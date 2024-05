Bezirksliga Niederrhein 3: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Bezirksliga Niederrhein 3 in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



1. FC Mönchengladbach

Trainer: Tim Schmitz

Zugänge: Ibrahim Shiref (TuS Gerresheim), Philipp Sasse (Sportfreunde Neuwerk)

Abgänge: Nils Fleuth (BW Concordia Viersen), Florian Torrens (Rheydter SV), Leo Stegner (SC Union Nettetal), Marcel Lüft (CSV Marathon Krefeld), Kubilay Erol (Türkiyemspor Mönchengladbach), Ryoya Aota (FSV Duisburg), Noah Wilms (DJK Hehn), Taylan Özdemir (Türkiyemspor Mönchengladbach), Philipp Sasse (Rheydter SV)



DJK VfL Willich

Trainer: Krause Dennis

Zugänge: Leon Troschka (TSV Meerbusch II), Soner Karaman (SpVg Odenkirchen), Jan Peter Gillhaus (Niersia Neersen), Eric Torsten Schulz (ASV Einigkeit Süchteln), Ferry De Regt (Sportclub IRENE NL / Tegelen ), Tayfun Er (TuS Wickrath II), Ndrin Maloku (SC St. Tönis 1911/20), Ebenezer Effah-Amoako (TSF Bracht zg.), Hussein Nadir (DJK VfL Willich II)

Abgänge: Daniel Sperling (SG Unterrath), Maximilian Laurenz Stein (Studium / Pausiert ), Soner Karaman (Red Stars Mönchengladbach), Emil Sagner (SG Rommerskirchen-Gilbach), Tayfun Er (Türkiyemspor Mönchengladbach), Yanik Gabor (VfR Büttgen)



Hülser SV

Trainer: David Sfarzetta

Zugänge: David Sfarzetta (SC St. Tönis 1911/20), Marcel Fimmers (SC Viktoria 09 Krefeld), Sandro Vrebac (SV Orsoy), Jonas Mülbrecht (Hülser SV II)

Abgänge: Luke Winkler (VfR Krefeld-Fischeln), Simeon Rudolf Spitzer (SuS Krefeld), Michael Enger (Hülser SV II), Luke Winkler (SuS Krefeld), Benit Küsters (Pausiert), Sandro Vrebac (SV Orsoy)



OSV Meerbusch

Trainer: Ingmar Putz

Zugänge: Marc Rommel (SC Union Nettetal), Maximilian Stefan Möhker (SC Union Nettetal), Fynn Plankermann (OSV Meerbusch), Marcel Schmelzer (OSV Meerbusch), Kerem Varicioglu (OSV Meerbusch), Kito Voß (OSV Meerbusch), Connor Marvin Wienands (OSV Meerbusch), Noah Papenfuss (FC Wegberg-Beeck)

Abgänge: Kai König (VfB Uerdingen), Lucas Correia Freitag (OSV Meerbusch II), Jerome Vekens (TSV Meerbusch III), Jerome Vekens (TSV Meerbusch II), Paul Stefan Lamberts (SC Union 06 II)



Red Stars Mönchengladbach

Trainer: Marat Surtebayev

Zugänge: Kaan Sulaksu (VfL Jüchen-Garzweiler), Evgenij Pogorelov (SpVg Odenkirchen), Jerome Schumann (Rheydter SV), Onur Altuntac (Rheydter SV), Soner Karaman (DJK VfL Willich), Olcay Türkoglu (VSF Amern), Jonas Nabil Langen (Türkiyemspor Mönchengladbach), Marc Klunk (Victoria Mennrath), Vadim Shkolnik (Polizei SV Mönchengladbach)

Abgänge: Mykyta Kriukov (1. FC Viersen), Muhammed Al Saloum (SV Rot-Weiß Hockstein II), Alexander Beidniz (Rheydter SV), Soner Karaman (Red Stars Mönchengladbach III), Ilker Özkan (Türkiyemspor Mönchengladbach), Pavlo Cherniaev (unbekannt ), Denis Kasperovych (unbekannt ), Ruslan Madadov (unbekannt )



SC Schiefbahn

Trainer: Ercan Sendag

Zugänge: Christian Cichon (Teutonia Kleinenbroich), Julien Zöllner (Sportfreunde Vorst), Jens Seyferth (DSC 99 Düsseldorf), Linus Steinbach (Bonner SC II), Damir Salkovic (MSV Duisburg), Altan Oktay Akkas (DJK/VfL Giesenkirchen), Kenji Ono (FC Büderich II), Fabrizio Pio Potenza (1. FC Viersen), Patrick Hauschke (Reaktiviert ), Abdelkarim Faci (Spvg Wesseling-Urfeld), Ercan Sendag (Vereinslos), Kerim Gürdal (Vereinslos ), Ercan Sendag (Vereinslos ), Safer Erdogan (Vereinslos ), Julien George Caston (Vereinslos ), Emrah Asan (Vereinslos ), Mehmet Aydemir (Vereinslos ), Oktay Bülbül (Vereinslos )

Abgänge: Safer Erdogan (CSV Marathon Krefeld), Damir Salkovic (Borussia Mönchengladbach), Lars Lindmüller (VfB Uerdingen), Leon Lindmüller (VfB Uerdingen), Altan Oktay Akkas (Unbekannt ), Thomas Michel (SC Schiefbahn II), Ben Tyson Scholz (Borussia Oedt)



SC Waldniel

Trainer: Marc Trostel, Norman Wittekopf

Zugänge: Mats Schleszies (ASV Einigkeit Süchteln), Nils Schleszies (ASV Einigkeit Süchteln), Vitali Kwitko (TuRa Brüggen), Durukan Celik (Rheydter SV), Philipp Last (Aus eigener Jugend ), Paul Wilms (SC Waldniel II), Niclas Kellers (Reaktiviert ), Fabian Wick (SC Waldniel II), Johannes Maximilian Christian Sieben (SW Elmpt), Raúl Andres Lugo Rodríguez (SG Benrath-Hassels), Jonas Hintsches (Sportfreunde Neuwerk), Florian Nikolas Thomaßen (Sportfreunde Neuwerk)

Abgänge: Simon Wallrafen (SC Waldniel III), Andreas Klingen (Pausiert ), Yannik Hermes (1. FC Viersen III), Tayfun Yilmaz (TuS Wickrath)



Sportfreunde Neuwerk

Trainer: Erdogan Karaca

Zugänge: Phillip Beckers (TuS Wickrath), Felix Grümmer (SC Kapellen-Erft), Erik Pöhler (VfL Jüchen-Garzweiler), Philipp Sasse (Fortuna Mönchengladbach), Serkan Pacali (DJK/VfL Giesenkirchen), Deißler Maduthies (Polizei SV Mönchengladbach), Paul Metzen (Fortuna Mönchengladbach), Hans Christian Geiser (Victoria Mennrath), Bonko Smoljanovic (TSV Wachtendonk-Wankum), Pascal Schmitz (Rheydter SV), Dario Krezic (ASV Einigkeit Süchteln), Mahdi Ziyar (FC Heitersheim), Ermir Sadrija (DJK/VfL Giesenkirchen)

Abgänge: Yannis Ochs (TuS Wickrath), Yannis Ochs (TuS Wickrath), Vasilios Anthitsis (SV Schelsen), Patrick Kevin Scheulen (Sportfreunde Neuwerk II), Maximilian Haupts (Sportfreunde Neuwerk II), Johannes Aldenhoff (Sportfreunde Neuwerk II), Jacob Küppers (Victoria Mennrath), Deißler Maduthies (Unbekannt), Hans Christian Geiser (Rheydter SV), Philipp Sasse (1. FC Mönchengladbach), Jonas Hintsches (SC Waldniel), Dominik Zagrovic (DJK Fortuna Dilkrath), Florian Nikolas Thomaßen (SC Waldniel)



SSV Grefrath 1910/24

Trainer: Michael Holthausen, Tobias Reichardt

Zugänge: Sven Keller (Thomasstadt Kempen), Jonas Landwehrs (ASV Einigkeit Süchteln), Semih Sever (ASV Einigkeit Süchteln II), Luis Wolfgang Torben Heimes (ASV Einigkeit Süchteln II), Alhassane Souare (SV Vorst), Felix Schade (SSV Grefrath 1910/24), Fabian Dürrwald (Borussia Oedt), Lukas Hartmann (SC Union Nettetal), Sergen Camcioglu (TVAS Viersen), Philipp Hollenbenders (TSV Kaldenkirchen), Marvin Burgartz (TSF Bracht zg.), Daniel Hank (Vereinslos)

Abgänge: Gianni Wittenberg (VfR Krefeld-Fischeln), Philipp Hollenbenders (TSV Kaldenkirchen), Nils Graé (Concordia Lötsch), Leonard Stiels (SC St. Tönis 1911/20 II), Felix Schade (SSV Grefrath 1910/24), Kacper Ciupa (TuRa Brüggen), Valon Xhaferi (SC St. Tönis 1911/20 II), Steven Salentin (TuRa Brüggen), Lukas Hartmann (SG Poltringen/Pfäffingen)



SV Vorst

Trainer: Marcel Fischbach

Zugänge: Roger Claessen (SC St. Tönis 1911/20 II), Florian Kaczmarek (SC St. Tönis 1911/20 II), Giuseppe Parvisi (TuS Wickrath)

Abgänge: Pa-Tumani Tamba (KSV Pascha Spor), Marvin Ali Hulusi Schapals (VfR Krefeld 1920), Alhassane Souare (SSV Grefrath 1910/24), Tobias Jan Honacker (VfL Tönisberg), Matheos Mavroudis (FC Saloniki Essen), Berkay Eyüpoglu (CSV Marathon Krefeld II), Kevin Kaminski (TuRa Brüggen), Kai Sirtl (FC Hellas Krefeld)



TSV Krefeld-Bockum

Trainer: Tino Reucher

Zugänge: Milos Jesic (Viktoria Goch), Lukas Gwosdz (VfL Tönisberg), Jonathan Herting-Lopez (FC Aldekerk), Felix Eduard Soldan (TSV Krefeld-Bockum), Ben Schubert (TSV Krefeld-Bockum II), Lucas Emanuel Do Bonfim Bluthardt (TSV Krefeld-Bockum III)

Abgänge: Denis Stark (SuS Krefeld), Pascal Wittbusch (FC Hellas Krefeld), Mike Tofel (FC Hellas Krefeld), Denis Stark (SuS Krefeld), Marcel Heinemann (FC Hellas Krefeld), Zabihullah Babak (Ziel unbekannt), (Pausiert ), Florim Istrefi (Ziel unbekannt), Marlon Sagebaum (Ziel unbekannt ), Kevin Stienen (Ziel unbekannt ), Kevin Stienen (SV Oppum III), Jonathan Herting-Lopez (FC Aldekerk)



TSV Meerbusch II

Trainer: Andreas Meisen

Zugänge: Andreas Meisen (TSV Meerbusch III), Dominik Oehlers (VfB Uerdingen), Michel Lorencic (VfB Uerdingen), Timm Bernd Goos (VfB Uerdingen), Lars Kruse (SC Kapellen-Erft), Jerome Vekens (OSV Meerbusch), Marvin Monning (SC St. Tönis 1911/20 II), Abdülhakim Yildirim (), Nanouk Dünnwald (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)

Abgänge: Jalil Belaidi (Türkgücü Ratingen), Kemal Burak Karpuz (CSV Marathon Krefeld), Kevin Öllers (Duisburger SV 1900), Leon Troschka (DJK VfL Willich), Yusuf Karpuz (SSV Strümp), Jerome Gruening (TSV Meerbusch III), Marvin Meyer (SuS Krefeld), Ben Büschgens (Polizei SV Mönchengladbach), Gian Luca Iseni (SV 09/35 Wermelskirchen), Jan Tümmers (TuS Gerresheim), Aykut Zarf (SC Viktoria 07 Anrath)



TuRa Brüggen

Trainer: Timo Vootz

Zugänge: Volkan Akyil (SV Straelen II), Tim Schwan (1. FC Viersen), Kacper Ciupa (SSV Grefrath 1910/24), Yannik Willemsen (TuRa Brüggen II), Niklas Reimelt (SC Viersen-Rahser), Ivo Jennißen (TSV Kaldenkirchen), Sandro Meyer (TuRa Brüggen II), Kevin Kaminski (SV Vorst), Steven Salentin (SSV Grefrath 1910/24), Erik Pöhler (Vereinlos)

Abgänge: Moritz Kester Maas (BW Concordia Viersen), Vitali Kwitko (SC Waldniel), Nicolas Oelsner (VSF Amern II), Paul Rödig (DJK Südwest Köln II), Sandro Meyer (TuRa Brüggen II), Marco David Fortas (TSV Boisheim)



Türkiyemspor Mönchengladbach

Trainer:

Zugänge: Kubilay Erol (1. FC Mönchengladbach), Umut Emir Celik (Victoria Mennrath), Zafer Akan (SVG Grevenbroich), Mohammed Ali (MSV Mönchengladbach), Fatih Ferhat Sakar (SVG Grevenbroich), Yannick Seelig (DJK/VfL Giesenkirchen), Kent Altuntas (SVG Grevenbroich), Berkant Avcilar (SVG Grevenbroich), Mikail Can Er (TuS Wickrath II), Kalid Ali (MSV Mönchengladbach), Yady Camara (SV Schelsen), Kaan Orduzu (SVG Grevenbroich), Jade Liam Diane (SC Union Nettetal), Ufuk Kerem Gücyeter (SC Union Nettetal), Ceyhun Doganer (SC Union Nettetal), Ilias Kayhani (SpVg Odenkirchen), Osama Hida Abdeslami (SpVg Odenkirchen), Marco Yilmaz (TuS Wickrath II), Tayfun Er (DJK VfL Willich), Taylan Özdemir (1. FC Mönchengladbach), Can Bay (Turanspor Rheydt), Mikail Can Er (Polizei SV Mönchengladbach), Ilker Özkan (Red Stars Mönchengladbach), Burak Türkmen (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Ahmet Kaplan (FC Blau-Weiß Wickrathhahn)

Abgänge: Adrian-Ionel Taranu (TuS Liedberg), Anatoli Kyuchukov (Türkiyemspor Mönchengladbach II), Castro Boloko (SV Lürrip), Can Bay (Turanspor Rheydt), Ahmet Kaplan (FC Blau-Weiß Wickrathhahn II), Thomas Tümmers (SpVg Odenkirchen), Kent Altuntas (Unbekannt ), Berkant Avcilar (Unbekannt ), Kaan Orduzu (Unbekannt), Fatih Ferhat Sakar (Unbekannt), Ufuk Isik (Unbekannt ), Cafer Kapkara (Unbekannt ), Fatih Ferhat Sakar (DJK Gnadental), Jonas Nabil Langen (Red Stars Mönchengladbach), Kent Altuntas (Polizei SV Neuss), Kaan Orduzu (Polizei SV Neuss), Enes Korkmaz (SVG Grevenbroich), Samed Korkmaz (SVG Grevenbroich), Marco Yilmaz (Türkiyemspor Mönchengladbach II)



TuS Wickrath

Trainer: Dirk Horn, Gianluca Nurra

Zugänge: Aleksandar Milenovic (Reaktiviert), Yannis Ochs (Sportfreunde Neuwerk), Niklas Habiciak (BV Grün-Weiß Holt), Isaac Bortsie (VfR Krefeld-Fischeln), Erdem Yildiray Eroglu (Reaktiviert), Tayfun Yilmaz (SC Waldniel)

Abgänge: Phillip Beckers (Sportfreunde Neuwerk), Giuseppe Parvisi (SV Vorst), Isaac Bortsie (TuS Wickrath II), Niklas Habiciak (TuS Wickrath II)



VfB Uerdingen

Trainer: Stefan G. Rex, Sascha Hein

Zugänge: Philipp Undi (SC St. Tönis 1911/20 III), Aboubacar Bountou Bangoura (SSV Strümp), Kai König (OSV Meerbusch), Irfan Yildiz (TuS Asterlagen), Dominik Krüger (VfB Uerdingen II), Robin Montag (SC St. Tönis 1911/20 III), Felix Lauschner (VfB Uerdingen II), Moritz Lauschner (VfB Uerdingen II), Robin Montag (VfB Uerdingen II), Antonio De Luca (Linner SV), Lucas Parvisi (VfB Uerdingen II), Kevin Lehmann (VfB Uerdingen II), Dimitrios Tziampazakis (Zuletzt pausiert ), Lars Lindmüller (SC Schiefbahn), Leon Lindmüller (SC Schiefbahn), Aykut Tufan (SSV Strümp), Yasin Asan (SSV Strümp), Tobias Gorgs (zuletzt Teutonia St.Tönis )

Abgänge: Nils Niederberger (TuS Gellep II), Rene Lorencic (Thomasstadt Kempen), Dominik Oehlers (TSV Meerbusch II), Michel Lorencic (TSV Meerbusch II), Timm Bernd Goos (TSV Meerbusch II), Mike op de Hipt (DJK VfL Willich III), Dominik Birk (SuS Krefeld)



VfL Tönisberg

Trainer: David Machnik, Kevin Breuer

Zugänge: Marco Grünert (SC St. Tönis 1911/20), Baris Özcelik (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tobias Jan Honacker (SV Vorst), Ilay Baris (VfR Krefeld-Fischeln), Denis Gaas (SC Union Nettetal), Cristian Voicu (SV Straelen II)

Abgänge: Lukas Gwosdz (TSV Krefeld-Bockum), Luke Heidrich (SC St. Tönis 1911/20 II), Yuta Sakai (SG Unterrath), Brian Drubel (SV Oppum III), Baris Özcelik (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Tobias Jan Honacker (SC St. Tönis 1911/20 III), Fabian Maximilian Münz (SV Straelen II), Cristian Voicu (SV Straelen II), Dogukan Akgün (unbekannt), Umut Aslan (unbekannt), Umut Aslan (SC St. Tönis 1911/20 II)



VfR Krefeld-Fischeln

Trainer: Ronny Kockel

Zugänge: Luke Winkler (Hülser SV), Gianni Wittenberg (SSV Grefrath 1910/24), Marc Jean Lacroix (Viktoria Buchholz), Kevin Schmitz (VfR Krefeld-Fischeln II), Yavuzhan Özün (BV Union Krefeld), Hope Noruwa Ogansuyi (VfR Krefeld-Fischeln II), Andonis Sanchez Valverde Erice (Linner SV), Mats Platen (SC St. Tönis 1911/20)

Abgänge: Robin Fuhrmann (Sportfreunde Hamborn 07), Amin Azdouffal (Holzheimer SG), Maciej Jan Herod (DSC 99 Düsseldorf), Ayumu Akiyama (FC Pesch), Hendrik Schons (1. FC Lintfort), Kevin Bodden (1. FC Lintfort), Patrick Pasthy (ASV Einigkeit Süchteln), Erik Gitner (CSV Marathon Krefeld), Ilay Baris (VfL Tönisberg), Kota Ichijo (FC Pesch), Eren Muhammed Helvaci (CSV Marathon Krefeld II), Suguru Matsumoto (FSV Duisburg), Mek Johann Bongers (Unbekannt ), Robin Jan Schreiner (SSV Strümp)

________________

Erklärungen von FuPa in der Übersicht:

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: