spiel zu Spiel.“

– Foto: SV 1948 Ferch

Klare Kommunikation und gegenseitiger Respekt im Kader Auf dem Rasen und im täglichen Trainingsbetrieb untermauerten die Spieler diesen meisterlichen Anspruch durch fundamentale Tugenden und eine hohe taktische Flexibilität. „Die Stärken im Team sind klare Kommunikation, Vertrauen, gegenseitiger Respekt, Flexibilität, das gemeinsame Ziel“, erklärt Sebastian Sommerfeld-Roß. Gemeinsames Grillen anstelle einer klassischen Abschlussfahrt Trotz der großen Aufstiegseuphorie wird es für die Meistermannschaft in diesem Sommer keine organisierte gemeinsame Urlaubsreise in den Süden geben. Das Team konzentriert sich stattdessen auf die Geselligkeit im vertrauten Kreis. „Eine Abschlussfahrt ist nicht geplant, dafür machen wir Spielerabende, wo wir uns treffen, gemeinsam grillen usw.“, sagt Sebastian Sommerfeld-Roß. Die Belohnung für eine harte Trainingsarbeit Am Aufstieg in die höhere Spielklasse gibt es keinerlei Zweifel, da die Spieler über Monate hinweg zielgerichtet für diesen Moment gekämpft haben. Für die Fußballer ist die Beförderung die logische Konsequenz der erbrachten Leistungen. „Klar, wir nehmen das Aufstiegsrecht an, dafür haben wir die ganze Saison schwer und viel gearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen“, betont Sebastian Sommerfeld-Roß.

– Foto: SV 1948 Ferch