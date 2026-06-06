– Foto: Grit Böhning/Lukas Thoms

Die zweite Mannschaft des FSV 63 Luckenwalde hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga Süd gesichert. Nach einer sportlich überragenden Spielzeit steht der Aufstieg in die Brandenburgliga fest. Trainer Ingo Nachtigall blickt auf eine emotionale Nacht, die Gründe für den Erfolg und die anstehenden Aufgaben in der höchsten Spielklasse des Landes.

Nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels gestern Abend ließen die Spieler und Verantwortlichen ihren Emotionen freien Lauf. Der Erfolg wurde ausgiebig zelebriert, um den geschaffenen Meilenstein gebührend zu würdigen. Trainer Ingo Nachtigall gewährt gegenüber FuPa einen Einblick in die Stimmung nach dem entscheidenden Erfolg: „Es wurde bis in den frühen Morgen gefeiert.“

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle der Landesliga Süd verdeutlicht die sportliche Überlegenheit des neuen Meisters vor dem letzten Spieltag der Saison. Der FSV 63 Luckenwalde II führt das Klassement mit beachtlichen 73 Punkten uneinholbar an. Aus den bisherigen 29 absolvierten Partien holte das Team stolze 23 Siege, vier Unentschieden und musste lediglich zwei Niederlagen hinnehmen. Das beeindruckende Torverhältnis von 84:20 Toren dokumentiert die Dominanz des Spitzenreiters.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der härteste Konkurrent im Kampf um die Tabellenspitze konnte das hohe Tempo des Meisters im Endspurt der Saison nicht ganz mitgehen. Der SV Victoria Seelow belegt nach ebenfalls 29 Spielen mit 67 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers weist 21 Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen auf. Trotz einer starken Offensivleistung und einem Torverhältnis von 81:34 Toren beträgt der Rückstand auf den FSV 63 Luckenwalde II vor dem Saisonfinale uneinholbare sechs Zähler, da nur noch ein Spieltag aussteht.

Unerwarteter Titelgewinn nach bescheidener Zielvorgabe

Dass es in dieser Spielzeit für den ganz großen Wurf reichen würde, war im Vorfeld keineswegs absehbar. Der Trainer ging mit einer realistischen, aber verhaltenen Prämisse an die neue Aufgabe heran, ehe die positive Entwicklung der Spieler die Erwartungen übertraf. Auf die Frage, ob er mit dem Titelgewinn gerechnet habe beziehungsweise wie das Saisonziel lautete, antwortet Ingo Nachtigall: „Nein, hatte ich nicht. Platz 1 bis 3 war das Ziel.“ Der Trainer fügt stolz hinzu: „Die Jungs haben sich prima weiterentwickelt und ihr Abwehrverhalten war überragend.“

Zusammenhalt und Kaderbreite als Schlüssel zum Erfolg

Der entscheidende Ausschlag für den Triumph über die Konkurrenz lag in der außergewöhnlichen Geschlossenheit des Aufgebots sowie einer qualitativen Steigerung innerhalb des Kaders. Die Mannschaft überzeugte über die gesamte Dauer der Runde als Kollektiv. Ingo Nachtigall analysiert die wesentlichen Faktoren, die den Titelgewinn ermöglichten, wie folgt: „Der Zusammenhalt, und in der Breite sind wir besser geworden.“

Gemeinsame Tage in Valencia als Belohnung

Nach den kräftezehrenden Wochen im Aufstiegskampf steht für die Mannschaft bald die verdiente Erholung an. Die Reisevorbereitungen im Kreis des Teams sind bereits abgeschlossen, um den Erfolg gebührend im Süden zu feiern. Bezüglich einer geplanten Abschlussfahrt erklärt Ingo Nachtigall kurz und voller Vorfreude: „Zur Abschlussfahrt geht es einige Tage nach Valencia.“

Wahrnehmung des Aufstiegsrechts für die Brandenburgliga

Zweifel daran, ob das Team den sportlichen Schritt in die Brandenburgliga auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Spieler ist die neue Umgebung die logische Konsequenz einer harten Saisonarbeit. Auf die Frage, ob der Verein das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird, entgegnet Ingo Nachtigall unmissverständlich: „Wir werden nächstes Jahr Brandenburgliga spielen.“

Personelle Kontinuität und Aufrücken eigener Talente

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung setzt der Trainer auf das bewährte Fundament des Meisterkaders. Große personelle Veränderungen wird es im Team nicht geben, stattdessen wird die bewährte Philosophie der Nachwuchsförderung konsequent fortgesetzt.

Ingo Nachtigall erklärt: „Die Mannschaft bleibt bis auf wenige Ausnahmen zusammen.“ Zudem wird der eigene Nachwuchs wie gewohnt integriert: „Es werden wie jedes Jahr zwei bis drei A-Jugend-Spieler aufrücken“, gewährt Ingo Nachtigall einen Einblick in den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Frühzeitiger Klassenerhalt als Ziel für die Zukunft

Für die kommende Saison 2026/2027 in de Brandenburgliga bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick sachlich auf den Verbleib in der Liga. Als Aufsteiger stellt sich die Mannschaft auf eine intensive Spielzeit ein, in der jeder Punkt hart erarbeitet werden muss. Ingo Nachtigall gibt die klare Marschroute vor: „Das Ziel wird natürlich nur der Klassenerhalt sein.“