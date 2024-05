Auch Xanten und Kevelaer sind gefordert. – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga Niederrhein: So lief der 30. Spieltag In der Bezirksliga Niederrhein steht mit dem 30. Spieltag die letzte Englische Woche der Saison an. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Bezirksliga 2 Bezirksliga 3 Bezirksliga 4 Bezirksliga 5 + 100 weitere

Der 30. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist gleichbedeutend mit der letzten Englischen Woche der Saison! Klickt euch rein - alle Ergebnisse, Ticker und weiterführende Informationen.



TSV Bayer Dormagen: Lukas Hermes, Andre Tareco-Duarte, Maurice Roggendorf, Maximilian Schroeder, Philip Suhr (74. Michael Kandora), Oliver Gammon (71. Dominik Dobras), Marius Fraßek (65. Alexander Hauptmann), Yannick Schmitz, Marc Naroska, Berkan Öksüz (53. Jonas Dusi), Niclas Kuypers (65. Aaron Münstermann) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

VdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Daniel Dünbier, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas (70. Sergio Garcia Ramon), Sascha Pelka, Nils Hoff, Marcus Buchen (65. Alexander Czech), Jan Rakow, Justin Schiffer, Björn Theiss (46. Kevin Scholz), Erik Bensch - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Thorsten Lechtenberg - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Niclas Kuypers (28.), 2:0 Marius Fraßek (41.), 3:0 Oliver Gammon (48.), 4:0 Niclas Kuypers (52.), 5:0 Marc Naroska (57.), 6:0 Marc Naroska (79.), 7:0 Maximilian Schroeder (82.), 8:0 Marc Naroska (88.)



Germania Ratingen 04/19 II – SG Benrath-Hassels 3:4

Germania Ratingen 04/19 II: Leon Maurice Wolf, Flakrim Islami (74. Othmane El Atiki) (83. Yoshito Kohira), Konstantin Sivevski, Chihyun Jung, Haruki Oyama, Max Kohmann, Ali Can Aktag, Valdrin Salihi, Len Carlo Brammertz, Eren Bilgicli, Ben Collin Gubsch (74. Nicholas Choi) - Trainer: Samir Hanna

SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Gustavo Henrique De Souza Alves Melchior (62. Benjamin Prah), Luc-Colin Okicic, Hazim Muharemovic, Adin Civa, Ademin Hadzic, Pascal Tonou, Faris Hodzic, Tim Hölscher (87. Tobias Böhm), Mirnes Selamovic (81. Benedict Stoffels) - Trainer: Nermin Ramic

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tim Hölscher (2.), 0:2 Tim Hölscher (9.), 1:2 Ali Can Aktag (14.), 1:3 Adin Civa (40.), 2:3 Ali Can Aktag (53. Foulelfmeter), 3:3 Eren Bilgicli (76.), 3:4 Hazim Muharemovic (81.)



TSV Urdenbach – TSV Eller 04 0:0

TSV Urdenbach: Daniel Muckel, Marvin Borchers, Philipp Adrian Zimmermann (86. Lars Gielißen), Marc Daehne, Patrik Hecimovic, Paul Walter Kirchberg, Jonas Kirchmann, Mohyeddine Ali (74. Shintaro Ominami), Dominik Budde (89. Niklas Sternick), Dennis Hanuschkiewitz (89. Omid Waziri), Tom Benett Nagel (41. Moritz Dominicus) - Trainer: Andre Wingartz - Trainer: Mike Kütbach

TSV Eller 04: Burak Köktürk, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Julien Augarde, Noah Basil Karczewski (89. Minseo Cho), Tadun-Scott Weldert (89. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Noah Rugamba, Anas El-Rifai (89. Nico Stracke), Sopita Da Silva (70. Tim Kasparek), Dennis Ordelheide (67. Dino Salkovic), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 70

Tore: keine Tore



FC Kosova Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 3:0

FC Kosova Düsseldorf: Leon Hasani, Enis Vila, Bujar Idrizi (88. Carim Younes), Astrit Hyseni, Arton Tolaj (85. Rilind Salihi), Joshua Sumbunu, Valdet Totaj (79. Ferdi Acar), Qlirim Koshtanjeva (85. Faouzi El Makadmi), Derman Disbudak, Maximilian Stellmach - Trainer: Petrit Rushiti

DJK Sparta Bilk: Justin Jones, Andreas Plödereder, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Florian Gnida, Ayoub Alaiz, Moubarak Abdousamadou (88. Gabriel Oliveira da Silva), Nabil Abdoun (70. Dilvan Baran Alkan), Alexander Francke (58. Johannes Zwanzig), Saverio Amoroso (55. Ben Abelski) - Trainer: Darius Ferber - Trainer: Gabriel Bittencourt

Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 290

Tore: 1:0 Valdet Totaj (33.), 2:0 Arton Tolaj (62.), 3:0 Valdet Totaj (78.)



Rather SV – Lohausener SV 3:6

Rather SV: Max Möllemann, Jakub Arkadiusz Grzywa (46. Ralf Appiah), Luke Beister (88. Fabian Müske), Ergün Aksoy, Matthias Fenster, Klaas Lecke (60. Gian Marco Dünnwald), Jürgen Simon Sai, Yasin Sheikh (40. Yassir Daou), Jacob Julius Schwalbach (74. Younes Ahmad Tahri), Arlind Sulejmani, Onurcan Baysal - Trainer: Emre Yeni - Trainer: Cihan Yildirim

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Niklas Macher, Marlon Wettwer, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Michael Behlau, Till Friedrich (16. Jannik Jürgensen) (76. Pascal Hannes), Gerrit Eul, Yu Taya, Lukas Kleine-Bley (89. Henri Alexander Gedat), Jannick Meng - Trainer: Philipp Zwiebler

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Jannick Meng (33.), 0:2 Michael Behlau (45.+4), 0:3 Michael Behlau (53.), 1:3 Onurcan Baysal (59. Foulelfmeter), 1:4 Lukas Kleine-Bley (61.), 2:4 Yassir Daou (63.), 2:5 Lukas Kleine-Bley (81.), 3:5 Arlind Sulejmani (82.), 3:6 Jannick Meng (84.)



TuS Mündelheim – DJK Gnadental 3:3

TuS Mündelheim: Nico Ponczeck, Andre Schröder, Viktor Wisner, Jan Halverkamps (63. Julian Spitzer), Yannic Geiss, Pascal Florian Schneider (82. Quentin Marcus Hambleton), Philipp Schneider, Kenneth Geiss, Björn Andreas Koths (25. Marius Wischnewski), Max Bausch (76. Riad Bouanan) - Trainer: Holger Sturm

DJK Gnadental: Nico Bayer, Jonas Vincent Königs, Leon Borkowski, Fatih Ferhat Sakar (87. Roy David Stasch), Kevin Dyla, Marvin Meirich (76. David Kamau), Marco Czempik, Vojno Jesic, Maurice Girke, Maik Ferber (60. Andrej Hildenberg), Oliver Wargalla - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 76

Tore: 0:1 Maik Ferber (10.), 1:1 Max Bausch (14.), 1:2 Leon Borkowski (45.+4), 2:2 Max Bausch (52. Foulelfmeter), 3:2 Marius Wischnewski (74.), 3:3 Vojno Jesic (90.)



TuS Gerresheim – SVG Neuss-Weissenberg 2:0

TuS Gerresheim: Christopher Bleimehl, Idrissa Koulibaly, Jan-Eric Heydn, Tim Aydt (70. Maurice Müller), Engin Cakir (18. Dominik Onay), Sascha Bechert (28. Jan Tümmers), Kristijan Stefanovski, Pascal Santo (46. Ibrahim Dogan), Philipp Layer (89. Semih Yildiz), Eremias Ghebremedhin, Marco Meyer - Trainer: Harald Becker

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Bryan Schomann, Jonas Niemierza (61. Muhammed-Emin Baspinar), Tom Nilgen (65. Igor Fafenrot), Pascal Becker (75. Patrick Becker), Mario Dundovic (52. Jan-Luca Schoeps), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Kevin Tiedtke, Giorgi Kardava, Rinar Valyeyev (61. Sadi Abu Hamoud) - Trainer: Yetkin Durkaya - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: David Alexander Dreyer - Zuschauer: 102

Tore: 1:0 Kristijan Stefanovski (56.), 2:0 Marco Meyer (90.)



TV Kalkum-Wittlaer – Viktoria Buchholz 3:1

TV Kalkum-Wittlaer: Daniel Robrecht, Altan Top, Philipp Kuschel, Konstantin Richter, Kai Manthei, Marc Bäsner (82. Shkelqim Hyseni), Syle Bajrami (77. Max Ruelke), Mert Kefeli, Dean Jurnicek, Noel Heitkamp (75. Maurice Bersch), Nico Pesch - Trainer: Navid Fazeli

Viktoria Buchholz: Lennard Normen Dorloff, Nicola Serra (45. Tiago Noah Nussbaum), Luca Gaetano Motuzzi, Eliah Jung (75. Luca Gebhard), Tobias Eickmanns, Ibrahima Sall, Constantin Redeker, Lesinat Eminence Miaka (33. Toshiaki Sato), Maurice Rybacki, Lars Mrozek, Marcel Möller - Trainer: Michael Roß

Schiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Nico Pesch (11.), 2:0 Marc Bäsner (25.), 3:0 Marc Bäsner (71.), 3:1 Constantin Redeker (73.)



GSG Duisburg – SG Rommerskirchen-Gilbach 0:0

GSG Duisburg: Endrit Kuci, Dustin Wölke, Jaan Lehmann, Ruto Ohnishi, Tim Füten, Callistus Chima Ojukwu, Prince Chigamezu Igbozuruike, Jason Michael Schiewer, Essowavana Gbegouni, Cristian Isioma Kelubia, David Alexander Forbeck - Trainer: Christian Schwarz

SG Rommerskirchen-Gilbach: Lukas Fühser, Niklas Hanen, Julian van den Brock, Alex Michael Werwein, Nico Poschen, Lennart Friederichs, Nils Geratz, Emil Sagner, Tim Jenckel, Francesco Giorno, Francesco Sidero - Trainer: Frank Lambertz

Schiedsrichter: Marwin Schmidt

Tore: keine Tore TSV Bayer Dormagen – VdS 1920 Nievenheim 8:0TSV Bayer Dormagen: Lukas Hermes, Andre Tareco-Duarte, Maurice Roggendorf, Maximilian Schroeder, Philip Suhr (74. Michael Kandora), Oliver Gammon (71. Dominik Dobras), Marius Fraßek (65. Alexander Hauptmann), Yannick Schmitz, Marc Naroska, Berkan Öksüz (53. Jonas Dusi), Niclas Kuypers (65. Aaron Münstermann) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan KaradenizVdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Daniel Dünbier, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas (70. Sergio Garcia Ramon), Sascha Pelka, Nils Hoff, Marcus Buchen (65. Alexander Czech), Jan Rakow, Justin Schiffer, Björn Theiss (46. Kevin Scholz), Erik Bensch - Trainer: Thomas BoldtSchiedsrichter: Thorsten Lechtenberg - Zuschauer: 112Tore: 1:0 Niclas Kuypers (28.), 2:0 Marius Fraßek (41.), 3:0 Oliver Gammon (48.), 4:0 Niclas Kuypers (52.), 5:0 Marc Naroska (57.), 6:0 Marc Naroska (79.), 7:0 Maximilian Schroeder (82.), 8:0 Marc Naroska (88.)Germania Ratingen 04/19 II – SG Benrath-Hassels 3:4Germania Ratingen 04/19 II: Leon Maurice Wolf, Flakrim Islami (74. Othmane El Atiki) (83. Yoshito Kohira), Konstantin Sivevski, Chihyun Jung, Haruki Oyama, Max Kohmann, Ali Can Aktag, Valdrin Salihi, Len Carlo Brammertz, Eren Bilgicli, Ben Collin Gubsch (74. Nicholas Choi) - Trainer: Samir HannaSG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Gustavo Henrique De Souza Alves Melchior (62. Benjamin Prah), Luc-Colin Okicic, Hazim Muharemovic, Adin Civa, Ademin Hadzic, Pascal Tonou, Faris Hodzic, Tim Hölscher (87. Tobias Böhm), Mirnes Selamovic (81. Benedict Stoffels) - Trainer: Nermin RamicSchiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 50Tore: 0:1 Tim Hölscher (2.), 0:2 Tim Hölscher (9.), 1:2 Ali Can Aktag (14.), 1:3 Adin Civa (40.), 2:3 Ali Can Aktag (53. Foulelfmeter), 3:3 Eren Bilgicli (76.), 3:4 Hazim Muharemovic (81.)TSV Urdenbach – TSV Eller 04 0:0TSV Urdenbach: Daniel Muckel, Marvin Borchers, Philipp Adrian Zimmermann (86. Lars Gielißen), Marc Daehne, Patrik Hecimovic, Paul Walter Kirchberg, Jonas Kirchmann, Mohyeddine Ali (74. Shintaro Ominami), Dominik Budde (89. Niklas Sternick), Dennis Hanuschkiewitz (89. Omid Waziri), Tom Benett Nagel (41. Moritz Dominicus) - Trainer: Andre Wingartz - Trainer: Mike KütbachTSV Eller 04: Burak Köktürk, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Julien Augarde, Noah Basil Karczewski (89. Minseo Cho), Tadun-Scott Weldert (89. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Noah Rugamba, Anas El-Rifai (89. Nico Stracke), Sopita Da Silva (70. Tim Kasparek), Dennis Ordelheide (67. Dino Salkovic), Fabian Stutz - Trainer: Kerim KaraSchiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 70Tore: keine ToreFC Kosova Düsseldorf – DJK Sparta Bilk 3:0FC Kosova Düsseldorf: Leon Hasani, Enis Vila, Bujar Idrizi (88. Carim Younes), Astrit Hyseni, Arton Tolaj (85. Rilind Salihi), Joshua Sumbunu, Valdet Totaj (79. Ferdi Acar), Qlirim Koshtanjeva (85. Faouzi El Makadmi), Derman Disbudak, Maximilian Stellmach - Trainer: Petrit RushitiDJK Sparta Bilk: Justin Jones, Andreas Plödereder, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Rene Reuland, Florian Gnida, Ayoub Alaiz, Moubarak Abdousamadou (88. Gabriel Oliveira da Silva), Nabil Abdoun (70. Dilvan Baran Alkan), Alexander Francke (58. Johannes Zwanzig), Saverio Amoroso (55. Ben Abelski) - Trainer: Darius Ferber - Trainer: Gabriel BittencourtSchiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 290Tore: 1:0 Valdet Totaj (33.), 2:0 Arton Tolaj (62.), 3:0 Valdet Totaj (78.)Rather SV – Lohausener SV 3:6Rather SV: Max Möllemann, Jakub Arkadiusz Grzywa (46. Ralf Appiah), Luke Beister (88. Fabian Müske), Ergün Aksoy, Matthias Fenster, Klaas Lecke (60. Gian Marco Dünnwald), Jürgen Simon Sai, Yasin Sheikh (40. Yassir Daou), Jacob Julius Schwalbach (74. Younes Ahmad Tahri), Arlind Sulejmani, Onurcan Baysal - Trainer: Emre Yeni - Trainer: Cihan YildirimLohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Niklas Macher, Marlon Wettwer, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Michael Behlau, Till Friedrich (16. Jannik Jürgensen) (76. Pascal Hannes), Gerrit Eul, Yu Taya, Lukas Kleine-Bley (89. Henri Alexander Gedat), Jannick Meng - Trainer: Philipp ZwieblerSchiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 120Tore: 0:1 Jannick Meng (33.), 0:2 Michael Behlau (45.+4), 0:3 Michael Behlau (53.), 1:3 Onurcan Baysal (59. Foulelfmeter), 1:4 Lukas Kleine-Bley (61.), 2:4 Yassir Daou (63.), 2:5 Lukas Kleine-Bley (81.), 3:5 Arlind Sulejmani (82.), 3:6 Jannick Meng (84.)TuS Mündelheim – DJK Gnadental 3:3TuS Mündelheim: Nico Ponczeck, Andre Schröder, Viktor Wisner, Jan Halverkamps (63. Julian Spitzer), Yannic Geiss, Pascal Florian Schneider (82. Quentin Marcus Hambleton), Philipp Schneider, Kenneth Geiss, Björn Andreas Koths (25. Marius Wischnewski), Max Bausch (76. Riad Bouanan) - Trainer: Holger SturmDJK Gnadental: Nico Bayer, Jonas Vincent Königs, Leon Borkowski, Fatih Ferhat Sakar (87. Roy David Stasch), Kevin Dyla, Marvin Meirich (76. David Kamau), Marco Czempik, Vojno Jesic, Maurice Girke, Maik Ferber (60. Andrej Hildenberg), Oliver Wargalla - Trainer: Sebastian MichalskySchiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 76Tore: 0:1 Maik Ferber (10.), 1:1 Max Bausch (14.), 1:2 Leon Borkowski (45.+4), 2:2 Max Bausch (52. Foulelfmeter), 3:2 Marius Wischnewski (74.), 3:3 Vojno Jesic (90.)TuS Gerresheim – SVG Neuss-Weissenberg 2:0TuS Gerresheim: Christopher Bleimehl, Idrissa Koulibaly, Jan-Eric Heydn, Tim Aydt (70. Maurice Müller), Engin Cakir (18. Dominik Onay), Sascha Bechert (28. Jan Tümmers), Kristijan Stefanovski, Pascal Santo (46. Ibrahim Dogan), Philipp Layer (89. Semih Yildiz), Eremias Ghebremedhin, Marco Meyer - Trainer: Harald BeckerSVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Bryan Schomann, Jonas Niemierza (61. Muhammed-Emin Baspinar), Tom Nilgen (65. Igor Fafenrot), Pascal Becker (75. Patrick Becker), Mario Dundovic (52. Jan-Luca Schoeps), Paul Winkelmann, Dennis Brune, Kevin Tiedtke, Giorgi Kardava, Rinar Valyeyev (61. Sadi Abu Hamoud) - Trainer: Yetkin Durkaya - Trainer: Dirk SchneiderSchiedsrichter: David Alexander Dreyer - Zuschauer: 102Tore: 1:0 Kristijan Stefanovski (56.), 2:0 Marco Meyer (90.)TV Kalkum-Wittlaer – Viktoria Buchholz 3:1TV Kalkum-Wittlaer: Daniel Robrecht, Altan Top, Philipp Kuschel, Konstantin Richter, Kai Manthei, Marc Bäsner (82. Shkelqim Hyseni), Syle Bajrami (77. Max Ruelke), Mert Kefeli, Dean Jurnicek, Noel Heitkamp (75. Maurice Bersch), Nico Pesch - Trainer: Navid FazeliViktoria Buchholz: Lennard Normen Dorloff, Nicola Serra (45. Tiago Noah Nussbaum), Luca Gaetano Motuzzi, Eliah Jung (75. Luca Gebhard), Tobias Eickmanns, Ibrahima Sall, Constantin Redeker, Lesinat Eminence Miaka (33. Toshiaki Sato), Maurice Rybacki, Lars Mrozek, Marcel Möller - Trainer: Michael RoßSchiedsrichter: Marlon Theissen (Budberg) - Zuschauer: 70Tore: 1:0 Nico Pesch (11.), 2:0 Marc Bäsner (25.), 3:0 Marc Bäsner (71.), 3:1 Constantin Redeker (73.)GSG Duisburg – SG Rommerskirchen-Gilbach 0:0GSG Duisburg: Endrit Kuci, Dustin Wölke, Jaan Lehmann, Ruto Ohnishi, Tim Füten, Callistus Chima Ojukwu, Prince Chigamezu Igbozuruike, Jason Michael Schiewer, Essowavana Gbegouni, Cristian Isioma Kelubia, David Alexander Forbeck - Trainer: Christian SchwarzSG Rommerskirchen-Gilbach: Lukas Fühser, Niklas Hanen, Julian van den Brock, Alex Michael Werwein, Nico Poschen, Lennart Friederichs, Nils Geratz, Emil Sagner, Tim Jenckel, Francesco Giorno, Francesco Sidero - Trainer: Frank LambertzSchiedsrichter: Marwin SchmidtTore: keine Tore ____ Das ist der nächste Spieltag 31. Spieltag

So., 05.05.24 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer

So., 05.05.24 15:00 Uhr TSV Eller 04 - FC Kosova Düsseldorf

So., 05.05.24 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - GSG Duisburg

So., 05.05.24 15:00 Uhr DJK Gnadental - TuS Gerresheim

So., 05.05.24 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Urdenbach

So., 05.05.24 15:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - Germania Ratingen 04/19 II

So., 05.05.24 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Mündelheim

So., 05.05.24 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen

So., 05.05.24 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Rather SV >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle! >>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Sportfreunde Baumberg II – Dabringhauser TV 3:2

Sportfreunde Baumberg II: Eric Klaas, Athanasios Melas (19. Tim Scharpel), Dustin Dirks, Jan Tobias Gies, Benjamin Brause (94. Masahiro Ota), Alan Santos Passos (89. Roni Ongun), Ken Tchouangue, Mehmet Zeki Tunc (75. Daniel Lee), Tetsuya Takahashi (70. Denis Sitter), Sebastian Papalia, Melva Luzalunga - Trainer: Nils Heryschek - Trainer: Daniel Errens

Dabringhauser TV: Niklas Wurth, Cedric Haldenwang, Marcel Maier, Filipe De Almeida (72. Aydin Türksoy), Frederik Streit (46. Finn Pannack), Yusuf Kaya, Ahmed Öztürk, Furkan Kücüktireli, Luca Lilliu (72. Maurizio Lo Pinto), Marvin Dattner, Justin Lüdtke - Trainer: Acar Sar

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Mehmet Zeki Tunc (25.), 2:0 Alan Santos Passos (44.), 2:1 Marvin Dattner (46.), 3:1 Melva Luzalunga (66. Handelfmeter), 3:2 Cedric Haldenwang (85.)



TuSpo Richrath – 1. FC Wülfrath 0:1

TuSpo Richrath: Maikel Schleiden, Tobias Schmitz (71. Marius Lindemann), Nephthalie Ngoma Ndey (61. Arian Ugljani), Florian Heuschkel, Maximilian Armerding, Emil Vincazovic, Kevin Kluthe, Dustin Beyen (79. Ginet Celebi), Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (29. Marco Uebber), Levent Plesina (79. Ouassim Bouzahra) - Trainer: Lukas Beruda

1. FC Wülfrath: Semih Saban Demirhat, Adrian Saitovski, Maik Bleckmann, Yves-David Tshala (46. Achraf Sealiti Troquesti Jaddi), Maximilian Eisenbach, Tihomir Kriznjak (54. Adil El Hajui), Robin Köhler, Thomas Cyrys, Eric Gweth (69. Filippas Filippou), Fabian Helmes (87. Marwan Mriche Nachit), Nico Köhler - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Gianluca Röttgen (Wermelskirchen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Eric Gweth (34.)

Besondere Vorkommnisse: Emil Vincazovic (TuSpo Richrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).



FSV Vohwinkel Wuppertal – BV Gräfrath 5:2

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch (46. Denis Arslan), Ercan Akhan (70. Teunis Michaelis), Niklas Burghard, Alphonso Henock Manata (46. Tobias Orth), Nik Noah Niewalda (65. Leon Kriescher), Deyar Janko, Tim Zemlianski, Frederic Lühr, Niklas Dörrier (75. Phil Ketzscher) - Trainer: Marc Bach - Trainer: Biniam Ghebremeskal

BV Gräfrath: Jandrik Niklas Riemann, Sven Pletzing, Emmanuel Valery Houssou, Maximilian Larisch (84. Taha Belfdil), Alper Güldali (71. Chahir Abu Khorma), Imad El Abdouni, Tom Walther, Thorben Weber, Kevin Andre Schmitt (60. Marvin Cichon), Niklas Alexander Nauß (46. Nabil Azouagh), Adrian Zdjelar - Trainer: Sascha Schulz

Schiedsrichter: Fabian Pietscheck - Zuschauer: 81

Tore: 1:0 Niklas Stolle, 2:0 Frederic Lühr, 3:1 Niklas Dörrier, 4:1 Nik Noah Niewalda, 5:1 Frederic Lühr, 2:1 Niklas Alexander Nauß, 5:2 Adrian Zdjelar



SSVg Heiligenhaus – HSV Langenfeld 1:6

SSVg Heiligenhaus: Marcel Aust, Dawid Laczny, Abdulbaki Güven (23. Anel Dindic), Mustafa Ali-Khan, Deniz Top (23. Dijar Xhigoli), Baran Ölmez, Dennis Krol, Gjilf Shabani, Engincan Yildiz (56. Yuta Fujimoto) - Trainer: Deniz Top

HSV Langenfeld: Leon Sonny Täger, Ben Rapp (24. Chadrak Bengi), Hidi Kadessy, Malik Amoussou-Tchibara, Bilal El Marhoumi, Timm Cartus, Leon Wallraf (46. Biagio Giuliano Rizzelli), Nabil El Marhoumi, Ouassim Charroud, Severin Krayer (61. Eric Hellwig), Amine Azzizi - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Abdelkarim Haddad - Trainer: Marc Adomako

Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ben Rapp (7.), 0:2 Severin Krayer (33.), 0:3 Severin Krayer (46.), 0:4 Ouassim Charroud (52.), 0:5 Biagio Giuliano Rizzelli (53.), 0:6 Nabil El Marhoumi (68.), 1:6 Anel Dindic (81.)



SV Solingen 08/10 – TSV Solingen 2:3

SV Solingen 08/10: Dennis Trunschke, Cihan Demirtas, Melih Kücük, Ben Marcel Jelitte, Altin Shala, Mehmet Karakus, Eric Nelkenbrecher, Noah Can Kaplan (46. Samet Yücel), Robin Raaphael Heist (75. Baki Kerim Hayta), David Kuju, Ali Assakour (42. Alessio Mangia) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

TSV Solingen: Robin Schulze, Nektarios Romas, Marcel Gerasch (46. Daniel Charmelagne Akué), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Torben Rüdingloh, Leonidas Goudinas, Alexander Bernd Klatt (73. Cedric Kareem Ben Zid), Vincenzo Lorefice (46. Elias Dittmann), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Cihan Demirtas (12. Foulelfmeter), 1:1 Torben Rüdingloh (63.), 2:3 (90.), 1:2 Leonidas Goudinas (90.), 1:3 Ben Marcel Jelitte (90. Eigentor)



SC Germania Reusrath – 1. Spvg. Solingen Wald 03 0:4

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Ferhat Tuncer, Francesco Paolo La Rosa, Leo Luca De Rubertis (89. Maksym Panicz), Benjamin Wadenpohl (29. Kevin Luginger), Michael Urban (7. Fabian Steinhäuser), Tim Röper, Ayman Mechbal, Dennis Schulte, Paul Degner (69. Giuseppe Licausi), Elias Dian - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb

1. Spvg. Solingen Wald 03: Nikolaos Gidopoulos, Manuel Molina-Fertitta, Konstantinos Tsiougaris, Klaus Duplex Songue (76. Marvin Andritzke), Malik Demba, Habib Daff (83. Charalampos Tranidis), Marco Donato Cirillo, Gianluca Giuseppe Cirillo, Antonios Kamplionis, Jose-Miguel Lopez Torres (66. Raul- Florin Ghite), Giovanni Spinella - Trainer: Peter Resvanis

Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 66

Tore: 0:1 Gianluca Giuseppe Cirillo (14.), 0:2 Antonios Kamplionis (23.), 0:3 Jose-Miguel Lopez Torres (36.), 0:4 Antonios Kamplionis (86.) ____ Das ist der nächste Spieltag 31. Spieltag

So., 05.05.24 14:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - Sportfreunde Baumberg II

So., 05.05.24 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FSV Vohwinkel Wuppertal

So., 05.05.24 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - TuSpo Richrath

So., 05.05.24 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV Solingen 08/10

So., 05.05.24 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Rot-Weiß Wülfrath

So., 05.05.24 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SSV Bergisch Born

So., 05.05.24 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Germania Reusrath

So., 05.05.24 15:30 Uhr Dabringhauser TV - SSVg Heiligenhaus >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle! >>> Die Transfers der Bezirksliga 3



SV Vorst: Brandon Lee Vieten, Luis Feuerstein (70. Tobias Schulze), Florian Leuschner, Lukas Alexander Vogel (79. Fauzani Issa Issaka), Stjepan Tomas (46. Niklas Schubert), Murat Aslan, Mike Schulze, Leonard Severin Hinskes, Mounir Ghazouani (76. Timo Kannenberg), Lars Stieger, Mike Stasch - Trainer: Oliver Franken - Trainer: Marcel Fischbach

Red Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Johann Miller, Igor Gunko, Marc Klunk (72. Alexander Chilko), Ilja Lichtenwald (73. Sirwan Samir Quassem), Dmytro Dobrianskyi, Serhii Tsoi, Onur Altuntac, Andrej Ferderer, Evgenij Pogorelov (83. Timur Tsoi), Ivan Hlyvyi (67. Vadim Shkolnik) - Trainer: Marat Surtebayev

Schiedsrichter: Pierre Schulte - Zuschauer: 89

Tore: 0:1 Serhii Tsoi (4.), 0:2 Ivan Hlyvyi (39.), 1:2 Lars Stieger (47.), 1:3 Andrej Ferderer (61.), 2:3 Mike Stasch (63.), 3:3 Niklas Schubert (65.), 3:4 Vadim Shkolnik (73.), 3:5 Dmytro Dobrianskyi (86.)



Hülser SV – SC Schiefbahn 5:0

Hülser SV: Benedikt Alexander Graf Keyserlingk, Leon Stirken, Fabian Jansen, Jan-Niklas Rade, Julian Gröninger (73. Kevin Czompel), Mike Königshausen, Jakob Dohmen, Miron Schmidt (67. Niklas Küsters), David Wöbel, Erik Heidemann (73. Lars Stoffelen), Nick Falcone (67. Jonas Mülbrecht) - Trainer: André Wienes - Trainer: Marcel Fimmers

SC Schiefbahn: Felix Gerdts, Liam Nicholls, Jan-Hendrik Mettmann, Julien Zöllner (52. Ryoma Ikeya), Simon Vieten, Sebastian Spennes-Kleutges, Noah Samuel Sileshi, Emrah Asan, Jens Seyferth, Kerim Gürdal (62. Kenji Ono), Julien George Caston - Trainer: Ercan Sendag

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Erik Heidemann (39.), 2:0 Nick Falcone (43.), 3:0 Nick Falcone (58.), 4:0 Nick Falcone (62.), 5:0 Mike Königshausen (73.)



SSV Grefrath 1910/24 – TSV Meerbusch II 4:4

SSV Grefrath 1910/24: Luis Wolfgang Torben Heimes, Soner Köse, Christofer Feyen, Fynn Glutting, Matthäus Szewczyk (72. Sven Keller), Gerrit Lenssen (88. Tobias Reichardt), Lukas Tölle, Niklas Schmitz, Jonas Landwehrs, Sergen Camcioglu (60. Timo Claßen), Lukas Hanssen - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael Holthausen

TSV Meerbusch II: Julius Christ, Sascha Müller, Robert Marijanovic, Yasin Bas, Falk Bories, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Timm Bernd Goos (72. Luca Fanelli), Jerome Vekens, Yassine Hammouchi (74. Romel Seena Anyomi), Abdülhakim Yildirim, Ammar Kiwani (56. Fatih Mehmet Cinar) - Trainer: Andreas Meisen

Schiedsrichter: Oguz Öztas (Essen) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Ammar Kiwani (19.), 1:1 Niklas Schmitz (47.), 1:2 Lukas Hanssen (49. Foulelfmeter), 2:2 Timm Bernd Goos (53.), 3:2 Gerrit Lenssen (56.), 3:3 Yasin Bas (58.), 4:3 Timo Claßen (65.), 4:4 Luca Fanelli (90.)



DJK VfL Willich – VfL Tönisberg 1:2

DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Nico In Het Panhuis, Gian-Luca Mermann, Jonas Kunft, Leon Troschka, Malte Stamm, Yannik Toholt (66. Lauritz Tost), Nils Reiher (62. Dimitrios Triantafyllidis), Benny Wirth, Nick Benda, Eric Torsten Schulz (74. Johannes Werner Willi Adam) - Trainer: Krause Dennis

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Mike Falcone (58. Jan-Niklas Esser), Marco Grünert (64. Luca Immanuel Monster), Phillip Grund (75. Marco Grünert), Ilay Baris, Denis Gaas, Marcel Goretzki, Erdal Tuna (46. Janik Dünwald), Daniel Franken, Manuel Franken (64. Luca Aventaggiato), Jan Goretzki - Trainer: David Machnik - Trainer: Kevin Breuer

Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Eric Torsten Schulz (3.), 1:1 Manuel Franken (19.), 1:2 Ilay Baris (20.)



TSV Krefeld-Bockum – Sportfreunde Neuwerk 1:0

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Maurice Kreutz, Philip Solmierzik, Timo Welky, Christian Tönnißen (95. Dimic Race), Wale Afees Arogundade, Philipp Alker (91. Amadou Bassirou Fofana Ba), Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (78. Quassim El Harrouyi), Ben Schubert, Christian Breuer (81. Janik Ott) - Trainer: Tino Reucher

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Sven Bjarne Witt, Bonko Smoljanovic (68. Malte Krüger), Nicolas Clasen, Felix Grümmer, Serkan Pacali, Christopher Hermes (46. Dario Krezic), Lucas Lingen - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Sam Ghebreamlak Seghid (21.)



Türkiyemspor Mönchengladbach – VfR Krefeld-Fischeln 0:10

Türkiyemspor Mönchengladbach: Umut Emir Celik, Benjamin Hilgers, Samed Kaplan, Claudius-Mates Bernotas, Kemal Canbolat, Kubilay Erol, Taylan Özdemir (55. Ceyhun Doganer), Teodor Ivanov, Ilker Özkan (46. Burak Türkmen), Safer Erdogan, Jade Liam Oster (55. Bozhil Nikolov)

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Hope Noruwa Ogansuyi, Marc Jean Lacroix, Rubertini Eugene, Patrick Pasthy (55. Yavuzhan Özün), Lars Marcel Werth-Jelitto, Fynn Ziemes, Jannick Geraets (48. Mats Platen), Andonis Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (55. Eron Saraci), Niklas Geraets (55. Gianni Wittenberg) - Trainer: Ronny Kockel

Schiedsrichter: Berk Alyar (Neuss) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Carlo Honoré Heinrich (13.), 0:2 Niklas Geraets (15.), 0:3 Fynn Ziemes (27.), 0:4 Jannick Geraets (47.), 0:5 Mats Platen (54.), 0:6 Fynn Ziemes (73.), 0:7 Eron Saraci (79.), 0:8 Gianni Wittenberg (82.), 0:9 Gianni Wittenberg (84.), 0:10 Yavuzhan Özün (89.) ____ Das ist der nächste Spieltag SV Vorst – Red Stars Mönchengladbach 3:5SV Vorst: Brandon Lee Vieten, Luis Feuerstein (70. Tobias Schulze), Florian Leuschner, Lukas Alexander Vogel (79. Fauzani Issa Issaka), Stjepan Tomas (46. Niklas Schubert), Murat Aslan, Mike Schulze, Leonard Severin Hinskes, Mounir Ghazouani (76. Timo Kannenberg), Lars Stieger, Mike Stasch - Trainer: Oliver Franken - Trainer: Marcel FischbachRed Stars Mönchengladbach: Moritz Nick, Johann Miller, Igor Gunko, Marc Klunk (72. Alexander Chilko), Ilja Lichtenwald (73. Sirwan Samir Quassem), Dmytro Dobrianskyi, Serhii Tsoi, Onur Altuntac, Andrej Ferderer, Evgenij Pogorelov (83. Timur Tsoi), Ivan Hlyvyi (67. Vadim Shkolnik) - Trainer: Marat SurtebayevSchiedsrichter: Pierre Schulte - Zuschauer: 89Tore: 0:1 Serhii Tsoi (4.), 0:2 Ivan Hlyvyi (39.), 1:2 Lars Stieger (47.), 1:3 Andrej Ferderer (61.), 2:3 Mike Stasch (63.), 3:3 Niklas Schubert (65.), 3:4 Vadim Shkolnik (73.), 3:5 Dmytro Dobrianskyi (86.)Hülser SV – SC Schiefbahn 5:0Hülser SV: Benedikt Alexander Graf Keyserlingk, Leon Stirken, Fabian Jansen, Jan-Niklas Rade, Julian Gröninger (73. Kevin Czompel), Mike Königshausen, Jakob Dohmen, Miron Schmidt (67. Niklas Küsters), David Wöbel, Erik Heidemann (73. Lars Stoffelen), Nick Falcone (67. Jonas Mülbrecht) - Trainer: André Wienes - Trainer: Marcel FimmersSC Schiefbahn: Felix Gerdts, Liam Nicholls, Jan-Hendrik Mettmann, Julien Zöllner (52. Ryoma Ikeya), Simon Vieten, Sebastian Spennes-Kleutges, Noah Samuel Sileshi, Emrah Asan, Jens Seyferth, Kerim Gürdal (62. Kenji Ono), Julien George Caston - Trainer: Ercan SendagSchiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 50Tore: 1:0 Erik Heidemann (39.), 2:0 Nick Falcone (43.), 3:0 Nick Falcone (58.), 4:0 Nick Falcone (62.), 5:0 Mike Königshausen (73.)SSV Grefrath 1910/24 – TSV Meerbusch II 4:4SSV Grefrath 1910/24: Luis Wolfgang Torben Heimes, Soner Köse, Christofer Feyen, Fynn Glutting, Matthäus Szewczyk (72. Sven Keller), Gerrit Lenssen (88. Tobias Reichardt), Lukas Tölle, Niklas Schmitz, Jonas Landwehrs, Sergen Camcioglu (60. Timo Claßen), Lukas Hanssen - Trainer: Tobias Reichardt - Trainer: Michael HolthausenTSV Meerbusch II: Julius Christ, Sascha Müller, Robert Marijanovic, Yasin Bas, Falk Bories, Junior Rainer Dos Santos Steuer, Timm Bernd Goos (72. Luca Fanelli), Jerome Vekens, Yassine Hammouchi (74. Romel Seena Anyomi), Abdülhakim Yildirim, Ammar Kiwani (56. Fatih Mehmet Cinar) - Trainer: Andreas MeisenSchiedsrichter: Oguz Öztas (Essen) - Zuschauer: 90Tore: 0:1 Ammar Kiwani (19.), 1:1 Niklas Schmitz (47.), 1:2 Lukas Hanssen (49. Foulelfmeter), 2:2 Timm Bernd Goos (53.), 3:2 Gerrit Lenssen (56.), 3:3 Yasin Bas (58.), 4:3 Timo Claßen (65.), 4:4 Luca Fanelli (90.)DJK VfL Willich – VfL Tönisberg 1:2DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Nico In Het Panhuis, Gian-Luca Mermann, Jonas Kunft, Leon Troschka, Malte Stamm, Yannik Toholt (66. Lauritz Tost), Nils Reiher (62. Dimitrios Triantafyllidis), Benny Wirth, Nick Benda, Eric Torsten Schulz (74. Johannes Werner Willi Adam) - Trainer: Krause DennisVfL Tönisberg: Robin Bertok, Mike Falcone (58. Jan-Niklas Esser), Marco Grünert (64. Luca Immanuel Monster), Phillip Grund (75. Marco Grünert), Ilay Baris, Denis Gaas, Marcel Goretzki, Erdal Tuna (46. Janik Dünwald), Daniel Franken, Manuel Franken (64. Luca Aventaggiato), Jan Goretzki - Trainer: David Machnik - Trainer: Kevin BreuerSchiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 100Tore: 1:0 Eric Torsten Schulz (3.), 1:1 Manuel Franken (19.), 1:2 Ilay Baris (20.)TSV Krefeld-Bockum – Sportfreunde Neuwerk 1:0TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Maurice Kreutz, Philip Solmierzik, Timo Welky, Christian Tönnißen (95. Dimic Race), Wale Afees Arogundade, Philipp Alker (91. Amadou Bassirou Fofana Ba), Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (78. Quassim El Harrouyi), Ben Schubert, Christian Breuer (81. Janik Ott) - Trainer: Tino ReucherSportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels, Sven Bjarne Witt, Bonko Smoljanovic (68. Malte Krüger), Nicolas Clasen, Felix Grümmer, Serkan Pacali, Christopher Hermes (46. Dario Krezic), Lucas Lingen - Trainer: Erdogan KaracaSchiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 55Tore: 1:0 Sam Ghebreamlak Seghid (21.)Türkiyemspor Mönchengladbach – VfR Krefeld-Fischeln 0:10Türkiyemspor Mönchengladbach: Umut Emir Celik, Benjamin Hilgers, Samed Kaplan, Claudius-Mates Bernotas, Kemal Canbolat, Kubilay Erol, Taylan Özdemir (55. Ceyhun Doganer), Teodor Ivanov, Ilker Özkan (46. Burak Türkmen), Safer Erdogan, Jade Liam Oster (55. Bozhil Nikolov)VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Hope Noruwa Ogansuyi, Marc Jean Lacroix, Rubertini Eugene, Patrick Pasthy (55. Yavuzhan Özün), Lars Marcel Werth-Jelitto, Fynn Ziemes, Jannick Geraets (48. Mats Platen), Andonis Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (55. Eron Saraci), Niklas Geraets (55. Gianni Wittenberg) - Trainer: Ronny KockelSchiedsrichter: Berk Alyar (Neuss) - Zuschauer: 75Tore: 0:1 Carlo Honoré Heinrich (13.), 0:2 Niklas Geraets (15.), 0:3 Fynn Ziemes (27.), 0:4 Jannick Geraets (47.), 0:5 Mats Platen (54.), 0:6 Fynn Ziemes (73.), 0:7 Eron Saraci (79.), 0:8 Gianni Wittenberg (82.), 0:9 Gianni Wittenberg (84.), 0:10 Yavuzhan Özün (89.) 31. Spieltag

Sa., 04.05.24 17:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SV Vorst

So., 05.05.24 15:00 Uhr TSV Meerbusch II - DJK VfL Willich

So., 05.05.24 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Waldniel

So., 05.05.24 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - TuRa Brüggen

So., 05.05.24 15:15 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24

So., 05.05.24 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Türkiyemspor Mönchengladbach

So., 05.05.24 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach

So., 05.05.24 15:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Hülser SV

So., 05.05.24 15:30 Uhr TuS Wickrath - TSV Krefeld-Bockum >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle! >>> Die Transfers der Bezirksliga 4

RSV Praest – SV Sevelen 2:2

RSV Praest: Jason Olschewski, Lars Verbücheln (70. Marvin Beikirch), Juri Wolff, David Broich, Finn Tiemer, Jost Gerards, Tobias Hesseling, Marius Storm, Nick Konopatzki, Raven Olschewski, Marko Cvetkovikj - Trainer: Roland Kock

SV Sevelen: Jonas Tersteegen, Martin Backus, Markus Esters, Sascha Katzke (75. Julian Maas), Simon van der Sande, Dustin Lingen, Max Ruhnau (81. Dustin Ronnes), Yannick Nellen, Jan-Luis Ruhnau (60. Andreas Terhoeven), Lukas Garic, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas - Trainer: Heiko Kuhlmann

Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Jan-Luis Ruhnau (33.), 1:1 Raven Olschewski (42.), 1:2 Philipp Langer (72.), 2:2 Marko Cvetkovikj (80.)



DJK Twisteden – SV Rindern 4:0

DJK Twisteden: Jakob Thielen, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Malte Iland, Chris Kleuskens, Lars Douteil, Matthis Baumann, Tom Cappel, Alexander Swaghoven, Anthony Heymich - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Rainer Winkels

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Philipp Verfürth, Tristan Zwartjes, Luca Alexander Polders, Jovan Bozan, Leon Müller (75. Dirk Diedenhofen), Nicola Mölders (75. Stefan Schrey), Björn Gatermann, Atila Sultan Ercan, Julian Diedenhofen - Trainer: Sascha Horsmann - Trainer: Christian Roeskens

Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Mathis Opgenhoff (15.), 2:0 Tom Cappel (55.), 3:0 Alexander Swaghoven (68.), 4:0 Joshua Kaenders (90.)

Besondere Vorkommnisse: Tom Cappel (DJK Twisteden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (14.).



SV Haldern – Sportfreunde Broekhuysen 3:0

SV Haldern: Dominik Szostak, Stefan Hebing, Linus Meier, Robin Gissing, Milot Seesing, Lukas Meurs (89. Phillip Adamczyk), Julian Otten (77. Nick Scholten), Alexander Ruyter (78. Karl Isling), Justin Ising (77. Hendrik Heynen), Ole Kook (86. Veit Boßmann), David Pasz - Trainer: Christian Böing - Trainer: Steffen Syberg

Sportfreunde Broekhuysen: Leonard Dams, Norman Kienapfel, Luca Schmermas, Lars Peters, Leon Peun, Yannis Weyers, Stan Hesen, Hendrik Hünnekens, Sven van Bühren, Maurice Horster, Nils Hannaleck - Trainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Jannis Peleikis (Duisburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Justin Ising (21.), 2:0 Justin Ising (30. Foulelfmeter), 3:0 Karl Isling (84.)



SV Straelen II – TSV Wachtendonk-Wankum 1:5

SV Straelen II: Diyan Ivanov Mollov, Leon Otten, Ryuta Nakamura, Fahrhad Mohamadi, Holger Jansen, Jesse Vijver, Muhammed Münib Gül, Kanta Ishii, Daan Dousen, Jeremie Dohrmann (80. Benjamin-Dennis Methner), Cristian Voicu - Trainer: Jens Jütten

TSV Wachtendonk-Wankum: Lars Bergner, Philipp Cox, Sören Höffler, Nick Armbrüster (75. Niklas Hoffmann), Patrick Baumgart, Fynn Woschek, Tobias Böhm (88. Julian Kernchen), Julius Pasch (83. Leonard Meyendriesch), Fritz Juffernbruch (79. Kai Baumeister), Sebastian Tissen, Markus Müller - Trainer: Carlos Hurtado Martinez - Trainer: Sebastian Tissen

Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Daan Dousen (20.), 1:1 Markus Müller (45.), 1:2 Sebastian Tissen (61.), 1:3 Tobias Böhm (67.), 1:4 Sebastian Tissen (86.), 1:5 Sebastian Tissen (88.)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – Uedemer SV 1:1

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Robin Meischner, Enes Celik, David Markovic, Daniel Minhorst, Franck Sylla, Astrit Krasniqi, Petros Siainis, Konstantinos Siainis, Tom Straub, Ajdin Mehinovic, Arjeton Krasniqi - Trainer: Daniel Haak - Trainer: Björn Oster - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Anel Pedljic

Uedemer SV: Dominic Schultz, Tim Müller, Peter Janßen, Tom Ebbing, David Pouwels (85. Lukas Rix), Lukas Broeckmann (58. Simon Trappe), Nils Oliver Krey, Selim Karka (59. Maxim Gall), Lasse Derksen, Matti Kuypers (75. Kai Jaschek), Tim Kerkmann - Trainer: Peter Janßen - Trainer: Martin Würzler

Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Tim Kerkmann (6.), 1:1 Astrit Krasniqi (49.)



TuS Xanten – VfL Repelen 6:3

TuS Xanten: Michael Jansen, Marcel Timm, Lukas Vengels, Jonas Vengels, Niklas Bücken, Marvin Braun (73. David Utzka), Lukas Maas (78. Luigi Lo Curto), Tim Bessler (58. Jan Pimingstorfer), Luca Franz Joachim Binias, Velibor Geroschus, Christopher Kimbakidila (66. David Epp) - Trainer: Johannes Bothen

VfL Repelen: Jan Kallen, Linus Neukirchen, Ayoub Medkouri, Burak Erol, Berkant Gebes, Izzettin Kuci, Yusuf Kuci, Artin Al-Mando (74. Enes Parimli), Murat Kara (82. Marvin Slatinjek), Yassin Bougjdi, Giuliano Cosma Salierno - Trainer: Samir Jabri

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Giuliano Cosma Salierno (9.), 1:1 Christopher Kimbakidila (21.), 1:2 Giuliano Cosma Salierno (38.), 2:2 Luca Franz Joachim Binias (45.+1), 3:2 Niklas Bücken (64.), 4:2 Jan Pimingstorfer (68.), 5:2 David Epp (76.), 5:3 Giuliano Cosma Salierno (86.), 6:3 Velibor Geroschus (88. Foulelfmeter)



Viktoria Goch – TuS Asterlagen 3:0

Viktoria Goch: Sven Schneider, Lukas Ernesti, Jan-Paul Hahn, Justin Theelen, Gabriel Preuß, Marius Alt, Michel Wesendonk, Daniel Koch, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Julian Thiel - Trainer: Florian Voss - Trainer: Daniel Beine

TuS Asterlagen: Fynn Müller, Ferhat Adanur, Emre Dumlupinar, Bechir Lakkis, Berhan Catik, Tunahan Karakaya, Yunus Erdem, Abdulaziz Karakaya - Trainer: Salih Altin

Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Daniel Koch (2.), 2:0 Julian Thiel (9.), 3:0 Daniel Koch (18.)



1. FC Kleve II – Hamminkelner SV 2:2

1. FC Kleve II: Lukas Albers, Marius Krausel, Nicolas Dittrich, Timo Sanders, Mejsam Shkohi (78. Jiro Großhans), Alexander Möller, Zeon Kern (46. Wiktor Romanow), Louis Hoenselaar (61. Ben Pauls), Simon Schoofs, Jacob Falkhofen (90. Milan Yilmaz Taylan), Maximilian Janssen - Trainer: Marco Schacht

Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Christoph Müller (59. Romeo Burghardt), Oliver Vos, Benedikt Bahrenberg, Tom Lennart Klump, Gianluca Klein (72. Linus Kammeier), Kitischa Lukas Gutenberger, Marvin Schumann (61. Leon Norman Bender), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu - Trainer: Jan-Christian Sweers

Schiedsrichter: Fabian Sosna

Tore: 0:1 Hassan Hamzaoglu (27.), 0:2 Tom Wirtz (46.), 1:2 Wiktor Romanow (85.), 2:2 (87.)

Rot: Simon Schoofs (90./1. FC Kleve II/Tätlichkeite)

Rot: Leon Norman Bender (98./Hamminkelner SV/Tätlichkeit nach Spielschluss)



GSV Moers – Kevelaerer SV 1:1

GSV Moers: Deniz Aktas, Oshipai von Schwartzenberg, Luan Schreiber, Shadi Ghrayeb, Anton Riegert (50. Joel Preuß), Osman Simsek, Lewis Brempong, Andre Hecker (46. Emir Demiri), Benjamin Dolle, Viacheslav Hrebniev (85. Eric Holz), Ava Kader (61. Yubery Santo Stielke) - Trainer: Dirk Warmann

Kevelaerer SV: Jan Ingenpaß, Dennis Hermens (73. Hannes Lörcks), Ben Janßen, Phil Willems, Andrea Dario Quarta (44. Marvin Schulz), Colin Linßen, Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Nils Theysen (96. Celal Gümüshan), Maximilian Gastens (76. Jan Wilbers), Tim Hillejan - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Tim Hillejan (32.), 1:1 Viacheslav Hrebniev (60.) ____ Das ist der nächste Spieltag 31. Spieltag

Fr., 03.05.24 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 05.05.24 15:00 Uhr Hamminkelner SV - SV Straelen II

So., 05.05.24 15:15 Uhr Uedemer SV - TuS Xanten

So., 05.05.24 15:30 Uhr SV Sevelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 05.05.24 15:30 Uhr TuS Asterlagen - DJK Twisteden

So., 05.05.24 15:30 Uhr VfL Repelen - GSV Moers

So., 05.05.24 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - RSV Praest

So., 05.05.24 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch

Mi., 08.05.24 20:00 Uhr SV Haldern - 1. FC Kleve II >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle! >>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Fortuna Bottrop – DJK TuS Stenern 3:0

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Marcel Leidgebel, Kevin Michalik, Julian Banko, Johann Müller (74. Fabian Böhnke), Marvin Polak, Marco Schönfeld, Stefan Pitkowski (67. Danny Schrödl), Robin Nordmann (87. Luca Bergermann), Jan Steinkusch (74. Amanuel Haile), Marcel Siwek (86. Luis Melwin Molitor) - Trainer: Marco Hoffmann

DJK TuS Stenern: Alexander Brücks, Daniel Meyering, Lukas Sieverding, Maximilian Giruc, Kevin Sailer (67. Niklas Kraft), Jannik Strauß, Steffen Lensing, Tristan Senteler, Lukas Tewesmeier (46. Luis Holtkamp), David Heveling (86. Noah Schweckhorst), Florian Wiegrink - Trainer: Simon Meyering

Schiedsrichter: Maximilian Johann Ceiler - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jan Steinkusch (42.), 2:0 Tristan Senteler (60. Eigentor), 3:0 Marcel Siwek (70.)



VfB Bottrop – Rhenania Bottrop 5:0

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Hussein Solh, Frederick Owusu Ansah, Emre Can Aydin (81. Devin Müller), Ahmed Jemaiel (78. Berkan Turp), Emre Köksal, Kudret Kanoglu, Olcay Yilmaz, Delowan Nawzad (84. Simon Deffke), Yusuf Allouche (76. Hüssein El-Moussa), Samet Kanoglu - Trainer: Dusan Trebaljevac

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Kevin Wenderdel, Emircan Temel (62. Flavio Dietz), Dennis Terwiel, Patryk Niedzicki, Midjan Ibranovic (29. Luca Fischer), Muhammed Alkan Celik, Ben Maarten Jansen, Orcun Mengenli, Bünyamin Kerim Kaymakci (58. Jan Larisch), Niklas Wenderdel - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Samet Kanoglu (44.), 2:0 Delowan Nawzad (51.), 3:0 Samet Kanoglu (64.), 4:0 Kudret Kanoglu (75.), 5:0 Hüssein El-Moussa (90.)



MTV Union Hamborn – TuB Bocholt 5:1

MTV Union Hamborn: Nicholas Jaegers, Lukas Bischoff, Timo Kaspers (86. Leon Weber), Yannik Nawrot (80. David Viu), Andrees Minta, Bastian Wegner (76. Christian Christoph Malina), Leroy Theißen, Justin Stelzer, Kai-Stefan Neul, Marcel Linkhorst (71. Lorenzo Strazzeri), Jan Niklas Poot (83. Niklas Sven Lorek) - Trainer: Kai-Stefan Neul

TuB Bocholt: Lukas Holtwick, Luca Maximilian Schultze (46. Ali Abdallah), Henning Scholten, Jonah Lensing, Maurice Hühner, Meriton Arifi, Benjamin Heckers, Jarno Hölscher, Daniel Evangelista, Mergim Mehmetaj, Ali Abdallah - Trainer: Georg Geers

Schiedsrichter: Dominic Alexander Windolph - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Benjamin Heckers (10.), 1:1 Kai-Stefan Neul (39.), 2:1 Justin Stelzer (58.), 3:1 Marcel Linkhorst (63.), 4:1 Kai-Stefan Neul (65.), 5:1 Jan Niklas Poot (70.)



VfL Rhede – SuS 09 Dinslaken 2:1

VfL Rhede: Marcello Hirsz, Leon Nachtigall, Fabian Wennemaing, Alexandros Tzikas (53. Laurin Büdding), Ardit Krasniqi (35. Kian Trompert), Alexander Giese, Martin Theissen, Lars Ortius, Dominic Thieler (93. Sinan-Can Güngör), Fabian Teklote, Tom-Luka Wanders (81. Abbas Tadjik) - Trainer: Admir Bošnjak

SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jens Krönung, Jan Bongartz, Sönke Bureick, Max Suchomel, Niklas Opriel, Tim Waclawek, Lukas Kratzer (84. Tim Wollbrinck), Sebastian Eisenstein, Stefan Jagalski, Erion Xhemajli (80. Aybars Erdogan) - Trainer: Julian Schubert

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Sebastian Eisenstein (34.), 1:1 Martin Theissen (74.), 2:1 Tom-Luka Wanders (78.)



SuS 21 Oberhausen – SV 08/29 Friedrichsfeld 2:3

SuS 21 Oberhausen: Norman Kluwig, Emmanuel Nwabuego, Chris-Evans Pieritz, Gino Priszma, Marco Matuszzak, Leo Prinz (89. Finn Luis Grimm), Hürkan Kindac, Akin Aslantin, Ralf Thiel, Niklas Balsliemke-Louven (57. Ilir Dedushaj), Brahim Mountacer - Trainer: André Franken

SV 08/29 Friedrichsfeld: Miguel Kevin Mendel, Manuel Kausch, Niklas Jansen, Dennis Slowinski, Anton Kötter (46. Pedros Fernandes), Bünyamin Özdemir, Noel Gottschling (71. Marco Horstkamp), Denys Ovsiannikov, Joshua Brauer, Nico Wittwer (89. Kubilay Köse), Eray Tuncel (72. Marko Babic) - Trainer: Almir Duric

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Eray Tuncel (10.), 0:2 Eray Tuncel (29.), 0:3 Manuel Kausch (42.), 1:3 Ilir Dedushaj (76.), 2:3 Marco Matuszzak (77.)



Sportfreunde Königshardt – Rheinland Hamborn 5:2

Sportfreunde Königshardt: Nils Wehran, Dennis Schlenski, Pascal Wickert, Kenan Hodzic (46. Amet Zeki), Marvin Rissel, Jannik Hoppe, Phillipp Klempel, Justin Montberg (85. Jannik Bauer), Marcel Gabor (77. Fabian Feldermann), Laurenz Hübinger, Moritz Wegener - Trainer: Norman Seitz

Rheinland Hamborn: Ahmet Can Temel, Erkut Ay, Sahin Karabudak, Celal Karabudak, Hakan Öz, Tufan-Can Canga, Muhammet Emin Canim, Talha Canim, Fatih Uysal (46. Taylan Tezcan), Alkan Özay, Abdulhamit Canim - Trainer: Fahri Ulutas

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Muhammet Emin Canim (2.), 1:1 Marvin Rissel (20.), 2:1 Justin Montberg (22.), 3:1 Justin Montberg (25.), 3:2 Abdulhamit Canim (37.), 4:2 Laurenz Hübinger (76.), 5:2 Phillipp Klempel (81.)



GSV Viktoria Suderwick – SpVgg Sterkrade 06/07 2:9

GSV Viktoria Suderwick: Jonas Kronenberg, Hendrik Nienhaus-Lensing (46. Arne Kleinpaß), Thorben Elting (69. Jannik Perdun), Robin Hollands, David Ortmanns, Julian Boland, Emre Tulgay (72. Joel Bönicken), Matthias Baumann, Niklas Derksen (61. Jens Rottstegge), Andre Maurick, Szymon Adam Latosinski - Trainer: Christoph Mertens - Trainer: Peter Hetkamp

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Serkan Karaüzüm, Lukas Geers, Mats Müller, Said Aljumaa (61. Finn Müller), Artur Stankewizius (55. Torben Wissen), Gerrit Kriegisch, Robin Papert, Sverre Müller, Damian Vergara Schlootz (63. Yevhenii Belmach) - Trainer: Lars Mühlbauer - Trainer: Andre Kok

Schiedsrichter: Nico Willnat (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Andre Maurick (8.), 1:1 Damian Vergara Schlootz (10.), 1:2 Robin Papert (27.), 1:3 Sverre Müller (42.), 1:4 Damian Vergara Schlootz (44.), 1:5 Artur Stankewizius (53.), 2:5 Thorben Elting (63.), 2:6 Jens Rottstegge (65. Eigentor), 2:7 Yevhenii Belmach (68.), 2:8 Robin Papert (80.), 2:9 Ömer-Faruk Calik (88.)



Schwarz-Weiß Alstaden – SC 1920 Oberhausen 5:1

Schwarz-Weiß Alstaden: Alexander Krobok, Marcel Parak, Aaron Langen, Enis Koray Kücük, Kenan Mujezinovic (19. Caleb Namrod Odametey), Danny Walkenbach, Colin Onyeocha, Justin Wzietek, Raphael Steinmetz, Rene Biskup - Trainer: Raphael Steinmetz

SC 1920 Oberhausen: Ajara Djamal Ehlert, Dogan Yildiz (63. Hüseyin Demirci), Erenay Bektas (63. Eray Barut), Sven Weinknecht, Sascha Möllmann, Bülent Demirci, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, Ümit Ertural, David Möllmann (73. Zahid Melvin Qureshi), Ümit Mutlu (73. Mert Ali Eroglu) - Trainer: Deniz Fahri Batman

Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Danny Walkenbach (44.), 2:0 Rene Biskup (45.+4), 3:0 Marcel Parak (71.), 4:0 Colin Onyeocha (80.), 4:1 Mert Ali Eroglu (89.), 5:1 Aaron Langen (90.+5) ____ Das ist der nächste Spieltag 31. Spieltag

Sa., 04.05.24 16:30 Uhr TuB Bocholt - Fortuna Bottrop

Sa., 04.05.24 16:45 Uhr SC 1920 Oberhausen - Sportfreunde Königshardt

So., 05.05.24 15:00 Uhr DJK TuS Stenern - SuS 21 Oberhausen

So., 05.05.24 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - Rheinland Hamborn

So., 05.05.24 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Bottrop

So., 05.05.24 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - MTV Union Hamborn

So., 05.05.24 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - VfL Rhede >>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5! _______________ Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle! >>> Die Transfers der Bezirksliga 6