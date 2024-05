Bezirksliga Niederrhein 1: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

DJK Gnadental

Trainer: Sebastian Michalsky

Zugänge: Nico Bayer (Holzheimer SG), Leon Borkowski (Holzheimer SG), David Kamau (Sportfreunde Baumberg II), Vojno Jesic (SpVg Schonnebeck), Eniz Yildiz (DV Solingen), Stephan Wanneck (Holzheimer SG), Fatih Ferhat Sakar (Türkiyemspor Mönchengladbach), Noa Gabriel Guerreiro Batista (SC Kapellen-Erft)

Abgänge: Semi Adibelli (SC Grimlinghausen), Yassin Fabian Rahnane (FC Kosova Düsseldorf), Mehmet Yilmaz (Polizei SV Neuss), Derman Disbudak (FC Kosova Düsseldorf), Yanik-Samuel Winkler (unbekannt), Kevin Pascal Herrmann (Pausiert), Ferman Disbudak (Unbekannt ), Andre Filipe Pinho Ferreira (Unbekannt), Benedikt Hambloch (Unbekannt ), Marcel Lohmann (VfR 06 Neuss), Tobias Schriddels (SC Kapellen-Erft), Benedikt Hambloch (VfR Büttgen), Patrick Herzke (TuS Reuschenberg), Andre Filipe Pinho Ferreira (SSVg Heiligenhaus), Samir Derris (Unbekannt ), Ferman Disbudak (Polizei SV Neuss), Samir Derris (Holzheimer SG), Aleksandar Pranjes (Unbekannt ), Mike Robert Walbröhl (DSC 99 Düsseldorf), Aleksandar Pranjes (SG Benrath-Hassels), Eser Pekin (SV Rosellen), Keigo Uchida (zurück nach Japan)



DJK Sparta Bilk

Trainer: Darius Ferber, Gabriel Bittencourt

Zugänge: Johannes Zwanzig (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Justin Jones (VfR Büttgen), Maximilian Miljesevic (TuS Düsseldorf-Nord), Marvin Mund (SV Rosellen), Nabil Abdoun (VfL Benrath), Mohamed Aziz Abassi (BV Wevelinghoven), Florian Gnida (FC Büderich)

Abgänge: Maximilian Schnabel (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Gökhan Dalmis (Türkgücü Ratingen), Berkant Jumerovski (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Florian Gnida (FC Büderich)



FC Kosova Düsseldorf

Trainer: Petrit Rushiti

Zugänge: Arton Tolaj (TSV Meerbusch), Leon Hasani (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Khalid Al-Bazaz (SG Unterrath), Yassin Fabian Rahnane (DJK Gnadental), Ferdi Acar (SG Unterrath), Liridon Salihu (SC Germania Reusrath III), Resul Ahmeti (SC Düsseldorf-West), Joshua Sumbunu (FC Leverkusen zg.), Derman Disbudak (DJK Gnadental), Endrit Vishi (SSV Bergisch Born II), Maximilian Stellmach (SV Scherpenberg), Lukas Müller (TSV Eller 04), Tarek Idris (SG Unterrath), Valdet Totaj (SV Scherpenberg), Jannick Kastner (1. FC Lintfort), Besmir Aliu (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Faouzi El Makadmi (DV Solingen)

Abgänge: Jonas Janssen (FC Mettmann 08), Arbnor Alija (TSV Union Wuppertal), Hedon Terpeza (Germania Ratingen 04/19 II), Altin Imeri (1. FC Wülfrath), Shkelqim Hyseni (TV Kalkum-Wittlaer), Rilind Salihi (Sportfreunde Gerresheim), Irfan Nebi (Türkgücü Velbert), Aljusan Jasarov (SC Düsseldorf-West), Enes Schmidt (Sportfreunde Gerresheim II)



Germania Ratingen 04/19 II

Trainer:

Zugänge: Leon Maurice Wolf (SV Union Velbert), Max Kohmann (ASV Tiefenbroich), Ali Can Aktag (ASV Tiefenbroich), Enes Bilgicli (SC 08 Elsdorf), Eren Bilgicli (SC 08 Elsdorf), Hedon Terpeza (FC Kosova Düsseldorf), Onurcan Baysal (FC Büderich), Aleksandar Lukic (Polizei SV Düsseldorf), Simon Ole Brandt (Germania Ratingen 04/19), Patrick Huber (SG DSV 04 / GSC Hellas), Shunta Onishi (Cronenberger SC)

Abgänge: Daniel Robrecht (TV Kalkum-Wittlaer), Maximilian Heckhoff (Karriereende), Tobias Krampe (Karriereende), Julius Wrede (Karriereende), Philipp Schultz (Karriereende), Thomas Zelles (Karriereende), Nail Mazlumovski (unbekannt), Yukichi Sasaki (unbekannt), Maruan Kaddouri (unbekannt), Muhammet Adil Öztürk (SV Genc Osman Duisburg), Thomas Zelles (MSV Duisburg II), Fljorim Muharemi (VfR 06 Neuss), Kevin Schimanski (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Frincu Raul (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Kamgaing Farrell Domguia (SSVg Velbert II), Marian Heckhoff (Lohausener SV III), Daniel Thunert (Lohausener SV III), Asri Bajrami (MSV Duisburg II), Melvin Ridder (DJK Adler Union Frintrop), Darren Joshua Enudi (RW Oberhausen II), Patrick Huber (TuS Gerresheim), Robin Götze (Mülheimer SV 07), Daniel Thunert (Türkgücü Ratingen), Onurcan Baysal (Rather SV), Nail Mazlumovski (SC Düsseldorf-West)



GSG Duisburg

Trainer: Dennis Charlier

Zugänge: Jaan Lehmann (GSG Duisburg II zg.), Tim Füten (VfB Homberg), Fabian Busch (DSC Preußen), Florian Witte (Vereinslos), Nejat Berbero (TB Oberhausen 1889), Endrit Kuci (Vereinslos ), Mohamed Andich (SV Adler Osterfeld), Richmond Darko (Dersimspor Solingen), Ruto Ohnishi (Duisburger SV 1900), Callistus Chima Ojukwu (Hamminkelner SV), Cristian Isioma Kelubia (SV Glückauf Möllen zg.), Marcos Antonio da Silva (Duisburger SV 1900), Recep Hacısalih Tuna (Rheinland Hamborn), Claudio Bemba (Vereinslos), Jeff Gyasi (Mülheimer FC 97), Thorsten Albustin (SV Glückauf Möllen zg.), Aiyoub Andich (Mülheimer SV 07), Celil Kuzu (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Dennis Charlier (Unbekannt), Prince Chigamezu Igbozuruike (SV Glückauf Möllen zg.), George Michael Wiedemann (Unbekannt), Niklas Franzen (Unbekannt), Nico Nowoczin (TV Jahn Hiesfeld zg.), Jason Michael Schiewer (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), David Alexander Forbeck (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Nejat Berbero (SC 1920 Oberhausen), Timo Grohmann (Spvgg Sterkrade-Nord zg.)

Abgänge: Musa Enes Özay (SV Genc Osman Duisburg II), Muhammet Emin Canim (Rheinland Hamborn), Talha Canim (Rheinland Hamborn), Christian Karl Merks (SV Scherpenberg), David Gehle (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Andrees Minta (Ziel Unbekannt), Emrah Cinar (Ziel Unbekannt ), Burak Kaan Timur (Ziel Unbekannt), Mohamad Nouri Kabertai (Ziel Unbekannt ), Thilo Körperich (Duisburger SV 1900), Abdulhamit Canim (Ziel Unbekannt ), Marcel Kuhn (Ziel Unbekannt), Ibrahim Baba Aliyu (Ziel Unbekannt), Ivo Daniel Matic-Barisa (Ziel Unbekannt), Mounir Ben Moussa (Ziel Unbekannt), Metin Oktay Bilican (Ziel Unbekannt ), Constantin Buß (SC 1920 Oberhausen), Metin Oktay Bilican (Rheinland Hamborn), Siniša Lakić (GSG Duisburg II zg.), Nicola Serra (Viktoria Buchholz), Kevin Sonneveld (Duisburger SV 1900), Andrees Minta (MTV Union Hamborn), Ibrahim Baba Aliyu (1. FC Schöneberg 1913), Moussa Seye (FSV Duisburg II zg.), Recep Hacısalih Tuna (Rheinland Hamborn), Can Kiral (FC Taxi Duisburg), Rene Bloch (Unbekannt), Abdulhamit Canim (Rheinland Hamborn), Mohnad Aldeakh (FC Karame 78), Florian Witte (Unbekannt ), Mohamed Andich (Unbekannt ), Tim Weichelt (Unbekannt ), Jeff Gyasi (Unbekannt), Marcos Antonio da Silva (Unbekannt), Mohamed Andich (Unbekannt), Jeff Gyasi (Unbekannt), Cameron Antonio Ide (Unbekannt), Fabian Busch (Unbekannt), Aiyoub Andich (Duisburger FV 08), Recep Hacısalih Tuna (1. FC Mülheim-Styrum II)



Lohausener SV

Trainer: Philipp Zwiebler

Zugänge: Philipp Zwiebler (Lohausener SV II), Georgios Adamos (Lohausener SV II), Pascal Hannes (Lohausener SV II), Phillip Hannes (Lohausener SV II), Dennis Hüsges (Lohausener SV II), Jannick Meng (Lohausener SV II), Florian Schneider (Lohausener SV II), Mike Krüger (Lohausener SV II), Ryo Hiramitsu (TV Kalkum-Wittlaer), David Robert Joel Derveaux (Vereinslos), Bastian Schnelting (Vereinslos)

Abgänge: Jakob Stangier (TV Kalkum-Wittlaer), Ognjen Vucic (SC Unterbach), Torsten Schedler (FC Büderich), Bill Malangu (RW Oberhausen II), Laurance Doru Celik (TV Kalkum-Wittlaer)



Rather SV

Trainer: Emre Yeni, Cihan Yildirim

Zugänge: Nubar Berberyan (SC Velbert), Jacob Julius Schwalbach (Polizei SV Düsseldorf II), Klaas Lecke (Polizei SV Düsseldorf), Jürgen Simon Sai (VfB 03 Hilden), Jose Luis Requena (BV 04 Düsseldorf ), Mustafa Cem Beydagi (), Max Gustmann (Polizei SV Düsseldorf), Luke Beister (TuS Gerresheim), Agron Bilali (DSC 99 Düsseldorf), Younes Ahmad Tahri (MSV Düsseldorf), Ergün Aksoy (TSV Eller 04), Jürgen Simon Sai (VfL Benrath II), Fabian Müske (VfB Hallbergmoos-Goldach), Onurcan Baysal (Germania Ratingen 04/19 II)

Abgänge: Jordi Manuel Concellón Büring (SV Hösel), Lejs Zenuni (ASV Mettmann), Christian Bus (ASV Mettmann), Engincan Yildiz (SSVg Heiligenhaus), Jose Luis Requena (Rücktritt ), Mohamed Rifi (Rücktritt ), Mohamed Rifi (MSV Düsseldorf), Nikolaos Georgiou (HSV Langenfeld), Leon Alexander Mroß (Türkgücü Ratingen), Ilyas Regragui (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Sulayman Benmoumene (SSV Erkrath), Agron Bilali (DSC 99 Düsseldorf II)



SG Benrath-Hassels

Trainer: Nermin Ramic

Zugänge: Ibrahim Rtobi (TuRU Düsseldorf), Tim Hölscher (SV Eintracht Nordhorn), Luc-Colin Okicic (Sportfreunde Baumberg), Dean Peco (DJK Arminia Klosterhardt), Aleksandar Pranjes (DJK Gnadental)

Abgänge: Alexander Breuer (CfR Links Düsseldorf), Kevin Leuschner (SV Wersten 04), Dario Priesmeyer (Pausiert), Raúl Andres Lugo Rodríguez (SC Waldniel), Dario Priesmeyer (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Adnan Mujkic (FC Mamer 32), Lilian Stirbu (SG Benrath-Hassels II), Tansu Tokmak (Türkgücü Ratingen), Jonathan Passens (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Mohyeddine Ali (TSV Urdenbach)



SG Rommerskirchen-Gilbach

Trainer: Frank Lambertz

Zugänge: Luca Peters (1. FC Grevenbroich-Süd), Alex Michael Werwein (TuS Reuschenberg), Menyien Kwennah (FC SF Delhoven), Robin-Oliver Wenschuch (SG Orken-Noithausen), Sven Busch (Reaktiviert), Luis Mick Heich (TSV Meerbusch), Emil Sagner (DJK VfL Willich), Tim Jenckel (BV Wevelinghoven), Nico Poschen (SV Glehn), Malik Sinanovic (TuS Grevenbroich), Markus van den Brock (SC Kapellen-Erft)

Abgänge: Paul Gaebler (SC Fliesteden 1931), Ermal Maqkaj (1. FC Grevenbroich-Süd), Flamur Berisha (1. FC Grevenbroich-Süd), Marco Lipinski (SV 1926 Rheidt), Luca Knuth (SC Kapellen-Erft), Jan Schumacher (Holzheimer SG), Sven Rutenberg (SG Rommerskirchen-Gilbach II), Francesco Giorno (FV Öschelbronn)



SVG Neuss-Weissenberg

Trainer: Dirk Schneider

Zugänge: Michael Nelißen (SV Schelsen), Maurice Joel Wolff (SC Grimlinghausen), Baris Gürpinar (SVG Grevenbroich), Moritz Castor (DJK/VfL Giesenkirchen), Thivaskar Pharathithasan (SV Uedesheim), Muhammed Emin Baspinar (SVG Neuss-Weissenberg), Bryan Schomann (SVG Neuss-Weissenberg), Jonas Niemierza (SC Kapellen-Erft), Robin Daniel Pina Winschuh (SVG Neuss-Weissenberg II), Muhammed Emin Baspinar (SVG Neuss-Weissenberg II), Moise Lionel Gae (Vereinlos ), Kevin Tiedtke (VfB 03 Hilden II), Dustin Orlean (Vereinslos ), Tom Nilgen (Holzheimer SG), Rinar Valyeyev (Vereinlos ), Giorgi Kardava (Vereinslos)

Abgänge: Mohamed El Hatri (Unbekannt ), Marco Pinna (Unbekannt ), Jonas Herzog (OSV Meerbusch II), Moise Lionel Gae (TSV Meerbusch), Robin Daniel Pina Windschuh (SVG Neuss-Weissenberg II)



TSV Bayer Dormagen

Trainer: Marko Niestroj, Ayhan Karadeniz

Zugänge: Leandro Chillemi (TuS Hackenbroich), Jonas Dusi (TuS Hackenbroich), Michael Kandora (TuS Hackenbroich), Philip Suhr (SC Kapellen-Erft), Robin Vollmer (TuS Hackenbroich), Arthur Rothkegel (TSV Bayer Dormagen)

Abgänge: Lukasz Koziatek (SV Uedesheim), Mick Dziggel (VdS 1920 Nievenheim II), Etienne Zagorica (DJK Montania Kürten), Niklas Schubert (Sportverein Adler Dellbrück 1922), Sven Sistig (SV Weiden 1914/75), Arthur Rothkegel (TSV Bayer Dormagen), Stephan Schnocks (TuS Hackenbroich)



TSV Eller 04

Trainer: Kerim Kara

Zugänge: Dennis Ordelheide (1. FC Monheim), Marcel Lamberti-Ewertz (1. FC Monheim), Fabian Stutz (TuS Gerresheim), Burak Köktürk (Sportfreunde Gerresheim), David Brügge (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Atalay Temiz (Vereinslos), José Guillermo Rivero-Hoffmann (TuRU Düsseldorf), Dino Salkovic (1. FC Wülfrath)

Abgänge: Momtez Korbi (Ziel unbekannt ), Clinton Owusu (MSV Düsseldorf), Oliver Wirz (Pausiert ), Georgios Ropkas (Pausiert), Lukas Müller (Ziel unbekannt), Ergün Aksoy (Rather SV), Momtez Korbi (TuS Gerresheim II), Tatsuya Narumi (Zurück in die Heimat), Lukas Müller (FC Kosova Düsseldorf), Kai Broich (TuS Gerresheim II), Nisar El Fayyad (Ziel unbekannt ), Wael Riani (Ziel unbekannt ), Oguzhan Karabulut (FC Bosporus Düsseldorf), Atalay Temiz (FC Bosporus Düsseldorf), Kevin Zorawik (Ziel unbekannt ), David Baffour (GSC Hellas Düsseldorf zg.), Nisar El Fayyad (MSV Düsseldorf), Kevin Zorawik (SC Unterbach)



TSV Urdenbach

Trainer: Mike Kütbach

Zugänge: Julian Kretschmann (TuRU Düsseldorf II), Nico Seifert (TSV Urdenbach), Mohyeddine Ali (SG Benrath-Hassels), Andre Wingartz (Garather SV)

Abgänge: Marco Schiavano (SF Düsseldorf 75 Süd III), Tobias Hollenbrock (SSVg 06 Haan), Jan Germies (Unbekannt), Sergey Schaal (Unbekannt), Thyron Zingg (Spieler gestrichen), Sergey Schaal (SV Wersten 04), Thyron Zingg (VfB 03 Hilden III), Jan Germies (SV Schwafheim II)



TuS Gerresheim

Trainer: Harald Becker

Zugänge: Kristijan Stefanovski (TuRU Düsseldorf), Maurice Stocker (SV Oberbilk 09), Akom Kevin Twum-Barimah (SG DSV 04 / GSC Hellas), Felix Koß (SG DSV 04 / GSC Hellas), Pascal Santo (SG DSV 04 / GSC Hellas), Tim Aydt (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Niklas Brodrück (), Mouad Hamdaoui (TuRU Düsseldorf), Emre Ünlü (TuRU Düsseldorf), Philipp Layer (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Jan Tümmers (TSV Meerbusch II), Alexander Nour (Reaktiviert), Patrick Huber (Germania Ratingen 04/19 II), Kazuki Nomura (CfR Links Düsseldorf)

Abgänge: Fabian Stutz (TSV Eller 04), Luke Beister (Rather SV), Marco Bischoff (SC Unterbach), Daniel Wilczek (Karriereende), Aleksandar Cucukovic (Unbekannt), Marin Bilobrk (NK Croatia 99 Ratingen), Jean-Marc Kadima (TuS Gerresheim II), Ibrahim Shiref (1. FC Mönchengladbach), Maximilian Restle (TV Grafenberg), Fabio Giongrandi (TuS Gerresheim II), Issam-Eddine Haj Haddou (Sportfreunde Gerresheim), Aleksandar Cucukovic (Sportfreunde Gerresheim), Roland Oppong (Sportfreunde Gerresheim), Lorenzo Tarantino (TuS Gerresheim II), Bastian Wüster (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf)



TuS Mündelheim

Trainer: Holger Sturm

Zugänge: Robert Brandon Hood (Viktoria Buchholz), Luca Block (TuS Mündelheim II), Luca Benedikt Schifferings (TuS Mündelheim II), Quentin Marcus Hambleton (SG Duisburg-Süd 98/20), Julian Spitzer (TuS Mündelheim II), Marius Wischnewski (SV Wanheim 1900 II), Nils Bausch (TuS Mündelheim II), Pascal Kerber (FC Taxi Duisburg), Thore Bonertz (SG Duisburg-Süd 98/20)

Abgänge: Stephan Bork (Duisburger FV 08), Mustafa Öztürk (Duisburger FV 08), Ibrahima Sall (Viktoria Buchholz), Andre Worm (Karriereende), Michael Schmack (Karriereende), Thomas Liolios (Unbekannt), Aaron Urban (Unbekannt), Fabian Rahmacher (TuS Mündelheim II), Marek Fröhlich (TuS Mündelheim II), Marco Schmitz (VfB Homberg II), Besnik Misini (SV Rhenania Hamborn), Thomas Liolios (DSC Preußen), Fabian Theisen (TuS Mündelheim II), Aaron Urban (TuS Mündelheim II), Jonas Buschmann (Duisburger FV 08), Thorsten Ridder (einvernehmliche Trennung)



TV Kalkum-Wittlaer

Trainer: Navid Fazeli

Zugänge: Erkan Tanrikulu (Germania Ratingen 04/19), Philipp Kuschel (Viktoria Buchholz), Jakob Stangier (Lohausener SV), Anton Hauk (DSC 99 Düsseldorf II), Marcel Müller (TV Angermund II), Daniel Robrecht (Germania Ratingen 04/19 II), Dean Jurnicek (Rather SV II), Noel Heitkamp (TSV Oerlinghausen), Laurance Doru Celik (Lohausener SV), Shkelqim Hyseni (FC Kosova Düsseldorf), Lukas Müller (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Emirkan Dikyol (Rheinland Hamborn), Batuhan Dikyol (Rheinland Hamborn), Edmund Cardinale (TV Kalkum-Wittlaer II), Jan Klug (TV Kalkum-Wittlaer II), Joaquin Santos Moran Diaz (FC livingroom Mainz), Maurice Beume (TuS Mündelheim II), Tim Schabbach (SV Hösel III), Ryo Hiramitsu (Lohausener SV)



VdS 1920 Nievenheim

Trainer: Thomas Boldt

Zugänge: Roman Werner (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Jonas Prier (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Jan Rakow (Holzheimer SG), Nils Mäker (SC Kapellen-Erft), Mike Penski (FC SF Delhoven), Jan Lukas Nosel (1. FC Monheim)

Abgänge: Özgür Akinci (FC SF Delhoven), Dennis Buttchereit (Pausiert), Ryuhei Iitaka (SVG Grevenbroich), Stephan Volk (FC Büderich III), Niklas Lammert (FC Straberg), Marco Hölzel (SSV Delrath)



Viktoria Buchholz

Trainer: Michael Roß

Zugänge: Ibrahima Sall (TuS Mündelheim), Ben Hampel (Mülheimer SV 07), Nicola Serra (GSG Duisburg), Felix van Berk (Viktoria Buchholz II), Tom Klinnert (Viktoria Buchholz II)

Abgänge: Philipp Kuschel (TV Kalkum-Wittlaer), Abdullah Gökcer Kürklü (SV Rot-Weiss Mülheim), Mahmut Savci (SG Duisburg-Süd 98/20), Marc Jean Lacroix (VfR Krefeld-Fischeln), Tom Straub (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Özgur Yoldas Karabulut (Duisburger SV 1900 II), Louis Feldkamp (FC Viktoria Alpen 1911 e.V.)

