"Es geht gemeinsam nach Mallorca"

– Foto: SG Schulzendorf

Die Saison in der Landesklasse Ost ist beendet, und die SG Schulzendorf feiert den Gewinn der Meisterschaft. Nach einer starken Spielzeit sichert sich die Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga. Trainer Jeffrey Schuffenhauer blickt auf emotionale Feierlichkeiten, die Weiterentwicklung des Kaders und die anstehenden Herausforderungen in der neuen Spielklasse.

Die Erleichterung und Freude bei den Fußballern der SG Schulzendorf nach dem Erreichen des Meistertitels waren riesig. Unmittelbar nach dem letzten Saisonspiel ließen die Beteiligten den Emotionen freien Lauf und feierten den Meilenstein. „Natürlich haben wir die Meisterschaft ausgiebig gefeiert. Nach dem letzten Spiel wurde auf dem Vereinsgelände gemeinsam mit der Mannschaft, den Fans und dem Verein gefeiert. Die Feierlichkeiten werden dann auf unserer Abschlussfahrt nach Mallorca fortgesetzt“, berichtet Trainer Jeffrey Schuffenhauer gegenüber FuPa über die gelöste Stimmung.

Ein Blick auf die abschließende Tabelle verdeutlicht die sportliche Konstanz, mit der sich der frisch gebackene Champion den Spitzenplatz erarbeitet hat. Die SG Schulzendorf beendet die nun abgelaufene Spielzeit auf dem ersten Rang mit 76 Punkten. Aus den insgesamt 30 absolvierten Partien holte die Mannschaft 25 Siege, ein Unentschieden und musste lediglich vier Niederlagen hinnehmen. Ein Torverhältnis von 98:28 untermauert dabei die Ausnahmerolle des Titelträgers über die gesamte Dauer der Runde.

Ein packendes Duell mit dem direkten Verfolger

Der härteste Konkurrent im Kampf um die begehrte Spitzenposition lieferte dem Tabellenführer bis zum Schluss ein enges Rennen, hatte am Ende jedoch das Nachsehen. Der 1. FC Frankfurt II beendet die Saison nach 30 absolvierten Spielen mit 72 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bilanz des Verfolgers verzeichnet 23 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 97:41 Toren, sodass letztlich ein Vorsprung von vier Zählern über den Ausgang der Meisterschaft entschied.

Die kontinuierliche Entwicklung der sportlichen Ambitionen

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war zu Beginn der Runde keineswegs als Ziel formuliert worden. Erst durch den erfolgreichen Verlauf der ersten Monate reifte im Kreis des Teams der Glaube an den Titelgewinn. „Unser Ziel vor der Saison war es, oben mitzuspielen, so wie wir es auch bereits in der vergangenen Saison geschafft haben. Nach der Hinrunde war dann aber klar, dass es nur noch ein Ziel geben kann: den Aufstieg und die Meisterschaft“, blickt Jeffrey Schuffenhauer zurück.

Individuelle Steigerung und eine bemerkenswerte Kaderbreite

Als entscheidender Schlüssel für den Triumph über die starke Konkurrenz erwies sich im Laufe der Monate die personelle und spielerische Weiterentwicklung der Akteure, die insbesondere in den engen Begegnungen die nötige Reife bewiesen. „Ich denke, dass wir uns im Vergleich zur letzten Saison noch mal deutlich gesteigert haben. Vor allem die engen Spiele, die wir vergangenes Jahr vielleicht noch liegen gelassen hätten, konnten wir diesmal für uns entscheiden. Die Mannschaft hat sich insgesamt weiterentwickelt, und viele Spieler haben auch individuell noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Hinzu kommt unsere große Kaderbreite. Wir konnten fast jedes Spiel mit einer komplett besetzten Bank bestreiten, was über die gesamte Saison ein großer Vorteil war“, analysiert der Coach die Erfolgsfaktoren.

Ein außergewöhnliches Teamgefüge als Fundament des Erfolgs

Auf dem Rasen und in der Kabine zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch eine gewachsene Identität und tiefe private Freundschaften aus, die in Kombination mit einer Balance zwischen Defensive und Offensive den Unterschied ausmachten. „Unsere größte Stärke ist definitiv das Teamgefüge. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, in der viele Spieler auch privat eng befreundet sind und viel miteinander unternehmen. Dadurch herrscht auf und neben dem Platz ein besonderer Zusammenhalt. Sportlich gesehen war vor allem unsere Defensive überragend. Gleichzeitig haben wir die meisten Tore erzielt und die wenigsten Gegentore kassiert. Diese Mischung war letztendlich entscheidend für die Meisterschaft“, unterstreicht Jeffrey Schuffenhauer.

Die verdiente Belohnung auf der Urlaubsinsel

Nach den kräftezehrenden Wochen im Titelkampf steht für die Spieler nun die Erholung an. Die Reisepläne im Kreis des Teams stehen bereits fest, um den sportlichen Erfolg fernab der Heimat noch einmal gebührend Revue passieren zu lassen. Auf die Frage nach einer geplanten Abschlussfahrt erklärt der Trainer voller Vorfreude: „Ja, eine Abschlussfahrt ist geplant. Es geht gemeinsam nach Mallorca.“

Die selbstverständliche Wahrnehmung des Aufstiegs

Zweifel daran, ob das Team den nächsten Schritt in die Landesliga auch tatsächlich wahrnehmen wird, lässt der Trainer derweil gar nicht erst aufkommen. Für die Fußballer ist die neue Liga der gerechte Lohn für den unermüdlichen Einsatz der vergangenen Monate. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht selbstverständlich wahrnehmen. Dafür haben wir die gesamte Saison gearbeitet und darauf hingefiebert“, stellt Jeffrey Schuffenhauer unmissverständlich klar.

Personelle Zurückhaltung bei den laufenden Planungen

Für die kommenden Aufgaben in der veränderten Umgebung laufen die personellen Weichenstellungen bereits, wobei sich der Trainer zum aktuellen Zeitpunkt noch bedeckt hält, was konkrete Namen betrifft. „Die Planungen für die neue Saison laufen natürlich bereits im Hintergrund. Offiziell gibt es aktuell aber noch keine feststehenden Zu- oder Abgänge, weshalb wir uns dazu momentan noch zurückhalten möchten“, sagt der Trainer.

Das primäre Ziel Klassenerhalt für die Saison 2026/2027

Für die neue Saison 2026/2027 in der Landesliga bleibt der Trainer bodenständig und richtet den Blick auf den schnellen Verbleib in der Liga, ohne sich verfrüht unter Druck zu setzen. Jeffrey Schuffenhauer gibt die klare Marschroute für die Zukunft vor: „Für die neue Saison haben wir uns aktuell noch keine konkreten Ziele gesetzt. Wichtig wird erst mal sein, möglichst schnell Punkte zu sammeln, um mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. Danach werden wir sehen, was im Laufe der Saison möglich ist.“