Dank Gladbach und Straelen: weniger Absteiger, mehr Aufsteiger

Aus der Ober- und Landesliga Niederrhein steigen weniger Mannschaften ab, in die Bezirksliga steigen 21 Teams auf - das ist zum Saisonende 2023/24 so gut wie sicher, weil die U23 von Borussia Mönchengladbach vor dem Klassenerhalt in der Regionalliga West steht und der SV Straelen weder in der Landes- noch in der Bezirksliga antreten wird. FuPa erklärt euch die Auswirkungen auf den Aus- und Abstiegskampf.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) veröffentlicht auf seiner Homepage immer eine Kompaktform der Auf- und Abstiegsregeln für die Ober- bis Bezirksliga. Dieses Zahlenspiel verlinken wir euch an dieser Stelle:

Am Textende findet ihr Erklärungen zu allen Ligen und Kreisen im FVN von FuPa. Jedenfalls: Steigt nur die SSVg Velbert vom Niederrhein aus der Regionalliga ab, regelt sich Auf- und Abstieg wie folgt am im Verbandsgebiet - zu beachten ist außerdem, dass der SV Straelen nach seinem Rückzug aus der Oberliga im Januar in der kommenden Saison nur in der Kreisliga A Kleve-Geldern spielen wird (das hat der Verein mittlerweile auch schon dem Verband bestätigt):

... in der Oberliga Niederrhein wie folgt

Fall Nummer drei für die Oberliga (Übersicht FVN)

Absteiger aus der Regionalliga West: SSVg Velbert

Aufsteiger in die Regionalliga West: 1 Team

Absteiger in die Landesliga Niederrhein: 3 Teams, darunter der SV Straelen

Aufsteiger aus der Landesliga in die Oberliga: 3 Teams

... in der Landesliga Niederrhein wie folgt

Fall Nummer zwei für die Landesliga

Absteiger aus der Oberliga: 3

Aufsteiger in die Oberliga: 3 (die beiden Meister und der Sieger der Relegation nach Hin- und Rückspiel der beiden Vizemeister)

Absteiger in die Bezirksliga: 10

=> Sonderfall: Relegation der Landesliga-16., weil der SV Straelen nicht in der Landesliga antreten wird, dadurch wird ein Platz zur neuen Saison frei. Es werden also nur neun Vereine in die Bezirksliga absteigen. Der neunte Absteiger ist der Verlierer der Relegation nach Hin- und Rückspiel der Landesliga-16.

Aufsteiger aus der Bezirksliga: 6

... in der Bezirksliga Niederrhein wie folgt

Fall Nummer 1 für die Bezirksliga

Absteiger aus der Landesliga: 9

Aufsteiger in die Landesliga: 6 (nur die Meister)

Absteiger in die Kreisliga A: 24 (vier pro Gruppe)

Aufsteiger aus der Kreisliga A: 18+3 = 21

=> 18 A-Ligisten steigen am Niederrhein regulär in die Bezirksliga auf, zudem gibt es einen vermehrten Aufstieg von bis zu drei Klubs für die Kreise Kempen-Krefeld, Oberhausen-Bottrop und Wuppertal-Niederberg. Durch den Straelen-Verzicht werden bei einem Klassenerhalt der U23 von Borussia Mönchengladbach also alle drei Kreise vom vermehrten Aufstieg profitieren. Die Übersicht:

Diese 21 A-Ligisten dürften nach aktuellem Stand in die Bezirksliga aufsteigen

Duisburg (2): FC Taxi Duisburg (Meister A1) und TSV Bruckhausen (Meister A2)

Düsseldorf (2) CfR Links und DSC 99

Essen (2): Fatihspor Essen (Meister A1) und Sportfreunde Niederwenigern II* (Meister A2)

Grevenbroich-Neuss (2): 1. FC Grevenbroich-Süd und SV Uedesheim

Kempen-Krefeld (1): CSV Marathon Krefeld

Kleve-Geldern (1): Alemannia Pfalzdorf

Moers (1): Borussia Veen / ESV Hohenbudberg (Entscheidungsspiele wegen Punktgleichheit)

Mönchengladbach-Viersen (1): SpVg Odenkirchen

Oberhausen-Bottrop (1): Arminia Lirich

Rees-Bocholt (2): Blau-Weiß Dingden II* und TV Voerde (kann am Donnerstag aufsteigen)

Remscheid (1): SC Radevormwald

Solingen (1): SSV Berghausen

Wuppertal-Niederberg (1): Türkgücü Velbert

+ zusätzlicher Aufstiegsplatz Kempen-Krefeld: SC St. Tönis II

+ zusätzlicher Aufstiegsplatz Oberhausen-Bottrop: FC Sterkrade

Möglicherweise steigt auch der Vizemeister der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg auf, weil der SV Straelen auch auf die Bezirksliga verzichtet. Das wäre aktuell: SSVg Velbert II

Hinweis: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass weder der KFC Uerdingen noch Ratingen 04/19 in die Regionalliga aufsteigen - beide Klubs erhalten die Lizenz -, steigen nur 20 A-Ligisten auf und Wuppertal-Niederberg hätte nur einen Aufsteiger. Das ist nach aktuellem Stand aber nicht gerade wahrscheinlich.

*schon sicher aufgestiegen

FuPa Niederrhein erklärt den Auf- und Abstieg für alle Ligen und Kreise

Regionalliga West: Aufstieg und Abstieg

Oberliga Niederrhein: Aufstieg und Abstieg

Landesliga Niederrhein: Aufstieg, Abstieg und Relegation

Bezirksliga: Aufstieg und Abstieg

Aufstieg in die Bezirksliga: 18 oder 21 Teams?

Zwischen 18 und 21 Teams werden aus der Kreisliga A der 13 Fußball-Kreise am Niederrhein in die Bezirksliga aufsteigen.

Junioren-Niederrheinliga: Aufstieg, Abstieg und Qualifikation

Für die U15-, U17- und U19-Junioren-Niederrheinliga gelten wie immer besondere Regeln, denn die Qualifikation muss jedes Mal berücksichtigt werden. Das gilt auch für die U17-Juniorinnen-Niederrheinliga. Hier gibt es den großen Überblick:

Jugend-Bundesliga verschwindet - DFB setzt Reform um

Die Jugend-Bundesliga verschwindet, weil der DFB die Nachwuchsleistungszentren in einer neuen höchsten Liga sammelt. Aber auch Amateurklubs haben eine Chance:

Das Regelwerk für die 13 Fußball-Kreise am Niederrhein

