Bezirksliga Niederrhein 2: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa

1. FC Wülfrath

Trainer: Joscha Weber

Zugänge: Oguzhan Coruk (SSVg Velbert), Maximilian Eisenbach (SSVg Velbert II), Fabian Helmes (SSVg Velbert II), Adrian Saitovski (ESC Rellinghausen), Giuseppe Raudino (ESC Rellinghausen), Andreas Mikeli (SSVg Velbert II), Semih Saban Demirhat (SSVg Velbert II), Tihomir Kriznjak (TVD Velbert), Joscha Weber (SSVg Velbert II), Philipp Schmidt (SSVg Velbert II), Johannes Balke (SC Velbert II), Dino Salkovic (FSV Vohwinkel Wuppertal), Robin Köhler (VfB Frohnhausen), Nico Köhler (VfB Frohnhausen), Chamdin Said (VfB Frohnhausen), Adil El Hajui (TSV Ronsdorf), Marco Amedeo Pasqualone (SC Germania Reusrath), Baran Sezgün (SV Union Velbert), Achraf Sealiti Troquesti Jaddi (Cronenberger SC), Altin Imeri (FC Kosova Düsseldorf), Leon Karim Kocherscheidt (SV Rot-Weiß Wülfrath), Maik Bleckmann (TVD Velbert), Nico Wolters (SpVg Schonnebeck), Yves-David Tshala (SV 09/35 Wermelskirchen), Jordan Santowski (SC Velbert), Nicolai-Luca Gaulke (TSV Einigkeit Dornap), Eric Gweth (Vereinslos)

Abgänge: Alexandru-Mihai Haba (Cronenberger SC), Luis Rosenecker (Cronenberger SC), Benjamin Jezussek (SC Werden-Heidhausen), Vitaliy Golik (SSVg Heiligenhaus), Fabian Marlon Lang (SG Unterrath), Maikel Klein (SG Unterrath), Laurin Beer (SC Unterbach), Oliver Stengelin (FC Unterföhring), Clovis Tokoro (FC Unterföhring), Timm Schreiber (SC Velbert II), Julian Weidmann (SSV Germania Wuppertal), Marouan Raouah (FC Blau-Gelb Überruhr), Vitaliy Golik (SSVg Heiligenhaus), Linus Sacher (unbekannt), Ozan Tatli (unbekannt), Seiya Gotanda (SC Düsseldorf-West), Kouadia Wilfried Taki (SSV Germania Wuppertal), Ozan Tatli (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Everard Mensah (DV Solingen), Linus Sacher (Cronenberger SC), Altin Imeri (SSVg Heiligenhaus II), Andreas Mikeli (Türkgücü Velbert), Dennis Krol (SSVg Heiligenhaus), Marouan Raouah (SSVg Heiligenhaus), Johannes Balke (unbekannt), Marco Amedeo Pasqualone (unbekannt), Marco Amedeo Pasqualone (SSV Bergisch Born), Johannes Balke (SC Velbert III), Dino Salkovic (TSV Eller 04), Oguzhan Coruk (SSVg Velbert II), Jörn Zimmermann (TSV Ronsdorf)



1. Spvg. Solingen Wald 03

Trainer:

Zugänge: Malik Demba (SC Germania Reusrath), Habib Daff (SC Germania Reusrath), Charalampos Tranidis (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Philipp Groß (Alemannia Aachen), Jose-Miguel Lopez Torres (VfB Schwelm), Shanthushan Srikanthan (DV Solingen II), Sotirios Siadas (SV Solingen 08/10 II), Marvin Stahlhaus (SV Solingen 08/10), Giovanni Spinella (SV Solingen 08/10), Marco Donato Cirillo (SG Wattenscheid 09), Gianluca Giuseppe Cirillo (SG Wattenscheid 09), Tayfun Uzunlar (DV Solingen)

Abgänge: Leon Hasani (Ziel unbekannt), Francesco Paolo La Rosa (SC Germania Reusrath), Vincenzo Lorefice (TSV Solingen), Björn Sträßer (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Tobias Ian Jalowy (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Robin Wachholder (SV Solingen 08/10), Tim Jonas Schreckenberg (1. Spvg. Solingen Wald 03 II), Brian Mitchell (Cronenberger SC), Fabian Springob (Rot Weiss Ahlen), Martin Prenaj (Dersimspor Solingen), Davide Mangia (SV Solingen 08/10), Fatih Sezer (TuS Quettingen II), Matteo Agrusa (1.FC Sport-Ring Solingen 1880), Robin Raaphael Heist (SV Solingen 08/10), Vagner Canjura Vieira Cassama (Zurück nach Portugal), Shanthushan Srikanthan (Ziel unbekannt ), Chadrak Bengi (Unbekannt), Chadrak Bengi (HSV Langenfeld), Drilon Useini (VfB Schwelm)



BV Gräfrath

Trainer: Sascha Schulz

Zugänge: Dustin Kinkler (SSV Germania Wuppertal), Lorenzo Berrini (SV Bayer Wuppertal), Christoph Kladis (SV Bayer Wuppertal), Daniel Pusic (TSV Einigkeit Dornap), Chahir Abu Khorma (SV Bayer Wuppertal), Yves-Aleksandar Polat (TSV Einigkeit Dornap), Fabio Vinciguerra (SSV Erkrath), Kerim Basdas (Eigene Jugend), Marcel Lauenroth (BV Gräfrath), Thorben Weber (BV Gräfrath II), Adrian Zdjelar (TuRU Düsseldorf), Biniamu-Hervé Diankanu (FSV Vohwinkel Wuppertal), Michael Kluft (SV Rot-Weiß Wülfrath), Genc Alija (BV Gräfrath II), Julian Flieter (BV Gräfrath II), Marcel Röhr (SSVg Heiligenhaus), Kevin Andre Schmitt (SSVg Heiligenhaus), Alan Kalongi (Sportfreunde Niederwenigern), Taha Belfdil (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Kevin Robert Gilej (BV Gräfrath II)

Abgänge: Marvin Calcerrada-Sesek (1. FC Monheim), Pascal Gollin (Pausiert), Florian Kölmel (Torwarttrainer), Marcel Lauenroth (Sportlicher Leiter), Jan Philipp Macht (SC Sonnborn), Jan Hückeler (Pausiert), Marcel Lauenroth (BV Gräfrath), Pascal Gollin (SV Solingen 08/10), Moritz Paul Müller (Pausiert), Serkan Gürdere (Unbekannt), Kerim Basdas (Pausiert), Ayyoub El Osrouti (Unbekannt), Christoph Kladis (Unbekannt ), Umutcan Önel (Unbekannt ), Yves-Aleksandar Mitrovic (Unbekannt ), Bahadir Can (Dersimspor Solingen), Nils Pletzing (Pausiert), Jordan Marco Sdun (BV Gräfrath II), Fabio Vinciguerra (BV Gräfrath II), Lorenzo Berrini (Pausiert), Christopher Robin Birkendahl (Post SV Solingen)



Dabringhauser TV

Trainer: Acar Sar

Zugänge: Marco Carone (SC Velbert), Luciano Velardi (FSV Duisburg), Furkan Kücüktireli (DV Solingen), Markus Fürguth (Reaktiviert), Artan Amiti (SSV Bergisch Born), Asterios Karagiannis (DV Solingen), Tristan Maresch (FC Remscheid), Velkov Veliyan (DV Solingen), Luca Lilliu (SV 09/35 Wermelskirchen), Frederik Streit (SV 09/35 Wermelskirchen), Aydin Türksoy (SV 09/35 Wermelskirchen), Yunus Emre Circir (SV 09/35 Wermelskirchen)

Abgänge: Hannes Barth (SV 09/35 Wermelskirchen), Aaron Jeremiah Lederle (SV 09/35 Wermelskirchen II), Christian Tiede (Dabringhauser TV III), Markus Fürguth (SSV Dhünn), Eray Yilmaz (SSVg Velbert II), Tristan Maresch (Ziel unbekannt ), Patrick Sadowski (Ziel unbekannt), Tristan Maresch (SSV Bergisch Born), Marco Carone (TuRa Remscheid-Süd), Pietro Lilliu (TuRa Remscheid-Süd)



FSV Vohwinkel Wuppertal

Trainer: Marc Bach

Zugänge: Niklas Burghard (Cronenberger SC), Tobias Orth (Cronenberger SC), Björn Tobias Heußen (ESC Rellinghausen), Fabian Hammler (SG Kupferdreh-Byfang), Teunis Michaelis (SSVg Velbert II), Niklas Dörrier (SV Bayer Wuppertal), Deyar Janko (TSV Ronsdorf), Phil Ketzscher (SV Bayer Wuppertal), Tim Zemlianski (SC Velbert II), Cedric Marx (FC Assinghausen/Wie/Wu), Leon Kriescher (TuS Grün-Weiß Wuppertal), Torben Jörges (VfB Schwelm)

Abgänge: Nico Korpilla (SV Rot-Weiß Wülfrath), Kevin Momayi (Cronenberger SC), Murad Popov (Cronenberger SC), Stefan Kroon (TSV Union Wuppertal), Oliver Krizanovic (SC Unterbach), Dustin Duchnicki (FSV Vohwinkel Wuppertal III), Pablo Silva (SSV 07 Sudberg), Erduan Zekiri (FSV Vohwinkel Wuppertal III), Samuel Laurin Darius Derkum (SV 09/35 Wermelskirchen), Dino Salkovic (1. FC Wülfrath), Sebastian Schröder (TSV Ronsdorf), Cedric Marx (FSV Vohwinkel Wuppertal II), Marvin Szymanski (Langenberger SV 1916), Sebastian Jansen (TSV Einigkeit Dornap), Nico Tepel (TSV Einigkeit Dornap), Biniamu-Hervé Diankanu (BV Gräfrath)



HSV Langenfeld

Trainer: Marc Adomako

Zugänge: Gabriel Binga Pemba (SV Bayer Wuppertal), Hidi Kadessy (SC Germania Reusrath), Malik Amoussou-Tchibara (SV Altenberg 1948), Issam Abidar (SSV Berghausen), Leon Kazma (SSV Berghausen), Faissal El Amrani (Sportfreunde Baumberg II), Alexander Willms (DV Solingen II), Bilal El Marhoumi (SC Germania Reusrath), Mohamed Sinouh (SSV Berghausen), Marlon Ruß (HSV Langenfeld), Amine Azzizi (FC Leverkusen zg.), Biagio Giuliano Rizzelli (Sportfreunde Baumberg II), Eric Hellwig (Sportfreunde Baumberg II), Jun-Hui Lee (SV Schlebusch), Tom Klaaßen (Sportfreunde Baumberg II), Nikola Novakovic (HSV Langenfeld), Noel Salau (TuRU Düsseldorf), Ouassim Charroud (Inter Monheim), Christian Cyrys (MSV Düsseldorf), Yannick Schäfer (HSV Langenfeld II), Kevin Kussunga (1. FC Monheim), Leon Sonny Täger (TuSpo Richrath), Nikolaos Georgiou (Rather SV), Chadrak Bengi (1. Spvg. Solingen Wald 03)

Abgänge: Elia Romano (AC Italia Hilden), Ahmed El Morabiti (noch unbekannt), Nephthalie Ngoma Ndey (TuSpo Richrath), Maurice Herriger (TuSpo Richrath), Christian Cyrys (MSV Düsseldorf), Ahmed El Morabiti (MSV Düsseldorf), Finn Jaron Schwake (1 Jahr Pause / Studium), Benjamin Brause (Sportfreunde Baumberg II), Lusende Anthonio Basisa (Sportfreunde Baumberg II), Maurice Nawrath (DV Solingen), Adam Kumukov (Sportfreunde Baumberg II), Liyenge Daniel Bafalanga (SV Altenberg 1948), Ali Demnati (SV Burgaltendorf), Max Bartsch (GSV Langenfeld III), Tom Klaaßen (persönliche/gesundheitliche Gründe), Ji Hyeong Seo (unbekannt), Arian Ugljani (TuSpo Richrath), Gabriel Binga Pemba (unbekannt), Leon Kazma (HSV Langenfeld II), Gabriel Binga Pemba (DV Solingen II), Issam Abidar (1. FC Monheim II), Noel Salau ()



SC Ayyildiz Remscheid

Trainer:

Zugänge: Okan Ciftci (TSV Ronsdorf), Soufian El Hajui (SV Bayer Wuppertal), Alper Tosun (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Marco Brausen (Wuppertaler SV II), Ngoy Mbaba (SC Sonnborn), Servet Güler (SC Ayyildiz Remscheid II), Muhammed Sen (TS Struck), Dogan Can (TSV Union Wuppertal), Ilker Topal (TSV Union Wuppertal), Cagatay Urtekin (SC Ayyildiz Remscheid II), Berkan Yildirim (Vereinslos), Boubacar Balde (SV 09/35 Wermelskirchen), Taha Belfdil (SSVg 06 Haan), Besmir Aliu (SV Bayer Wuppertal), Ozan Tatli (1. FC Wülfrath), Fehmi Cengiz (SC Ayyildiz Remscheid zg.)

Abgänge: Joel Moretti Martins (Unbekannt), Klimas Sanganaza (Unbekannt), Talha Sarikaya (TuRa Remscheid-Süd), Moussa Touré (Unbekannt), Abdulkadir Avan (SV 09/35 Wermelskirchen), Muhammed Sami Kahraman (Ziel Unbekannt), Muhammed Sen (SC Ayyildiz Remscheid II), Bedri Mehmeti (Ziel Unbekannt), Goekhan Akin (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Muhammed Sami Kahraman (Cronenberger SC II), Mustafa Duvan (Hastener TV II), Joao Charles Teixeira Dos Santos (SC Ayyildiz Remscheid II), Soufian Tissoudali (SC Ayyildiz Remscheid II), Boubacar Balde (TuRa Remscheid-Süd), Besmir Aliu (FC Kosova Düsseldorf), Nevzat Aktas (SV 09/35 Wermelskirchen), Mohamed Ali Bouzraa (SV 09/35 Wermelskirchen), Taha Belfdil (BV Gräfrath), Ozan Tatli (SC Sonnborn), Marco Brausen (SV 09/35 Wermelskirchen), Ngoy Mbaba (SSV 07 Sudberg), Osman Öztürk (FK Jugoslavija Wuppertal), Michael Röttgen (SV Solingen 08/10), Dogan Can (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Muhammed Akbulut (SC Ayyildiz Remscheid II), Cagatay Urtekin (SC Ayyildiz Remscheid II), Fehmi Cengiz (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Tolunay Kücükodabasi (SC Ayyildiz Remscheid II), Kevin Coco Perez (SC Ayyildiz Remscheid II), Berkan Yildirim (SC Ayyildiz Remscheid II), Haci Bayram Köseoglu (SV Rot-Weiß Wülfrath), Ilker Topal (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Mohamad Haji Khalil (BV Azadi Wuppertal), Soufian El Hajui (SV Jägerhaus Linde)



SC Germania Reusrath

Trainer: Marco Schobhofen

Zugänge: Marco Schobhofen (TuSpo Richrath), Francesco Paolo La Rosa (1. Spvg. Solingen Wald 03), Tim Hechler (SV Bergisch Gladbach 09), Maurice Grünewald (SSV Berghausen), Jürgen Glomb (SV Refrath/Frankenforst 1926), Tim Röper (SC Germania Reusrath II), Leo Luca De Rubertis (SC Germania Reusrath II), Kevin Luginger (FC Leverkusen zg.), Elias Dian (SC Germania Reusrath II), Ayman Mechbal (SC Germania Reusrath II), Viktor Ergardt (SC Germania Reusrath II), Luca Oliver Piatkowski (SC Germania Reusrath II), Maik Artz (SC Germania Reusrath), Dennis Schulte (SV Schlebusch), Giuseppe Licausi (SV Bergisch Gladbach 09), Nils Kaufmann (Reaktiviert), Maksym Panicz (SC Germania Reusrath II), Maurice Okicic (SC Germania Reusrath II)

Abgänge: Hidi Kadessy (HSV Langenfeld), Niklas Paul Beckmann (TuRU Düsseldorf), Malik Demba (1. Spvg. Solingen Wald 03), Paul Leon Hasenclever (SSV Lützenkirchen), Jonas Hergesell (Karriereende ), Habib Daff (1. Spvg. Solingen Wald 03), Marcel Pollet (Fussballpause ), Martin Plutecki (SC Germania Reusrath), Jan Kinnen (Zurück zur Jugend ), Velibor Čolović (FC Leverkusen zg.), Patrick Kommoß (FC Leverkusen zg.), Maurice Okicic (SV 09/35 Wermelskirchen), Bilal El Marhoumi (HSV Langenfeld), Jan Anders Grundler (SC Germania Reusrath II), Thomas De Valk (SC Germania Reusrath II), Jalen Rueter (SC Düsseldorf-West), Bartosz Siedlarski (FC Gottfrieding), Maximilian Ueing (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Marco Amedeo Pasqualone (1. FC Wülfrath), Maksym Panicz (unbekannt), Maximilian Steinebach (DV Solingen), Carsten Komor (SSV Dhünn), Martin Steinhäuser (SC Germania Reusrath II), Mike Odenthal (Unbekannt )



Sportfreunde Baumberg II

Trainer: Daniel Errens

Zugänge: Nils Heryschek (VfR Büttgen), Justin Kotlorz (SV Altenberg 1948), Kevin Högele (TuS Quettingen), Justin Bartoschek (Aus eigener Jugend), Jan Tobias Gies (Aus eigener Jugend), Benjamin Brause (HSV Langenfeld), Tom Louis Stier (SV Westhoven-Ensen 1931), Ismail Issallaman (MSV Hilden), Lusende Anthonio Basisa (HSV Langenfeld), Julian Krajnc (FC Leverkusen zg.), Alan Santos Passos (TuRU Düsseldorf II), Arley Almeida Araujo (VfB Homberg II), Ouassim Bouzahra (Aus eigener Jugend), Rayan Bouyacoub (SSV Berghausen II), Adam Kumukov (HSV Langenfeld), Roni Ongun (Aus eigener Jugend ), Rafiq Bouchafra (Inter Monheim), Dede Silunsasi (MSV Düsseldorf), Simon Geertschuis (FC Pesch), Samir Al Khabbachi (Inter Monheim), Moses André Ndofula (VfL Benrath), Marius Geertschuis (FC Pesch), Sebastian Schröder (VfB 03 Hilden), Masahiro Ota (FC Büderich II), Taketo Suzuki (KFC Uerdingen 05), Leon Selimi (FC Pesch II), Simon Scheer (FSV Preußen Bad Langensalza), Rubens Oliveira Soares (FC Hürth A-Jugend (U19) Frühjahr 23 )

Abgänge: Hendrik Pitsch (SP.-VG. Hilden 05/06), Faissal El Amrani (HSV Langenfeld), David Kamau (DJK Gnadental), Chanon Karsten Kiwitt (1. FC Monheim II), Leon Wolfgang Wieczorek (1. FC Monheim II), Marvin Prasse (pausiert), Leon Credo (SSV Berghausen), Leon Cvetanovic (SSV Berghausen), Biagio Giuliano Rizzelli (HSV Langenfeld), Eric Hellwig (HSV Langenfeld), Tom Klaaßen (HSV Langenfeld), Jan Alexander Schmitz (Sportclub 1913 Hitdorf II), Justin Kotlorz (SSV Dhünn), Ouassim Bouzahra (TuSpo Richrath), Marvin Prasse (1. FC Monheim II), Aziz Afi (SC Düsseldorf-West)



SSV Bergisch Born

Trainer: Tim Janowski

Zugänge: Ferat Sari (Cronenberger SC), Hakan Sagmak (Reaktiviert ), Francesco Leonardo Di Donato (FC Remscheid), Robin Dowald (SSV Bergisch Born II), Altughan Melih Kilic (TVD Velbert), Anoliar Isaoui (SSV Bergisch Born), Tristan Maresch (Dabringhauser TV), Marco Amedeo Pasqualone (1. FC Wülfrath), Kevin Jason Kilter (SV 09/35 Wermelskirchen)

Abgänge: Nick Salpetro (SV 09/35 Wermelskirchen), Anis Geus (SSV Dhünn), Semi Molla (TSV Union Wuppertal), Helge Kost (SV 09/35 Wermelskirchen), Carmelo Salpetro (SV 09/35 Wermelskirchen II), Vincenzo Graziano (Karriereende ), Philip Frederik Folkerts (Studium, Umzug ), Lukas Meier (VfL Gennebreck), Kevin Jason Kilter (SV 09/35 Wermelskirchen), Robin Dowald (Karriereende), Altughan Melih Kilic (Unbekannt ), San Diego Leon Siebel (Unbekannt )



SSV Dhünn

Trainer: Dennis Schmidt

Zugänge: Anis Geus (SSV Bergisch Born), Fabian Rick (SV Altenberg 1948), Artemij Gordeev (SSV Dhünn II), Marvin Kirschner (SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel), Marius Suchanoff (FC Remscheid), Carsten Komor (SC Germania Reusrath), Markus Fürguth (Dabringhauser TV), Justin Kotlorz (Sportfreunde Baumberg II), Moritz Kerkien (FC Remscheid), Marvin Zipperling (FC Remscheid II)

Abgänge: Andreas Böge (Vorsitzender Senioren-Fußball-Abteilung), Yannik Nils Gehrmann (SSV Dhünn II), Matthias Block (pausiert), René Katzwinkel (pausiert), Andre Markovic (pausiert), Sebastian Mosler (SSV Dhünn alte Herren), Jakob Schäffer (Karriereende), Max Esgen (VfB Marathon Remscheid), Leonard Funke (pausiert), Dominic Rehbold (pausiert), Daniel Matuschzik (pausiert), Daniel Matuschzik (TuS Egen), Joshka Bührmann (SSV Dhünn II), Gabriel Romeo (SSV Dhünn II), Maximilian Schulte (SSV Dhünn II), Marvin Kirschner (Unbekannt), Marius Suchanoff (SV Raisting)



SSV Germania Wuppertal

Trainer: Peter Radojewski

Zugänge: Nico Schary (Australien), Noah Bogun (TSV Solingen), Basiel Bakho Kone Gwach Kan (Sportfreunde Dönberg), Julian Weidmann (1. FC Wülfrath), Erik Grawunder (SV Rot-Weiß Wülfrath), Hakan Türkmen (SV Union Velbert), Dirk Müller (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Abdoul Morou (FC Remscheid II), Kouadia Wilfried Taki (1. FC Wülfrath), Yevhenii Bohdan (SG SV Moßbach / SG Möschlitz), Marko Fedoriaka (SG SV Moßbach / SG Möschlitz), Linus Sacher (Cronenberger SC)

Abgänge: Luca Sascha Phillip Liebetrau (SSVg Velbert II), Dustin Kinkler (BV Gräfrath), Luis Christoffer Garcia Pintor (SSVg Velbert II), Gianluca Lio (TSV Fortuna Wuppertal), Mario Filaj (TSV Ronsdorf), Manuel Rehermann (TSV Ronsdorf), Georgios Pagel (TSV Ronsdorf), Michael Kluft (SV Rot-Weiß Wülfrath), Mario Filai (TSV Ronsdorf), Justin Herkenrath (SV Jägerhaus Linde), Erik Grawunder (SV Rot-Weiß Wülfrath)



SSVg Heiligenhaus

Trainer: Deniz Top

Zugänge: Vitaliy Golik (1. FC Wülfrath), Engincan Yildiz (Rather SV), Mahmut Karaca (SG Unterrath), Amin Amezigar (FC Blau-Gelb Überruhr), Andre Filipe Pinho Ferreira (DJK Gnadental), Jonas Dietz (SSV 07 Sudberg), Yuta Fujimoto (Japan), Dennis Krol (1. FC Wülfrath), Ayyoub Assaid (FC Blau-Gelb Überruhr), Marouan Raouah (1. FC Wülfrath), Hakan Yalcinkaya (SV Rot-Weiß Wülfrath)

Abgänge: Christian Schuh (Türkgücü Ratingen), Hakan Yalcinkaya (SV Rot-Weiß Wülfrath), Emircan Aydemir (SSVg Heiligenhaus II), Evren Erdogan (SSVg Heiligenhaus II), Baran Ölmez (SSVg Heiligenhaus II), Ilir Osmani (SSVg Heiligenhaus II), Taha Kaya (Türkgücü Velbert), Robert Schiller (SV Union Velbert), Max Marker (FK Jugoslavija Wuppertal), Ömür Bülbül (SSVg Heiligenhaus II), Yusuf Emre Ural (SSVg Heiligenhaus II), Jonas Dietz (SSVg Heiligenhaus II), Alican Timar (SSVg Heiligenhaus II), Kaan Göcen (SSVg Heiligenhaus II), Julius Balke (SSVg Heiligenhaus II), Andre Filipe Pinho Ferreira (Ziel unbekannt ), Marcel Röhr (BV Gräfrath), Kevin Andre Schmitt (BV Gräfrath), Vitaliy Golik (Ziel unbekannt ), Vitaliy Golik (SC Düsseldorf-West)



SV Rot-Weiß Wülfrath

Trainer: Mesut Güngör

Zugänge: Ibrahim Yilmaz (SSVg Velbert II), Hakan Yalcinkaya (SSVg Heiligenhaus), Charisis Gkoutsikas (FC Iraklis Neviges), Schad Hassan (TSV Ronsdorf), Lorjan Imeri (SSVg Velbert II), Hasan Ülker (Türkspor Dortmund), Antonio Glibo (SC Velbert II), Yuita Ota (Japan), Michael Kluft (SSV Germania Wuppertal), Marvin Gruschka (reaktiviert), Ilker Topal (SV Union Velbert), Hammza Al Khalil (FC Remscheid), Jan-Steffen Meier (TVD Velbert), Björn Kluft (TVD Velbert), Mesut Güngör (SV Union Velbert), Jaad Benzerdjeb (SV Union Velbert), Erik Grawunder (SSV Germania Wuppertal), Goki Fukunaga (DJK Blau-Weiß Mintard), Ercan Kalkavan (SC Viktoria Wuppertal Rott 89), Everard Mensah (DV Solingen II), Makuntima Ntuku (ASV Mettmann), Haris Islambegovic (SC Velbert III), Haci Bayram Köseoglu (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Amos Claude Tusevo (DV Solingen), Hiroyuki Horii (Japan), Gaku Adachihara (SP.-VG. Hilden 05/06), Bastian Adoma (SP.-VG. Hilden 05/06)

Abgänge: Sascha Kreutzer (TSV Einigkeit Dornap), Kai Kleinschmidt (TSV Einigkeit Dornap), Mourad Amjahad (Stella Azzurra Velbert), David Heyn (SC Sonnborn), Marvin Gruschka (SV Rot-Weiß Wülfrath), Niklas Hummert (SC Velbert II), Erik Grawunder (SSV Germania Wuppertal), Leon Karim Kocherscheidt (1. FC Wülfrath), Abdulrahman Kaddour (Langenberger SV 1916), Adrian Jeglorz (FC Blau-Gelb Überruhr), Kevin Lange (Pausiert), Hakan Yalcinkaya (Rücktritt ), Maurice Kulpe (SV Union Velbert), Oualid Amezigar (SSVg Heiligenhaus II), Mirac Aktas (Türkgücü Velbert), Ahmet Tugrul Tepebas (Türkgücü Velbert), Patrick Stroms (TSV Einigkeit Dornap), Kevin Lange (TSV Einigkeit Dornap), Michael Kluft (BV Gräfrath), Hakan Yalcinkaya (SSVg Heiligenhaus), Antonio Glibo (TVD Velbert), Björn Kluft (Vereinslos), Björn Kluft (ASV Mettmann), Issam Dakika (TVD Velbert II), Nico Korpilla (Cronenberger SC), Lorjan Imeri (SSVg Velbert II), Ans Al Khalil (TSV Neviges-Engizek 1982 II), Ans Al Khalil (TSV Neviges-Engizek 1982)



SV Solingen 08/10

Trainer: Rosario Tilaro, Erdim Soysal

Zugänge: Robin Wachholder (1. Spvg. Solingen Wald 03), Ben Marcel Jelitte (1. Spvg. Solingen Wald 03), Hasan Kaan Hayta (1. Spvg. Solingen Wald 03), Davide Mangia (1. Spvg. Solingen Wald 03), Pascal Gollin (BV Gräfrath), Robin Raaphael Heist (1. Spvg. Solingen Wald 03), Michael Röttgen (SC Ayyildiz Remscheid zg.)

Abgänge: Cebrail Akin (FC Roj Dortmund), Sivan Celik (Dersimspor Solingen), Marvin Stahlhaus (1. Spvg. Solingen Wald 03), Giovanni Spinella (1. Spvg. Solingen Wald 03), Roken Tchouangue (FSV Duisburg)



TSV Ronsdorf

Trainer: Denis Levering

Zugänge: Andreas Isberner (SV Union Velbert), Mario Filaj (SSV Germania Wuppertal), Manuel Rehermann (SSV Germania Wuppertal), Georgios Pagel (SSV Germania Wuppertal), Malte Lobeck (TuS Hasslinghausen), Florian Mansard (Wuppertaler SV II), Burak Haci Sipahi (SC Velbert II), Anas Kasmi (TSV Ronsdorf II), Mario Filai (SSV Germania Wuppertal), Sebastian Schröder (FSV Vohwinkel Wuppertal), Luca Sascha Phillip Liebetrau (SSVg Velbert II), Jörn Zimmermann (1. FC Wülfrath)

Abgänge: Prosper Malua-Kikangila (Cronenberger SC), Yves-David Tshala (SV 09/35 Wermelskirchen), Okan Ciftci (SC Ayyildiz Remscheid zg.), Deyar Janko (FSV Vohwinkel Wuppertal), Schad Hassan (SV Rot-Weiß Wülfrath), Samuel Makanisa (VfB Schwelm), Enes Molla (Unbekannt ), Felix Heyder (Pausiert ), Adil El Hajui (1. FC Wülfrath), Amos Claude Tusevo (DV Solingen), Milad Lukas Fries (TSV Ronsdorf II), Enes Molla (SVG Grevenbroich), Hassan Al Mahmud (BV Azadi Wuppertal), Maurice Czarnetzki (TSV Ronsdorf II), Lukas Thomas Orbach (TSV Ronsdorf II), Moritz Sklarek (TSV Ronsdorf II)



TSV Solingen

Trainer: Nils Esslinger

Zugänge: Vincenzo Lorefice (1. Spvg. Solingen Wald 03), Yowani Monsheny (FCO Firminy Insersport / Frankreich)

Abgänge: Max Zäh (SSV Berghausen), Darius Wischnewski (SSV Berghausen), Noah Bogun (SSV Germania Wuppertal), Mick Rudi Gotsch (TSV Solingen II), Malte Gregor (TSV Solingen II), Shane Elias Jürgen Pauly (TSV Solingen II), Mika Hermanspann (TSV Solingen II), Julian Heimann (TSV Solingen II), Berdan Küpeli (TSV Solingen II), Moritz Weierstall (TSV Solingen II), Hannes Peter Bernhard (TSV Solingen II), Jonathan Hansen (TSV Solingen II), Michael Sagorski (TG Burg), Emilio Evangelista (1. FC Monheim II), Florian Heuschkel (TuSpo Richrath)



TuSpo Richrath

Trainer: Lukas Beruda

Zugänge: Dennis Wirtz (HSV Langenfeld II), Nephthalie Ngoma Ndey (HSV Langenfeld), Maikel Schleiden (SP.-VG. Hilden 05/06), Efe Mustafa Adigüzel (Sportfreunde Baumberg), Ginet Celebi (SC Leverkusen 2017), Maurice Herriger (HSV Langenfeld), Julian Pape (GSV Langenfeld), Ouassim Bouzahra (Sportfreunde Baumberg II), Arian Ugljani (HSV Langenfeld), Florian Heuschkel (TSV Solingen)

Abgänge: Marco Schobhofen (SC Germania Reusrath), Nassif Madani (GSV Langenfeld III), Aziz Limani (GSV Langenfeld III), Kemal Can Ipekci (GSV Langenfeld III), Dario Carpino (SSV Berghausen), Markus Berres (Karriereende ), Timo Laveglia (Karriereende ), Julian Eßer (SC Germania Reusrath II), Leon Sonny Täger (HSV Langenfeld), Mustafa Ipekci (GSV Langenfeld III)

