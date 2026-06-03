"Vier Tage Aida Festival Cruise und ein Wochenende in Warnemünde"

„Oh ja, aber leider war ja Sonntag und alle mussten am nächsten Tag wieder arbeiten“, erklärt Trainer Christian Härtel gegenüber FuPa. Dennoch wird die Mannschaft den Erfolg gebührend nachholen und hat bereits konkrete Reisepläne geschmiedet, um den Titel im kollektiven Kreis zu zelebrieren: „Wir werden aber noch zweimal als Mannschaft wegfahren.“

Der Gewinn der Meisterschaft löste im Lager des SV Grün-Weiß Brieselang große Erleichterung und Freude aus, wenngleich die ganz große Party aufgrund der kalendarischen Umstände zunächst vertagt werden musste. Da der entscheidende Erfolg an einem Sonntag stattfand, stand der berufliche Alltag den Feierlichkeiten im Weg.

Bescheidene Saisonziele gegen namhafte Gegner

Dass es am Ende der Spielzeit für ganz oben reichen würde, war im Vorfeld keineswegs absehbar. Der Trainer ging mit einer realistischen Erwartungshaltung in die Runde und hatte vor allem die Qualität der Konkurrenz im Blick. „Nee, damit haben wir nicht gerechnet. Wir wollten es versuchen, aber wissen auch, dass mit Stahl und FSV Babelsberg 74 zwei starke Konkurrenten in der Liga sind“, gibt Christian Härtel zu. Statt offensiven Titelträumen stand zunächst die sportliche Stabilität im Vordergrund: „Saisonziel war eher, eine vernünftige Saison zu spielen.“

Eine fast makellose Bilanz zum Saisonende

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Überlegenheit des SV Grün-Weiß Brieselang nach dem Ende der Saison. Aus den insgesamt 16 absolvierten Partien holte das Team beachtliche 15 Siege und musste sich lediglich ein einziges Mal mit einem Unentschieden zufriedengeben. Keine einzige Niederlage trübt die Bilanz des Titelträgers, der die Spielzeit mit 46 Punkten und einem hervorragenden Torverhältnis von 65:10 Toren abschloss.

Fünf Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten

Der schärfste Verfolger im Kampf um die Spitzenposition konnte das Tempo des Meisters bis zum Schluss nicht ganz mitgehen. Der FSV Babelsberg 74 beendet die Saison nach ebenfalls 16 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit einer Bilanz von 13 Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage sammelte die Mannschaft 41 Punkte. Trotz einer stabilen Defensive und einem Torverhältnis von 65:7 Toren beträgt der Rückstand auf den SV Grün-Weiß Brieselang letztlich fünf Zähler.

Leistung im entscheidenden Moment abgerufen

Der Ausschlag für den Titelgewinn lag laut dem Trainer vor allem in der mentalen Stärke und der personellen Kontinuität über die gesamte Spielzeit hinweg. Das Team schaffte es, in den kritischen Phasen die optimalen Ergebnisse zu erzielen, und profitierte zudem von einer verletzungsfreien Phase.

„Unsere Konstanz und dass wir wirklich im richtigen Augenblick unsere Leistung auf den Platz bekommen haben. Wir hatten allerdings auch das Glück, dass wir größtenteils von Verletzungen verschont geblieben sind“, analysiert Christian Härtel die entscheidenden Faktoren des Erfolgs.

Qualität in der Breite des Aufgebots

Neben der mannschaftlichen Konstanz bildete die personelle Zusammensetzung des Kaders das Fundament für den sportlichen Erfolg. Der Trainer konnte auf ein tiefes und qualitativ hochwertiges Aufgebot zurückgreifen, um auf die Herausforderungen der Liga zu reagieren. Auf die Frage nach den spezifischen Stärken des Teams verweist Christian Härtel kurz und prägnant auf die sportlichen Vorzüge: „Große individuelle Qualität und einen großen Kader.“

Zwei geplante Mannschaftsfahrten im Sommer

Die Belohnung für die kräftezehrende Saison steht für die Spielerinnen bereits fest und führt das Team an die Ostsee sowie auf das offene Meer. Die Reisevorbereitungen sind abgeschlossen und bieten reichlich Gelegenheit, die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Der Trainer konkretisiert die anstehenden Termine der Mannschaft: „Montag vier Tage Aida Festival Cruise und im Juli ein Wochenende in Warnemünde.“

Babelsberg bestreitet die Aufstiegsspiele

Trotz des ersten Platzes wird der SV Grün-Weiß Brieselang auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga. Der Tabellenzweite erhält somit die Chance sich für die höhere Liga zu qualifizieren. Christian Härtel stellt auf die Frage nach dem Aufstiegsrecht unmissverständlich klar: „Nein, die Aufstiegsspiele zur Regionalliga wird der FSV Babelsberg 74 bestreiten.“

Gespräche über die personelle Zukunft laufen

Für die kommende Spielzeit steht dem Meister ein personeller Umbruch bevor. Zwar laufen im Hintergrund bereits die Planungen, doch konkrete Namen von Zu- oder Abgängen möchte er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in der Öffentlichkeit kommentieren. „Ich kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage treffen, wir befinden uns in Gesprächen, aber es wird Veränderungen im Kader geben“, erklärt Christian Härtel den aktuellen Stand der Kaderplanung.

Die sportlichen Ziele für die Saison 2026/2027

Trotz des Verzichts auf den Aufstieg bleiben die Ambitionen des Vereins für die anstehende Saison 2026/2027 hoch. Das Team möchte auch in der Zukunft eine gewichtige Rolle in der Landesliga spielen und nimmt dabei zwei Wettbewerbe ins Visier. „Wir wollen schon versuchen, einen Kader aufzustellen, der den Titel verteidigt und auch im Landespokal wieder ein Wörtchen mitreden kann“, gibt Christian Härtel die Marschroute für die Zukunft vor.