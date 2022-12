An vereinslose Spieler: FuPa hilft bei der Vereinsuche FuPa Niederrhein hilft vereinslosen Spielern bei der Suche nach einem neuen Klub.

Jeden Tag gibt es viele neue Einträge in der Vereinsbörse von FuPa Niederrhein . Dabei wird vor allem immer wieder deutlich: Viele Teams suchen Spieler:innen für die anstehende Saison - und genau hier will FuPa helfen.

Das Beispiel Talha Bayram zeigt, wie eine FuPa-Vereinssuche laufen kann. Der Torhüter spielt mittlerweile bei Arminia Klosterhardt und feierte beim Landesligisten sein Debüt gegen den Regionalliga-Klub Rot-Weiß Oberhausen. Über FuPa suchte er öffentlich eine neue Mannschaft und bekam reichlich Angebote.

Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Spieler aus der Oberliga oder Kreisliga C stammen oder eine Spielerin in der Kreisliga A von Wuppertal, Solingen und Remscheid eine neue Herausforderung sucht: Nicht nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden deutschlandweit und somit auch im Fußballverband Niederrhein überall neue Akteure gesucht. Wer Hilfe bei der Vereinssuche benötigt, kann sich jederzeit bei der Redaktion von FuPa Niederrhein melden.

Gesuch für Spielerinnen und Spieler

Wir bieten jeder suchenden Person an, eine individuelle Meldung online zu stellen, wie es auch schon bei Bayram zum Erfolg geführt hat. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Spieler:innen prominent im Fokus stehen, sondern alle Mannschaften erhalten potenzielle Zugänge auf dem Silbertablett serviert.

An die interessierten Fußballer:innen: Schreibt uns gerne eine E-Mail an andre.nueckel@rp-digital.de, wenn ihr ein solches Gesuch für euch beanspruchen wollt. Wichtig ist, dass ihr in zwei, drei Sätzen erklärt, in welchen Ligen der neue Verein spielen soll, was genau ihr sucht (familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.) und eure Positionen nennt. Kontaktdaten für die Vereine sind dabei ebenfalls von Vorteil - immerhin wollen die möglichen Trainer, Mitspieler und Funktionäre euch eigenständig und schnell kontaktieren.