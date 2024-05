VfR Fischeln nach 10:0-Kantersieg kurz vor dem Aufstieg

Sollte der VfR Fischeln kommenden Samstag gegen Vorst den 26. Saisonsieg einfahren, steht er als Aufsteiger aus der Bezirksliga bereits drei Spieltage vor Saisonende fest. Deshalb spricht einiges dafür, dass der Abstieg des Kockel-Teams in der Spielzeit zuvor nur ein Betriebsunfall war. Neben Schiefbahn steht nun auch Türkiyemspor Mönchengladbach als Absteiger fest. Die beiden noch fehlenden Mannschaften für die Kreisliga A werden nach Lage der Dinge der Hülser SV, SV Vorst oder VfL Willich unter sich ausmachen.

SV Vorst - Red Stars Mönchengladbach 3:5 (0:2). Die Vorster machten zwar ein 0:2 und 1:3 durch Lars Stieger (47.), Mike Stasch (63.) und Niklas Schubert (65.) wett, standen aber am Schluss, wie so oft, wieder mit leeren Händen da. Dafür sorgten bei den ersatzgeschwächten Gästen Vadim Shkolnik (73.) und Dmytro Dobriansky (86.). Zuvor waren Serhii Tsoi (4.), Ivan Hlyvyi (39.) und Goalgetter Andrej Ferderer (61.) erfolgreich gewesen.

Hülser SV - SC Schiefbahn 5:0 (3:0). Einmal die Nase vorn – Erik Heidemann traf aus 23 Metern (39.) – rollte es bei den Hausherren bestens. Allein Nick Falcone gelangen drei Tore in Folge (43./58./62.). Den Schlusspunkt zum bisher höchsten Saisonsieg setzte Mike Königshausen (73.).

SSV Grefrath - TSV Meerbusch II 4:4 (0:1). Nach dem Pausentee ging die Post so richtig ab und es fielen fünf Tore in 12 Minuten. Glück für die Gäste, dass der Ausgleich, wenn auch unter dem Strich nicht unverdient, in der Nachspielzeit fiel. Die Tore: 0:1 (19.) Ammar Kiwani, 1:1 (47.) Niklas Schmitz, 2:1 (49.) Lukas Hanssen (Foulelfmeter), 2:2 (53.) Timm Bernd Goos, 3:2 (55.) Gerrit Lenssen (Freistoß), 3:3 (58.) Yasin Bas (Foulelfmeter), 4:3 (65.) Timo Claßen (Freistoß), 4:4 (90.+3) Luca Fanelli.