"Gefeiert haben wir, für unsere Verhältnisse, eher ruhig" FuPa stellt Meister vor: Der MSV Zossen sorgt für Furore und ist Meister in der Frauen-Landesklasse, verzichtet aber auf den Aufstieg in die Landesliga. von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: MSV Zossen

Die Saison in der Frauen-Landesklasse ist beendet, und die Tabelle bescheinigt dem neuen Meister eine beeindruckende Bilanz. Mit 11 Siegen, einem Unentschieden und nur 2 Niederlagen aus 14 Partien hat sich der MSV Zossen mit 34 Punkten und einem Torverhältnis von 54:9 die Spitzenposition gesichert. Der härteste Konkurrent, der Storkower SC, folgt mit 31 Punkten auf dem zweiten Rang. Der sportliche Triumph ist perfekt, doch der Meisterweg hielt bis zum Schluss emotionale Facetten bereit. Trainer Frank Czihak zieht eine Bilanz über den Werdegang seiner Mannschaft.

Jubel nach einem ausgefallenen Finalspiel Die Freude über den Titelgewinn war bei allen Beteiligten enorm, auch wenn der finale Spieltag auf dem Rasen anders verlief als erhofft. Das ausgefallene Spiel trübte die Stimmung jedoch nur kurzfristig. „Wir als Trainerteam sind extrem stolz auf die Leistung der Mannschaft“, erklärt Frank Czihak und führt fort: „Gefeiert haben wir, für unsere Verhältnisse, eher ruhig. Trotzdem war die Freude über den Titel riesig. Wir hätten gerne das letzte Spiel gespielt. 30 hochmotivierte Mädels haben diesem Spiel entgegengefiebert und dann kommt keiner. Etwas schade, aber trotzdem großen Respekt an Wittenberge und an alle ersatzgeschwächten Teams der Liga.“ Vom Minimalziel zur unerwarteten Meisterschaft Vor dem Start der Spielzeit dachte im Lager des Vereins noch niemand an den ganz großen Wurf. Die Mannschaft musste sich nach der Umstellung auf das größere Spielfeld erst beweisen, weshalb die Zielsetzung bescheiden ausfiel. „Nein, natürlich haben wir mit diesem Titel nicht gerechnet“, sagt Frank Czihak und fügt hinzu: „Wir wollten im Großfeldbereich ankommen und versuchen, jeden Gegner zu ärgern. Wir wollten nicht Letzter werden und das haben wir geschafft.“

Die historische Entwicklung und ein Dank Der aktuelle Erfolg ist das Produkt einer rasanten und kontinuierlichen Aufbauarbeit der vergangenen Jahre. Der Trainer vergaß in der Stunde des Triumphes nicht, die Wurzeln des Teams und die Verdienste seines Vorgängers zu betonen. „Ich glaube, da muss man weiter ausholen. Wir haben diese Mannschaft ja erst vor knapp vier Jahren mit 14 Mädels gegründet“, betont Frank Czihak und ergänzt: „Haupttrainer war zu dieser Zeit Flori Klotz, ohne den es diese Mannschaft und diesen Erfolg nicht gegeben hätte. Vielen Dank dafür, Flori. Jetzt haben wir aktuell einen Kader von 24 Spielerinnen mit einer tollen Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen. Der Zusammenhalt ist fantastisch und diese Mannschaft will jeden Tag besser werden. Es macht riesig Spaß, diese Mannschaft trainieren zu können. Außerdem denke ich, dass wir am Anfang etwas unterschätzt wurden. Alle Mannschaften hätten es sich verdient, diesen Titel in die Höhe halten zu dürfen. Wir bereuen es keine Sekunde, den Schritt in die Liga gemacht zu haben.“

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Kaum Schwachstellen und ein starkes Umfeld als Rückgrat Sportlich präsentierte sich das Team über die gesamte Saison hinweg als extrem gefestigte Einheit. Neben den Qualitäten auf dem Platz profitierte der Verein auch von der Unterstützung von den Fans und durch Partner. „Unsere Stärke ist, dass wir kaum Schwachstellen haben“, erklärt Frank Czihak und führt fort: „Die Einstellung, die Leistungsbereitschaft und der Zusammenhalt sind unsere größten Stärken. Außerdem sind die Unterstützung des Vereins, unserer Sponsoren und die große Fangemeinde ein toller Rückhalt.“ Trainingslager statt Partyreise in der Sommerpause Auf eine klassische Reise nach Mallorca oder in andere Metropolen verzichten die Spielerinnen in diesem Jahr bewusst. Stattdessen soll die spielfreie Zeit genutzt werden, um sich gemeinschaftlich auf die kommenden Aufgaben einzustimmen. „Eine Abschlussfahrt ist für dieses Jahr nicht geplant“, sagt Frank Czihak und fügt hinzu: „Wenn alles klappt, starten wir mit einem Trainingslager in die Vorbereitung, bei dem es nicht nur um Fußball gehen soll, sondern auch der Spaß im Vordergrund stehen wird.“ Ein bewusster Verzicht auf den direkten Klassenwechsel Obwohl das Team das sportliche Recht dazu erworben hat, wird die Mannschaft in der kommenden Spielzeit nicht in der Landesliga antreten. Auf die Frage, ob sie das Aufstiegsrecht wahrnehmen werden, antwortet der Coach deutlich: „Nein. Das käme zu zeitig. Sollten wir in der nächsten Saison wieder oben stehen, werden wir die Klasse wechseln.“

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