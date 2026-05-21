TSG Lübbenau: "Es wurde spontan und ausgiebig gefeiert"

– Foto: TSG Lübbenau

Drei Spieltage vor dem Saisonende steht die TSG Lübbenau unangefochten an der Tabellenspitze der Südbrandenburgliga. Mit einer makellosen Bilanz ohne eine einzige Niederlage hat sich das Team vorzeitig den Meistertitel gesichert. Trainer Sven Borrack blickt auf eine fabelhafte Spielzeit zurück, lobt den breiten Kader sowie das funktionierende Vereinsumfeld und visiert bereits die kommenden Aufgaben an.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielern eine Welle der Begeisterung ausgelöst. In einer überragenden Spielzeit machte das Team den Titelgewinn perfekt und ließ den Emotionen freien Lauf. „Es wurde spontan und ausgiebig gefeiert. Eine offizielle Feier ist aber noch geplant“, berichtet Sven Borrack gegenber FuPa über die ersten Stunden nach dem feststehenden Erfolg.

Ein beeindruckender Blick auf das nackte Klassement

Die Vormachtstellung des Meisters spiegelt sich eindrucksvoll in den Zahlen der Tabelle wider. Drei Spieltage vor dem Saisonende weist die TSG Lübbenau uneinholbare 64 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 21 Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage dominiert die Mannschaft die Konkurrenz nach Belieben. Der direkte Verfolger, der SV Blau-Weiß Lindenau, belegt nach 21 absolvierten Partien mit 54 Punkten den zweiten Rang und weist eine Statistik von 18 Siegen und drei Niederlagen auf, hat jedoch keine Chance mehr, den Spitzenreiter einzuholen.

Der unerschütterliche Glaube an das große Saisonziel

Hinter der jetzigen Meisterschaft steht eine klare, von Beginn an fokussierte Marschroute. Auch wenn eine perfekte Spielzeit im Vorfeld schwer kalkulierbar bleibt, verlor das Team sein Ziel nie aus den Augen. „Unser Saisonziel war der Aufstieg, und wir haben immer daran geglaubt. Man kann so eine Saison im Voraus natürlich nicht planen, da keiner weiß, ob man verletzungsfrei durch das Spieljahr kommt“, erklärt Sven Borrack den mentalen Ansatz und die Unwägbarkeiten einer langen Saison.

Ein perfekt funktionierendes Vereinsgefüge als Fundament

Dass der große Wurf letztlich so souverän gelingen konnte, lag laut dem Trainer an einem harmonischen Zusammenspiel auf und neben dem Rasen. In den entscheidenden Momenten griffen alle Zahnräder des Klubs perfekt ineinander. Sven Borrack führt den Triumph auf ein intaktes Gesamtgefüge zurück: „Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe: zum einen der gute und breite Kader, der unbedingte Wille der Mannschaft aufzusteigen, und nicht zuletzt, dass der gesamte Verein mit Vorstand, Trainerteam sowie allen anderen drumherum funktionierte.“

Die nackten Zahlen der offensiven und defensiven Dominanz

Sportlich untermauerten die Lübbenauer ihre Ausnahmestellung auch durch ein grandioses Torverhältnis von 89:13. Die Offensivkraft ging dabei Hand in Hand mit einer extrem sattelfesten Hintermannschaft, während der Verfolger SV Blau-Weiß Lindenau ein Torverhältnis von 82:32 aufweist. Auf die Frage nach den Vorzügen seines Teams verweist der Coach auf die statistischen Bestwerte und den Charakter der Spieler: „Die Stärken zeigt schon die Tabelle mit den wenigsten Gegentoren, gepaart mit der stärksten Offensive. Zudem kommt der unbedingte Wille, Spiele gewinnen zu wollen.“

Ein hochverdienter Trip an den Goldstrand

Wemm bald die sportlichen Pflichten auf dem Rasen erfüllt sind, rückt die gemeinsame Belohnung für eine kräftezehrende Spielzeit in den Vordergrund. Die Mannschaft wird dann die Koffer packen, um den Erfolg im Ausland gebührend zu feiern. „Das Team fährt an den Goldstrand“, verrät Sven Borrack die feststehenden Reisepläne der Aufsteiger. Dass der Verein den nächsten Schritt gehen und das Aufstiegsrecht in die Landesklasse wahrnehmen wird, steht dabei außer Frage. Der Trainer untermauert das Vorhaben knapp und entschlossen: „Ja, natürlich.“

Verschwiegenheit und punktuelle Verstärkungen im Hintergrund

Während die Spieler bald den Moment des Triumphs auskosten, laufen im Hintergrund bereits die organisatorischen Planungen für das kommende Spieljahr. Konkrete Details zu personellen Veränderungen behalten die Verantwortlichen derzeit allerdings noch für sich. „Darüber können wir verständlicherweise noch nichts sagen. Wir wollen unseren Kader immer punktuell verstärken“, erklärt Sven Borrack den aktuellen Stand der Personalplanungen im Hinblick auf die neue Spielklasse.

Mutige Ambitionen für die kommende Saison 2026/2027

Für die künftige Spielzeit 2026/2027 hat der Erfolgscoach bereits eine klare und selbstbewusste Marschroute ausgegeben. Der Aufsteiger möchte sich keineswegs verstecken, sondern auch im neuen Umfeld mutig agieren und seine Gewinnermentalität beibehalten. „Wir wollen in der nächsten Saison immer mitspielen und gewinnen und nicht nur dabei sein. Dann schauen wir mal, wo wir landen“, blickt Sven Borrack abschließend voller Vorfreude voraus.