Rot-Weiss Essen: Alle Trainer seit 1938 zum Durchklicken Rot-Weiss Essen: Das sind alle Trainer von Rot-Weiss Essen seit 1938 - aktueller Trainer ist Christoph Dombrowski.

Rot-Weiss Essen gehört zu den bekanntesten Traditionsvereinen im deutschen Fußball. In dieser Übersicht erfahrt ihr alles über die Trainer, die schon für RWE aktiv waren - und an der Hafenstraße waren schon einige schillernde Persönlichkeiten in Amt und Würden. Aktueller Coach von RWE ist Christoph Dabrowski.