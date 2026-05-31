"Selbstverständlich haben nach Abpfiff die Feierlichkeiten begonnen"

– Foto: SpG Lichterfelde/Finow

Die SpG Lichterfelde/Finow II hat sich vorzeitig den Titel in der 1. Kreisklasse Ost Oberhavel/Barnim gesichert. Trotz des sportlichen Erfolgs und der damit verbundenen theoretischen Qualifikation für die Kreisliga sind die endgültigen strukturellen Entscheidungen innerhalb des Vereins noch nicht getroffen. Trainer Jano Beierlein zieht Bilanz über eine außergewöhnliche Spielzeit einer erfahrenen Mannschaft, die ihre Spiele konsequent über die spielerische Linie definierte.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei den Spielern der SpG Lichterfelde/Finow II große Freude ausgelöst. Mit 45 Punkten aus 19 Partien ist das Team am vorletzten Spieltag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Direkt nach dem entscheidenden Schritt ging die Mannschaft zum feierlichen Teil über. „Selbstverständlich haben direkt nach Abpfiff die Feierlichkeiten begonnen“, berichtet Trainer Jano Beierlein gegenüber FuPa über die emotionalen Minuten. Die spontane Party fand kurz darauf eine Fortsetzung in den eigenen Räumlichkeiten: „Im Anschluss ging es noch spontan ins Vereinsheim, wo der Verein noch einen springen ließ.“

Die Meisterschaft spiegelt die konstante Dominanz der Spielgemeinschaft wider, die im Verlauf der Saison 14 Siege, drei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen verbuchen konnte. Das beeindruckende Torverhältnis von 90:25 unterstreicht die sportliche Klasse. Der schärfste Verfolger, der 1. FC Barnim, belegt nach ebenfalls 19 absolvierten Begegnungen mit 39 Punkten (11 Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen und 65:28 Tore) den zweiten Rang, hat jedoch keine Chance mehr, den Spitzenreiter einzuholen.

Dabei waren die Erwartungen vor dem ersten Spieltag durchaus gespalten. „Als die Staffeleinteilungen raus waren, war mir bewusst, dass wir ganz oben mitspielen können“, erklärt Jano Beierlein. Während der Coach das große Ziel fest vor Augen hatte, herrschte im Team zunächst Zurückhaltung: „Mein persönliches Ziel war der Staffelsieg. Der Großteil der Mannschaft jedoch war da eher skeptisch.“

Die enorme Erfahrung einer eingespielten Mannschaft als Schlüssel

Den entscheidenden Ausschlag im packenden Meisterrennen gab letztlich die außergewöhnliche Reife und die sportliche Vita der Akteure auf dem Rasen. Die Kombination aus Routine und der Einbindung jüngerer Kräfte erwies sich über Monate hinweg als das stabilste Fundament der Liga. „Den Ausschlag für unsere überwiegende Überlegenheit gab definitiv die Erfahrung, die die Truppe mitbringt“, analysiert Jano Beierlein.

Das Team weist dabei eine bemerkenswerte statistische Besonderheit auf: „Mit einem Durchschnittsalter von 35,94 Jahren sind wir, wenn mich nicht alles täuscht, die älteste Mannschaft. Viele von ihnen waren in jüngeren Jahren höherklassig unterwegs, was sich in unserer Truppe natürlich auch in der Defensive sowie Offensive widerspiegelt und auszahlt. Die Jüngeren integrieren sich hervorragend und sind zum größten Teil auch Stammspieler.“

Eine klare spielerische Linie statt langer Bälle

Neben den personellen Vorzügen überzeugte der frischgebackene Meister durch eine spielerische Identität, die sich deutlich von den einfachen fußballerischen Mitteln der Konkurrenz abhob. Die Mannschaft legte in jeder Partie gesteigerten Wert auf den eigenen Spielaufbau. Jano Beierlein hebt dieses taktische Element stolz hervor: „Hervorzuheben ist weiterhin, dass wir uns in jedem Spiel vornehmen, alles spielerisch und nicht nach dem Motto 'lang und weit bringt Sicherheit' zu lösen.“

Ein unerschütterlicher Zusammenhalt auf und neben dem Platz

Hinter der sportlichen Dominanz verbirgt sich ein intaktes Mannschaftsgefüge, das seine Energie aus einem tiefen Wir-Gefühl zieht. Die harmonische Stimmung trug das Team verlässlich durch das gesamte Spieljahr. Auf die Frage nach den Vorzügen seines Teams findet Jano Beierlein lobende Worte: „Unsere Stärke liegt eindeutig im Zusammenhalt. Jeder Einzelne ist glücklich darüber, ein Teil von uns zu sein, und das merkt man auf, aber auch vor allem neben dem Platz.“

Große Vereinsfeier in Lichterfelde statt einer klassischen Abschlussfahrt

Aufgrund der anstehenden Planungen verzichtet die Mannschaft auf eine gemeinsame Reise ins Ausland. Stattdessen wird der Erfolg im engsten Kreis direkt in der Heimat gewürdigt. „Eine Abschlussfahrt ist nicht geplant. Jedoch wird am letzten Spieltag, 06.06.2026, eine größere Abschlussfeier mit Familie und Freunden auf dem Sportplatz in Lichterfelde stattfinden“, kündigt Jano Beierlein an.

Große Ungewissheit über die Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Ob der meisterliche Titelgewinn am Ende auch tatsächlich den Gang in die höhere Spielklasse bedeutet, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht final beantworten. Die Entscheidung erfordert zunächst grundlegende Weichenstellungen innerhalb der Vereinsführung. „Ob wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen werden oder können, kann ich aktuell noch nicht abschließend sagen“, gesteht Jano Beierlein offen. Die sportliche Zukunft hängt von administrativen Faktoren ab: „Vieles hängt dahingehend von der Entwicklung und Planung des Vereins für die kommende Saison ab. Hier sind die endgültigen Entscheidungen für den kompletten Männerbereich noch nicht getroffen.“

Offene Personalplanungen und zwei feststehende Rücktritte

Die ungeklärte Ligazugehörigkeit erschwert naturgemäß auch die Kaderzusammenstellung für das kommende Spieljahr, da verschiedene Szenarien parallel vorbereitet werden müssen. Unabhängig davon stehen zwei schmerzhafte Abschiede von altgedienten Spielern bereits fest. „Zum Thema Zu- und Abgängen ist es aktuell auch schwierig, von meiner Seite aus eine Prognose abzugeben“, erläutert Jano Beierlein.

Die Kaderplanung bleibt vorerst flexibel: „Zugänge bei einem möglichen Aufstieg wären in Planung, jedoch aber auch mögliche Abgänge bei Nichtaufstieg. Auch dies ist abhängig vom Thema. Zwei Altgediente haben jedoch bereits ihren Rücktritt erklärt – unabhängig vom Aufstieg oder Verbleib in der Kreisklasse.“

Ein optimistischer Ausblick auf beide potenziellen Ligen

Für die künftige Saison 2026/2027 blickt der Erfolgscoach ungeachtet der offenen Fragen mit großem Selbstvertrauen nach vorn. Er ist fest davon überzeugt, dass seine erfahrene Mannschaft in beiden denkbaren Spielklassen eine gute Rolle spielen wird, sofern das personelle Fundament stabil bleibt. „Wenn die Mannschaft so, wie sie aktuell ist, zusammenbleibt, wäre ich überzeugt davon, dass wir bei einem Aufstieg in die Kreisliga nichts mit dem Abstieg zu tun hätten“, formuliert Jano Beierlein die sportlichen Ambitionen. Auch für das alternative Szenario hat er eine klare Erwartungshaltung: „Beim Verbleib in der 1. Kreisklasse sollte es uns, unabhängig von der Entwicklung in den kommenden Wochen, möglich sein, weiterhin eine gute bis sehr gute Rolle zu spielen.“