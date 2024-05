Türkiyemspor MG nach 0:10 abgestiegen - VfR Fischeln vor Aufstieg

Türkiyemspor Mönchengladbach hat sich nach nur einem Jahr aus der Bezirksliga Niederrhein verabschiedet. Was schon seit Wochen so gut wie feststeht, ist seit dem 1. Mai auch rechnerisch besiegelt: Das 0:10 gegen den VfR Krefeld-Fischeln ist gleichzeitig die höchste Pleite der Saison. Der Tabellenführer steht dagegen vor der Landesliga-Rückkehr.

Gegensätzlicher hätten die Emotionen am Nachmittag nicht ausfallen können. Türkiyemspor ging vor heimischer Kulisse sang- und klanglos unter und kassierte die höchste Niederlage in der laufenden Saison. Nach einer Saison geht es zurück in die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen, die Bezirksliga war eine Nummer zu groß.

Auf der anderen Seite hat Fischeln den Ausrutscher der Sportfreunde Neuwerk (0:1 in Bockum) genutzt und seinen Vorsprung auf zehn Punkte ausgebaut. Damit stehen die Schützlinge von Ronny Kockel vor der direkten Rückkehr in die Landesliga, denn es sind nur noch zwölf Zähler zu vergeben. Schon am Samstag kann es so weit sein, dann trifft Fischeln um 17 Uhr auf einen weiteren Abstiegskandidaten, den SV Vorst.