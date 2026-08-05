SSV Ulm 1846 Fußball: Alle Trainer der Historie im Überblick

– Foto: Felix Schmautz, Pressefoto-Bil

Was haben Ralf Rangnick, Jörg Berger, Hermann Gerland und Klaus Toppmöller gemeinsam? Sie alle waren Trainer des SSV Ulm. Um sie herum gab es viele weitere Trainer, manche blieben länger und manche blieben nur kurz im Amt. Paul Sauter war viermal Trainer der Spatzen, in seiner längsten Amtszeit blieb er 1460 Tage!