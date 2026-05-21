– Foto: BSV Rot-Weiß Schöno

Die dritte Mannschaft des BSV Rot-Weiß Schönow hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse Mitte Oberhavel/Barnim gesichert. Trotz des sportlichen Triumphs und einer beeindruckenden Saisonbilanz bleibt dem Team von Trainer Robert Mäcke der Aufstieg jedoch verwehrt, da die eigene zweite Mannschaft in der höheren Spielklasse aktiv ist.

In der 1. Kreisklasse Mitte Oberhavel/Barnim steht der Staffelsieger fest. Dem BSV Rot-Weiß Schönow III ist der vorzeitige Titelgewinn gelungen. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison ist das Team an der Tabellenspitze nicht mehr einzuholen. Nach dem entscheidenden Schritt blieb es im Lager des neuen Meisters jedoch zunächst ruhig, da der Erfolg zu diesem Zeitpunkt überraschend kam.

„Tatsächlich hielt sich dies in Grenzen, da wir mit einem vorzeitigen Staffelsieg nicht gerechnet hatten“, gesteht Trainer Robert Mäcke gegenüber FuPa. Die große Sause soll jedoch zeitnah nachgeholt werden: „Am letzten Spieltag holen wir das nach und fahren mit einem Bus nach Zehlendorf.“

Souveräne Bilanz an der Tabellenspitze

Die sportliche Dominanz des Meisters zeigt sich beim Blick auf die Statistik der laufenden Spielzeit. Nach 17 absolvierten Partien weist der BSV Rot-Weiß Schönow III stolze 44 Punkte auf. Mit 14 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage distanzierte die Mannschaft die Konkurrenz deutlich. Das Torverhältnis von 85:22 unterstreicht sowohl die offensive Durchschlagskraft als auch die defensive Stabilität der Mannschaft.

Der direkte Verfolger, der Post SV 1921 Zehlendorf II, hat bei 16 absolvierten Spielen 36 Punkte auf dem Konto und weist eine Bilanz von 12 Siegen und vier Niederlagen bei einem Torverhältnis von 70:30 auf, kann den Tabellenführer jedoch nicht mehr einholen.

Mit Entschlossenheit zurück im Aufstiegsrennen

Der Erfolg in dieser Spielzeit war das Resultat einer gezielten Entwicklung und des unbedingten Willens, nach vergangenen Enttäuschungen endlich den großen Wurf zu landen. In den Vorjahren hatte die Mannschaft den Triumph jeweils nur denkbar knapp verpasst, was als zusätzlicher Ansporn diente. „Wir haben natürlich auf die oberen Plätze geschaut. Aufgrund der letzten beiden Jahre, wo wir immer relativ knapp den Staffelsieg verpasst hatten, wollten wir dieses Jahr den erneuten Angriff starten“, erklärt Robert Mäcke die Motivation, die das Team von Beginn der Runde an antrieb.

Spielerische Klasse und ein breiter Kader als Fundament

Die Mannschaft überzeugte vor allem durch ihre fußballerische Identität und die Fähigkeit, kritische Phasen unbeschadet zu überstehen. Ein wesentlicher Baustein war dabei die personelle Tiefe des Aufgebots, die auch eine konstant hohe Qualität im Trainingsbetrieb garantierte. „Wir konnten in fast allen Spielen spielerisch überzeugen. Natürlich gab es auch Rückschläge, diese haben wir als Team überstanden und konnten gestärkter daraus hervorgehen. Die große Anzahl an Spielern im Team konnte Ausfälle abfangen und sicherte uns eine hohe Teilnahme an den Trainingstagen“, analysiert der Trainer die Erfolgsfaktoren.

Ein starkes Kollektiv und ein kompetentes Trainerteam

Neben den mannschaftlichen Tugenden profitierte der Kader von einer optimalen Altersstruktur und der tiefen Fachkompetenz an der Seitenlinie. Das Team fand stets die richtige Balance zwischen sportlichem Ehrgeiz und dem nötigen Teamleben. „Unser Team besteht aus jungen Spielern, die lernen können und wollen, und aus Spielern, die viel Erfahrung mitbringen und immer gewillt sind zu helfen. Fußballerisch haben wir auch viele großartige Spieler in unseren Reihen. Auch unser Trainerteam, bestehend aus vier Personen, die selber jahrelange Erfahrung auf dem Platz haben, ist hier eine echte Bereicherung. Eine gute Kombination aus Spaß und Fleiß, auf und neben dem Platz, ist hierbei zu erwähnen“, lobt Robert Mäcke das homogene Gefüge.

Der bittere Verzicht aufgrund der Verbandsregularien

Trotz der herausragenden sportlichen Qualifikation wird die Mannschaft in der kommenden Spielzeit nicht in der Kreisliga antreten können. Die Statuten des Verbandes setzen dem sportlichen Höhenflug eine klare Grenze. Auf die Frage, ob man das Aufstiegsrecht wahrnehmen werde, entgegnet Robert Mäcke: „Würden wir sehr gerne. Aufgrund der Tatsache, dass unsere zweite Männermannschaft eine Liga über uns ist, verbieten es die Regularien.“

Gemeinsame Meisterfeier in Tschechien und Kaderplanung

Die Belohnung für eine kräftezehrende Saison lassen sich die Spieler dennoch nicht nehmen, um den Staffelsieg gebührend zu verabschieden. Die Planungen für eine gemeinsame Fahrt stehen bereits fest. „Wir werden ein Wochenende in Prag verbringen, um den Staffelsieg gebührend feiern zu können“, verrät der Trainer die Reisepläne.

Was die Zukunft des Kaders betrifft, setzt der Verein auf Kontinuität und Stabilität: „Wir werden nahezu mit demselben Kader in die Saison starten. Es gibt ein bis zwei Spieler, die wir noch überzeugen müssen, bei uns zu bleiben, aber ich bin da guter Dinge.“

Die neue Rolle als gejagter Staffelsieger

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 hat Robert Mäcke bereits eine klare, kämpferische Marschroute ausgegeben, da die Mannschaft als amtierender Champion unter besonderer Beobachtung stehen wird. Die sportliche Entwicklung soll dabei weiterhin im Vordergrund stehen. „Jeder möchte den Staffelsieger der letzten Saison ärgern, heißt, auch wir müssen eine Schippe drauflegen. Unser Ziel ist es, jedes mögliche Spiel erfolgreich zu bestreiten. Wo wir dann am Ende landen, werden wir sehen. Des Weiteren wollen wir unsere Spieler weiterentwickeln und möglichst ansehnlichen Fußball spielen“, so das abschließende Fazit des Trainers.