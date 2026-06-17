Die Saison in der 1. Kreisklasse B Havelland ist beendet, und der SV 1948 Ferch krönt sich zum Meister. Mit dem Titelgewinn sichert sich die Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga. Trainer Sebastian Sommerfeld-Roß blickt auf zwei emotionale Meisterfeiern, das von Saisonbeginn anvisierte Ziel des Durchmarschs und die anstehenden personellen Veränderungen im Kader für die neue Spielzeit zurück.
Zweifacher Jubel und die Übergabe des Meisterpokals
Die Erleichterung und Freude im Lager des neuen Titelträgers nach dem Erreichen des großen Ziels sind riesig. Die Mannschaft ließ den Emotionen freien Lauf und durfte den Triumph im Grunde gleich doppelt auskosten, ehe der offizielle Teil der Ehrungen folgte. „Wir konnten ja quasi zweimal feiern, einmal nach dem Nachholspiel gegen Stücken, was wir 9:0 gewannen. Durch den Sieg stand die Meisterschaft fest. Dann natürlich am letzten Spieltag, wo wir auch den Pokal bekommen haben“, schildert Sebastian Sommerfeld-Roß gegenüber FuPa.
Die Zahlen einer dominanten Spielzeit
Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich der frisch gebackene Champion die Spitzenposition erarbeitet hat. Der SV 1948 Ferch beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 63 Punkten. Aus den insgesamt 24 absolvierten Partien holte das Team 21 Siege, keinUnentschieden und musste lediglich drei Niederlagen hinnehmen, während das Torverhältnis von 84:30 die Qualität der Mannschaft untermauert.
Der geschlagene Verfolger zieht im Titelrennen den Kürzeren
Der direkte Konkurrent im Kampf um die Spitzenposition lieferte dem Tabellenführer zwar ein langes Rennen, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Der SV Viktoria Potsdam II beendet die Spielzeit nach 24 absolvierten Spielen mit 54 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers verzeichnet 17 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 106:31, womit der Rückstand auf den Meister im finalen Klassement deutliche neun Zähler beträgt.
Das von Saisonbeginn anvisierte Ziel des Durchmarschs
Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war für den Trainer die logische Konsequenz aus dem unbändigen Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit. Die Mannschaft ging mit enormem Selbstbewusstsein in die Pflichtspiele, um den eigenen hohen Ansprüchen gerecht zu werden. „Für uns als Team stand fest, dass wir mit dem Kader, den wir hatten, den Durchmarsch anvisieren, und das war unser Ziel von Saisonbeginn an“, betont Sebastian Sommerfeld-Roß und ergänzt, dass die Fokussierung von der ersten Minute an vorhanden war.
Teamgeist und die positive Motivation von Spiel zu Spiel
Der entscheidende Ausschlag für den Triumph über die Konkurrenz lag in der charakterlichen Stärke des Kaders, der sich Woche für Woche neu fokussierte. Die Spieler bewiesen in den entscheidenden Phasen die notwendige Reife und den Siegeswillen. Auf die Frage nach den Gründen für den Titelgewinn verweist der Trainer auf das funktionierende Kollektiv: „Teamstärke, Teamgeist, den Willen, die Spiele zu gewinnen, sich gegenseitig positiv motiviert und das von Spiel zu Spiel.“
Klare Kommunikation und gegenseitiger Respekt im Kader
Auf dem Rasen und im täglichen Trainingsbetrieb untermauerten die Spieler diesen meisterlichen Anspruch durch fundamentale Tugenden und eine hohe taktische Flexibilität. „Die Stärken im Team sind klare Kommunikation, Vertrauen, gegenseitiger Respekt, Flexibilität, das gemeinsame Ziel“, erklärt Sebastian Sommerfeld-Roß.
Gemeinsames Grillen anstelle einer klassischen Abschlussfahrt
Trotz der großen Aufstiegseuphorie wird es für die Meistermannschaft in diesem Sommer keine organisierte gemeinsame Urlaubsreise in den Süden geben. Das Team konzentriert sich stattdessen auf die Geselligkeit im vertrauten Kreis. „Eine Abschlussfahrt ist nicht geplant, dafür machen wir Spielerabende, wo wir uns treffen, gemeinsam grillen usw.“, sagt Sebastian Sommerfeld-Roß.
Die Belohnung für eine harte Trainingsarbeit
Am Aufstieg in die höhere Spielklasse gibt es keinerlei Zweifel, da die Spieler über Monate hinweg zielgerichtet für diesen Moment gekämpft haben. Für die Fußballer ist die Beförderung die logische Konsequenz der erbrachten Leistungen. „Klar, wir nehmen das Aufstiegsrecht an, dafür haben wir die ganze Saison schwer und viel gearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen“, betont Sebastian Sommerfeld-Roß.
Schmerzhafte Abgänge und sieben Neuzugänge
Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die personellen Weichenstellungen im Hintergrund bereits auf Hochtouren, wobei der Verein wichtige Stützen in der Defensive und Offensive verliert, sich im Gegenzug aber quantitativ und qualitativ verstärken kann. „Ja, leider haben wir vier Abgänge, zum Beispiel unseren Abwehrchef Lopez, den es nach Bornim zieht, und unseren Stürmer Kriegler“, erklärt Sebastian Sommerfeld-Roß und führt fort: „Wir haben aber auch mindestens sieben Neuzugänge im Team, wo wir uns sehr freuen, diese bei uns aufnehmen zu können.“
Das mutige Ziel einer erneuten Meisterschaft im neuen Spieljahr
Für die neue Spielzeit 2026/2027 in der neuen Umgebung hat der Trainer bereits eine überaus ambitionierte Marschroute definiert. Anstatt sich nach dem Aufstieg mit dem Klassenerhalt zu begnügen, will das Team auch eine Etage höher in der Kreisliga oben angreifen. „Unser Ziel für die Saison 2026/27 steht fest, wir wollen oben mitmischen und wollen natürlich die erneute Meisterschaft für den SV Ferch“, blickt Sebastian Sommerfeld-Roß selbstbewusst voraus.