"Die Rückfahrt mit dem Bus mit unseren Fans war schon feuchtfröhlich"

– Foto: SG Sielow

Die SG Sielow hat den vorzeitigen Titelgewinn in der Landesklasse Süd perfekt gemacht. Nach dem vorherigen Aufstieg aus der Kreisoberliga gelang der Mannschaft das Kunststück des direkten Durchmarschs in die Landesliga. Trainer Uwe Kleemann zieht eine emotionale, aber sachliche Bilanz einer geschichtsträchtigen Spielzeit, adelt seine Mannschaft und blickt auf die kommende Herkulesaufgabe.

Der Traum ist vorzeitig Realität geworden: Die SG Sielow hat sich bereits einen Spieltag vor dem Saisonende die Krone aufgesetzt. Mit einer Bilanz von 23 Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen steht das Team uneinholbar mit 71 Punkten an der Tabellenspitze. Der schärfste Verfolger, der TSV 1878 Schlieben, liegt mit 62 Punkten aus erst 28 Partien und einem Torverhältnis von 61:36 abgeschlagen dahinter. Sielow schließt damit ein bemerkenswertes Kapitel Vereinsgeschichte und feiert den direkten Übergang in die Landesliga.

Eine feuchtfröhliche Nacht im Zeichen des Erfolgs

Die Erleichterung und der Jubel nach dem Erreichen des großen Ziels kannten bei den Beteiligten keine Grenzen. Nach dem entscheidenden Schritt verwandelte sich die Heimreise in eine einzige Party. Uwe Kleemann schildert gegenüber FuPa die emotionalen Stunden nach dem Triumph glücklich: „Die Rückfahrt mit dem Bus gemeinsam mit unseren Fans war schon feuchtfröhlich mit ein paar Gerstensaftkaltgetränken. In Sielow angekommen, wurde dann ein Stopp beim Feuerwehrfest eingelegt, bevor dann auf unserem Sportplatz bis in die Morgenstunden gefeiert wurde.“

Das ungläubige Staunen über den eigenen Erfolg

Dass die Spielzeit in solch einer Dominanz enden würde, hatte vor dem ersten Spieltag niemand auf dem Zettel. Die Realität hat selbst die kühnsten Erwartungen im Verein bei Weitem übertroffen. „Natürlich hatten wir nicht mit dem Titelgewinn gerechnet“, gesteht Uwe Kleemann ein und blickt auf die ursprüngliche Marschroute zurück: „Unser Saisonziel lautete, in der Liga anzukommen und den Klassenerhalt bzw. eine gute Platzierung im Mittelfeld zu erreichen. Dass die Saison dann so einen Lauf nimmt, damit hatten die kühnsten Optimisten nicht gerechnet, und ich persönlich kann es immer noch nicht so richtig begreifen. Da gilt es zuallererst, meiner Mannschaft ein Riesenkompliment auszusprechen und natürlich auch dem Staff und dem Verein für die Unterstützung zu danken.“

Das Erfolgsrezept einer unberechenbaren Mannschaft

Ein Blick auf die Zahlen verrät die größte Waffe der Sielower: die offensive Urgewalt. Bei 124 erzielten Toren in 29 Spielen stellte das Team die gegnerischen Defensivreihen regelmäßig vor unlösbare Aufgaben. Der Trainer sieht den Schlüssel jedoch in der gesamten Struktur des Vereins und erklärt: „Das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich denke schon, dass die Ausgeglichenheit im Kader eine große Rolle gespielt hat, somit konnten wir Ausfälle gut kompensieren. Bei erzielten 124 Toren in 29 Spielen ist unsere Offensivabteilung überragend. Zusätzlich waren wir über die gesamte Zeit konstant und haben unsere Leistungen immer abgerufen. Unsere gute Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren zahlt sich aus, wovon wir im Männerbereich jetzt profitieren. Und als wohl mitentscheidender Faktor war die gute Stimmung in der Mannschaft, in der Kabine – denn Jung und Alt unternehmen auch außerhalb des Platzes viel miteinander.“

Taktische Reife und ein Fels in der Brandung

Die Stärken der Mannschaft basieren auf einem klaren spielerischen Konzept und einer gesunden Hierarchie. „Wie bereits erwähnt, ist die Offensivabteilung schon besonders. Wir hatten in unseren Reihen mehrere Spieler, die zweistellig getroffen haben. Damit konnten sich unsere Gegner nicht auf den einen Spieler konzentrieren“, analysiert Uwe Kleemann die Unberechenbarkeit seines Angriffs.

Er führt weiter aus: „Weiter kommt uns unsere offensive Spielweise entgegen, weil wir den Ball haben wollen und das Spiel lenken und beschleunigen. Zusätzlich haben wir mit André Thoms einen sehr erfahrenen Keeper zwischen den Pfosten, wovon auch unsere jungen Torleute profitieren, da André viel von seinem Erfahrungsschatz weitergibt. Aber bei allem Lob für unsere Offensivabteilung hat sich die Defensive immer weiterentwickelt und hat gegen den Ball und mit dem Ball immer mehr Fortschritte gemacht. Das Thema fußballerischer Spielaufbau und Spielbeschleunigung war in unseren Analysen immer ein Thema.“

Der verdiente Lohn auf der Baleareninsel

Bald steht für die Aufstiegshelden der traditionelle Saisonabschluss an, der unmittelbar nach dem Kehraus der laufenden Spielzeit eingeläutet wird. „Nach dem letzten Spieltag mit dem Spiel gegen Lausitz Forst werden die Spieler wohl nicht nach Hause gehen. Denn am ganz frühen Sonntag startet die viertägige Abschlussfahrt nach Mallorca. Dort wird dann gemeinsam mit der 1. Mannschaft, der 2. Mannschaft und einigen Begleitern die wahnsinnig erfolgreiche Saison abgeschlossen, wobei bestimmt ein paar Getränke zu viel genommen werden. Aber das hat sich jeder Einzelne auch verdient, weil wir alle absolut stolz auf diese Leistungen in dieser Saison sind“, blickt Uwe Kleemann voller Vorfreude voraus.

Ein wehmütiger Abschied und geheime Zusagen

Doch der Erfolg bringt auch Veränderungen mit sich, und der Meisterkader wird zur neuen Spielzeit ein verändertes Gesicht bekommen. Besonders ein Verlust schmerzt den Trainer zutiefst. „Unser langjähriger Spieler Steve Beier wird am Ende der Saison aufhören, was ich persönlich sehr schade finde. Steve hat mit seiner Einstellung zum Sport viele Mitspieler mitgerissen. Zusätzlich möchte noch ein weiterer Spieler etwas kürzertreten“, vermeldet der Coach.

Auf der Seite der Neuzugänge hält er sich aus Gründen des Fairplays noch bedeckt: „Mit potenziellen Zugängen wurde natürlich auch schon gesprochen und wir sind da in Gesprächen weit fortgeschritten, da die Spieler auch schon zugesagt haben. Namen möchte ich aber nicht nennen, da wir uns ja noch in der laufenden Saison befinden und ich finde, aus Respekt vor den Vereinen sollte man das Ende der Saison erst mal abwarten.“

Mit Demut in das Abenteuer Landesliga

Die Zukunft wirft bereits ihre Schatten voraus, und das Abenteuer in der Landesliga wird ohne Zögern angenommen. Auf die Frage nach dem Aufstiegsrecht antwortet Uwe Kleemann kurz und entschlossen: „Um es kurz zu sagen: Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und die große Herausforderung Landesliga angehen.“

Der Blick auf die anstehende Saison 2026/2027 ist dabei von großem Respekt geprägt. „Da die Landesliga absolutes Neuland für uns ist, kann nur das Ziel Klassenerhalt sein, und das wird eine Herkulesaufgabe“, gibt der Trainer die klare Richtung vor.