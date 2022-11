Vielfalt im Fußball: Darum muss die Politik Vereine mehr unterstützen Hartplatzhelden-Kolumne # 61: Amateurvereine brauchen Unterstützung. Sie stärken die Demokratie, weil sie Vielfalt ermöglichen. Auch die Hardliner bei uns müssen erkennen, dass es gut ist, wenn nicht mehr nur Meier, Schmidt und Krause bei uns kicken. Von GERD THOMAS

Spieler mit deutscher Nationalität sind in der Bundesliga längst in Unterzahl. Beim Serienmeister sind laut transfermarkt nur 6 ausschließlich deutsche Spieler, darunter 3 Torhüter. 6 weitere haben zwei Nationalitäten, etwa Jamal Musiala (England) und Serge Gnabry (Elfenbeinküste). 12 sind nicht-deutscher Herkunft, darunter Matthijs de Ligt, Sadio Mané und Alphonso Davies. Bei Leverkusen sind es gar 19 Spieler aus anderen Ländern, nur 4 mit ausschließlich deutschem Hintergrund. Der Profifußball ist eine der internationalsten Sportarten überhaupt. Für ein gutes Abschneiden wird nicht auf die Herkunft geachtet, es geht nur um die potentielle Leistung und auch globale Märkte.

In den Ballungsräumen ist auch der Amateurfußball seit Jahren höchst vielfältig. In Berlin haben wir viele Vereine mit Wurzeln in Kroatien, Polen, Syrien, Griechenland oder Italien. Die vielen türkisch geprägten Vereine verfügen über eine ganz eigene Vielfalt, die sich auch an

Regionen und Glaubensrichtungen festmacht. Selbst in Traditionsvereinen geht es inzwischen bunt zu. Beim letzten Spiel von Deutschlands ältestem Fußballverein, dem BFC Germania 88, waren mit großer Wahrscheinlichkeit fast alle Akteure in Berlin geboren. Allerdings war nur einer mit einem klassischen deutschen Nachnamen im Kader.

Nicht nur in Berlin, Frankfurt, Stuttgart oder dem Ruhrgebiet müssen sich die Vereine den unbeständigen Gegebenheiten anpassen. Das heißt auch, sich offener gegenüber Vielfalt zu zeigen. Noch gibt es in Berlin viele Vereine, in denen fast nur Menschen mit Namen wie Meier, Müller, Schulze oder Krause in der Startelf spielen. Doch kommen mittlerweile mehr als 50 Prozent der Kinder aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte, Tendenz steigend. Der volatile Wohnungsmarkt wirbelt die Stadt und die Ethnien durcheinander. Künftig wird erfolgreich sein, wer sich divers, tolerant und weltoffen aufstellt.

Beim FC Internationale haben wir Menschen mit Wurzeln in mehr als siebzig Nationen. Zu Problemen führte das bisher nicht. Vielleicht, weil wir uns offensiv gegen Rassismus und andere Diskriminierungen stellen. Natürlich läuft nicht alles reibungslos. Aber wenn man sich Mühe gibt, Meinungsverschiedenheiten aufzuarbeiten, ist viel gewonnen. Es gibt für alle Mitglieder Sinn, sich auf einen respektvollen Umgang zu einigen. Sportlich sowieso, denn Teams ohne Stress untereinander dürften im Vorteil sein.

Krieg und Hunger in der Welt treiben neue Menschen ins reiche Deutschland. Viele unserer Trainerinnen und Trainer, aber auch unserer Unparteiischen kommen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte, aus Afrika, Asien oder Südamerika. Die meisten sind in Berlin geboren, bringen dennoch unterschiedliche Traditionen und Betrachtungsweisen mit. So ist es in einer Weltmetropole, in der es tatsächlich Menschen jeder Nationalität gibt. Wir müssen sehen, dass dieser Thermomix eine konstruktive Mischung hervorbringt. Wir müssen miteinander auskommen, voneinander lernen, gemeinsam die Stadt und den Fußball gestalten. Die Politik stellt sich die Aufgabe der Amateurvereine viel zu leicht vor. Es funktioniert nicht, mitten in einer laufenden Saison in ein Team mal eben fünf Geflüchtete zu integrieren, die oft weder Deutsch noch Englisch sprechen. Die Trainer legen vor der Saison ihren Kader fest, den man nicht einfach von 25 auf 30 erhöhen kann, ohne in Probleme mit

den Spielern zu kommen, die manchmal seit vielen Jahren im Club sind.



Und wenn ein Verein wie viele in der Hauptstadt unter katastrophalem Platzmangel, einer dysfunktionalen Verwaltung und völlig verfehlten Sportpolitik leidet, kann man auch nicht schnell mal zwanzig Kinder zusätzlich aufnehmen, denn es stehen schon hunderte auf der Warteliste, die keinen Platz finden. Es wäre wünschenswert, wenn die Sportverbände diesbezüglich viel lauter würden. In Berlin könnte sich das als Wahlkampfthema eignen.

Der Vereinsfußball übernimmt wie keine andere Sportart für viele die Aufgabe der Teilhabe am Leben. Er kommt dabei häufiger an seine Grenzen, als man sich das von außen vorstellt. Natürlich kann unser Sport als völkerverbindende Institution wirken und gerade junge Menschen in ihrer Persönlichkeit stärken. Auch auf diese Weise kann er die Demokratie stabilisieren. Doch braucht er dafür viel mehr Unterstützung als bisher.