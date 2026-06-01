"Nach zwei vergeblichen Anläufen wollten wir es endlich schaffen"

Foto: FSV Doberlug-Kirchhain

Vorzeitig steht der FSV Doberlug-Kirchhain als Meister der 1. Kreisklasse West Südbrandenburg fest. Nach zwei vergeblichen Anläufen gelang im dritten Jahr der Sprung in die Kreisliga. Mit einer dominanten Bilanz distanzierte das Team den Verfolger VfB Herzberg 68 II deutlich. Trainer Thomas Kurth lobt den Teamgeist sowie das gesamte Vereinsumfeld und blickt bereits optimistisch auf die kommende Spielzeit.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielern und Verantwortlichen große Erleichterung und Freude ausgelöst, auch wenn der finale Moment auf dem Rasen ausblieb. Weil das entscheidende Spiel aufgrund des Nichtantritts des Gegners ausfiel, wurde der Titel am grünen Tisch perfekt gemacht. Daher wurde die große Party zunächst vertagt.

Trainer Thomas Kurth erklärt gegenüber FuPa die emotionale Gemengelage: „Zunächst einmal freuen wir uns natürlich riesig über die Meisterschaft. Gefeiert haben wir allerdings noch nicht, da das entscheidende Spiel aufgrund des Nichtantritts des Gegners ausgefallen ist. Die Feierlichkeiten werden wir aber sicherlich am letzten Spieltag nachholen und gemeinsam mit allen Mitgliedern des Vereins begehen, die diesen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht haben.“

Die statistische Dominanz an der Tabellenspitze

Die Vormachtstellung des neuen Meisters spiegelt sich eindrucksvoll in den Zahlen des Klassements wider. Zwei Spieltage vor dem Saisonende weist der FSV Doberlug-Kirchhain uneinholbare 43 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 14 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage aus 16 Partien dominierte die Mannschaft die Konkurrenz nach Belieben. Auch das Torverhältnis von 63:13 unterstreicht die meisterliche Qualität. Der direkte Verfolger, der VfB Herzberg 68 II, belegt nach ebenfalls 16 absolvierten Spielen mit 33 Punkten den zweiten Rang (10 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen; 51:27 Tore) und kann den Spitzenreiter nicht mehr einholen.

Der unerschütterliche Glaube im dritten Anlauf

Hinter der Meisterschaft steht eine klare, von Beginn an fokussierte Marschroute, die nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre mit großem Elan verfolgt wurde. Das Team entwickelte in den vergangenen Spielzeiten eine bemerkenswerte Reife. „Der Aufstieg war bereits vor der Saison unser klares Ziel. Nach zwei vergeblichen Anläufen wollten wir es im dritten Versuch endlich schaffen, und mit dieser Einstellung ist die Mannschaft auch in die Spielzeit gegangen. Wir verfügen über ein junges Team mit großem Potenzial, das auch für die Kreisliga bestens gerüstet ist. Die Entwicklung der vergangenen Jahre war enorm – nicht nur auf dem Platz, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Es ist ein hervorragender Teamgeist entstanden, der uns als Trainer die Arbeit sehr erleichtert hat und eine wichtige Grundlage für den Erfolg war“, blickt Thomas Kurth stolz auf den Reifeprozess.

Ein perfekt funktionierendes Kollektiv abseits des Rasens

Dass der große Wurf letztlich so souverän gelingen konnte, lag laut dem Trainer an einem harmonischen Zusammenspiel, das weit über die elf Akteure auf dem Spielfeld hinausreichte. In den entscheidenden Momenten griffen alle Zahnräder des Klubs perfekt ineinander. Thomas Kurth führt den Triumph auf ein intaktes Gesamtgefüge zurück: „Einen einzelnen ausschlaggebenden Faktor für die Meisterschaft zu benennen, fällt schwer. Aus meiner Sicht war es vielmehr die Leistung des gesamten Vereins. Natürlich sind es die Spieler, die am Ende die Spiele gewinnen. Aber auch die Platzverantwortlichen, die Helfer im Verkauf, die Ordner, der Vorstand und vor allem unsere vielen Fans haben ihren Anteil an diesem Erfolg. Sie haben uns immer unterstützt und organisatorisch alles dafür getan, die Mannschaft bestmöglich voranzubringen.“

Die mannschaftliche Geschlossenheit als größte Stärke

Neben der statistischen Überlegenheit zeichnete sich der Meisterkader durch ein außergewöhnlich stabile Struktur aus. Die Altersstruktur innerhalb der Mannschaft spielte dabei keine Rolle, da sich alle Akteure in den Dienst der Mannschaft stellten. Der Trainer hebt diese Tugenden hervor: „Eine der größten Stärken unseres Teams ist der außergewöhnliche Zusammenhalt. Ganz egal, ob jemand noch jung ist oder schon länger dabei – alle unterstützen sich gegenseitig, übernehmen Verantwortung und ziehen an einem Strang. Dieser Teamgeist zeichnet die Mannschaft besonders aus.“

Feierlichkeiten mit den Fans statt einer Auslandsreise

Nach den erfüllten Pflichten im Ligatebetrieb steht für den gesamten Kader bald die Belohnung im Vordergrund, die im gewohnten Umfeld stattfinden soll. Eine klassische Abschlussfahrt in den Süden steht für die Mannschaft in diesem Jahr nicht auf der Agenda. „Eine Abschlussfahrt ist derzeit nicht geplant. Stattdessen möchten wir am letzten Spieltag gemeinsam mit unseren Fans ein schönes Abschlussfest feiern. Dieses Wochenende wird nicht nur für die Mannschaft und den Aufstieg etwas Besonderes sein, sondern für den gesamten Verein die Gelegenheit bieten, eine erfolgreiche Saison gemeinsam abzuschließen“, erklärt Thomas Kurth die anstehenden Pläne.

Dass das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, steht außer Frage: „Selbstverständlich werden wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Dafür haben wir drei Jahre lang gearbeitet und gekämpft. Umso größer ist jetzt die Freude, in der kommenden Saison in der Kreisliga antreten zu dürfen.“