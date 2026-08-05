SSV Ulm 1846 Fußball: Alle Trainer der Historie im Überblick

Was haben Ralf Rangnick, Jörg Berger, Hermann Gerland und Klaus Toppmöller gemeinsam? Sie alle waren Trainer des SSV Ulm. Um sie herum gab es viele weitere Trainer, manche blieben länger und manche blieben nur kurz im Amt. Paul Sauter war viermal Trainer der Spatzen, in seiner längsten Amtszeit blieb er 1460 Tage!
Nichtsdestoweniger haben wir alle Trainer aufgelistet. Viele Namen werden dem geneigten Fan bekannt sein – nicht nur als Trainer des SSV Ulm, sondern auch als Spieler.
Name: Daniel Jungwirth
Geboren: 15.01.01982
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 07/2026 bis heute
Name: Pavel Dotchev
Geboren: 28.09.1965
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 11/2025 bis 06/2026
Name: Moritz Glasbrenner
Geboren: 08.07.1990
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 09/2025 bis 11/2025
Name: Robert Lechleiter
Geboren: 01.07.1980
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 03/2025 bis 09/2025
Name: Thomas Wörle
Geboren: 11.02.1982
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2021 bis 11.03.2025
Tage als Trainer: 1349
Name: Holger Bachthaler
Geboren: 27.03.1975
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2018 bis 30.06.2021
Tage als Trainer: 1095
Namen: Tobias Flitsch
Geboren: 17.11.1979
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 17.08.2017 bis 30.06.2018
Tage als Trainer: 317
Name: Stephan Baierl
Geboren: 16.08.1976
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2014 bis 15.08.2017
Tage als Trainer: 1141
Name: Oliver Unsöld
Geboren: 21.10.1973
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 18.10.2013 bis 30.06.2014
Tage als Trainer: 255
Name: Paul Sauter
Geboren: 14.06.1947
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2011 bis 30.06.2012
Tage als Trainer: 365
Name: Janusz Gora
Geboren: 08.07.1963
Herkunft: Polen
Zeitraum: 02.12.2010 - 30.06.2011
Tage als Trainer: 210
Name: Ralf Becker
Geboren: 26.09.1970
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 15.10.2009 bis 01.12.2010
Tage als Trainer: 412
Name: Frank Kaspari
Geboren: 03.11.1970
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 25.09.2009 - 04.10.2009
Tage als Trainer: 9
Name: Manfred Paula
Geboren: 21.10.1964
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2009 bis 30.06.2010
Tage als Trainer: 364
Name: Markus Gisdol
Geboren: 17.08.1969
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2008 bis 30.06.2009
Tage als Trainer: 364
Name: Janusz Gora
Geboren: 08.07.1963
Herkunft: Polen
Zeitraum: 07.09.2007 bis 30.09.2007
Tage als Trainer: 23
Name: Paul Sauter
Geboren: 14.06.1947
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2007 bis 30.06.2008
Tage als Trainer: 365
Name: Marcus Sorg
Geboren: 24.12.1965
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 29.11.2004 bis 06.09.2007
Tage als Trainer: 1011
Name: Dieter Märkle
Geboren: 15.06.1962
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 03.10.2003 bis 28.11.2004
Tage als Trainer: 422
Name: Stefan Anderl
Geboren: 12.07.1965
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 20.12.2002 bis 29.09.2003
Tage als Trainer: 283
Name: Peter Reder
Geboren: 07.06.1953
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 18.11.2002 bis 19.12.2002
Tage als Trainer: 31
Name: Harry Brobeil
Geboren: 06.06.1963
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.2001 bis 17.11.2002
Tage als Trainer: 504
Name: Peter Assion
Geboren: 24.08.1959
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 22.03.2001 bis 30.06.2001
Tage als Trainer: 100
Name: Hermann Gerland
Geboren: 04.06.1954
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 31.10.2000 bis 21.03.2001
Tage als Trainer: 141
Name: Peter Assion
Geboren: 24.08.1959
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 20.09.2000 bis 30.10.2000
Tage als Trainer: 40
Namen: Martin Andermatt
Geboren: 21.11.1961
Herkunft: Schweiz
Zeitraum: 31.03.1999 bis 18.09.2000
Tage als Trainer: 537
Namen: Rolf Baumann
Geboren: 14.06.1963
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 17.03.1999 bis 30.03.1999
Tage als Trainer: 13
Namen: Ralf Rangnick
Geboren: 29.06.1958
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.01.1997 bis 16.03.1999
Tage als Trainer: 804
Namen: Martin Gröh
Geboren: 14.10.1953
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1995 bis 31.12.1996
Tage als Trainer: 549
Name: Bernd Hoffmann
Geboren: 09.07.1946
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1995 bis 30.11.1995
Tage als Trainer: 152
Namen: Rainer Ulrich
Geboren: 04.06.1949
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1994 bis 30.06.1995
Tage als Trainer: 364
Namen: Paul Sauter
Geboren: 14.06.1947
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1990 bis 30.06.1994
Tage als Trainer: 1460
Namen: Klaus Toppmöller
Geboren: 12.08.1951
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 19.04.1988 bis 28.02.1989
Tage als Trainer: 315
Namen: Werner Nickel
Geboren: 11.08.1951
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1985 bis 18.04.1988
Tage als Trainer: 1022
Name: Walter Modick
Geboren: 24.09.1951
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 20.04.1985 bis 30.06.1985
Tage als Trainer: 71
Namen: Fritz Fuchs
Geboren: 18.10.1943
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 16.12.1984 bis 19.04.1985
Tage als Trainer: 124
Name: Hannes Baldauf
Geboren: 09.03.1938
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1984 bis 15.12.1984
Tage als Trainer: 167
Namen: Paul Sauter
Geboren: 14.06.1947
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1982 bis 30.06.1984
Tage als Trainer: 730
Namen: Werner Kern
Geboren: 23.02.1946
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1981 bis 30.06.1983
Tage als Trainer: 729
Namen: Jörg Berger
Geboren: 13.10.1944
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 12.03.1980 bis 30.06.1981
Tage als Trainer: 475
Name: Klaus-Peter Jendrosch
Geboren: 30.04.1939
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1977 bis 11.03.1980
Tage als Trainer: 984
Namen: Zeljko Cajkovski
Geboren: 05.05.1925
Herkunft: Kroatien
Zeitraum: 01.07.1971 bis 30.06.1974
Tage als Trainer: 1095
Name: Fritz Schollmeyer
Geboren: 19.06.1922
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1970 bis 30.06.1971
Tage als Trainer: 364
Name: Lothar Schröder
Geboren: 22.08.1914
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1964 bis 30.06.1965
Tage als Trainer: 364
Name: Alfred Hoffmann
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1962 bis 30.06.1963
Tage als Trainer: 364
Name: Fred Hoffmann
Geboren: 10.06.1918
Herkunft: Deutschland
Trainer Zeitraum: 01.07.1960 bis 30.06.1963
Tag als Trainer: 1094
Namen: Gustav Mohn
Geboren: 20.01.1915
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.04.1960 bis 30.06.1960
Tage als Trainer: 90
Name: Fiffi Kronsbein
Geboren: 25.12.1914
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1949 bis 30.06.1952
Tage als Trainer: 1095
Name: Paul Tröger
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.07.1938 bis 30.06.1939
Tage als Trainer: 364
Name: Christian Lindenmayer
Herkunft: Deutschland
Zeitraum: 01.01.1936 bis 30.06.1937
Tage als Trainer: 546