Amateurfußball-Konferenz mit Lahm und Co: Das sind die Kernbotschaften

Am 23. Mai 2025 hat die Hartplatzhelden gGmbH im Amplifier in Berlin ihre erste Amateurfußball-Konferenz HARTPLATZHELDEN 25 veranstaltet. Am Vormittag tauschten sich die gut 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Vereinen, Verbänden, Wirtschaft, Politik und Medien gruppenweise im World Café über diese Themen aus: Ehrenamtsgewinnung, Kinder- und Jugendschutz, Digitalisierung, Projektmarketing, Nachwuchsfußball, Mädchenfußball und Infrastruktur. Hier gibt's eine Bilderstrecke vom Event!