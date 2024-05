Bezirksliga Niederrhein 5: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



DJK TuS Stenern

Trainer: Simon Meyering

Zugänge: Luca Müller (Westfalia Anholt), Florian Wiegrink (Sportfreunde 97/30 Lowick), Marcel Hengstermann (DJK TuS Stenern II), Jan Wienholt (Reaktiviert)

Abgänge: keine



Fortuna Bottrop

Trainer: Marco Hoffmann

Zugänge: Luca Bergermann (DJK Adler Union Frintrop II), Luis Melwin Molitor (), Robin Polak (Rhenania Bottrop U23 II), Marvin Cebulla (SV Adler Osterfeld), Johann Müller (MSV Duisburg), Arda Aydinkaptan (FC Bottrop 2019), Dominik Wrobel (Vereinslos), Jan Steinkusch (VfB Bottrop), Jonis Youssef (Spvgg Meiderich 06/95), Justin Janssen (Fortuna Bottrop II)

Abgänge: Matthias Beckfeld (Verletzungbedingt ), Robert Dick (Fortuna Bottrop II), Justin Edison Igbinosun (Pausiert beruflich ), Norman Hassenrück (Verletzungbedingt), Mike Sklenak (Private Gründe), Robin Polak (Rhenania Bottrop U23 II), Philipp Christoph Winkler (Unbekannt), Dusan Trebaljevac (VfB Bottrop), Ibrahim Akkaya (VfL Grafenwald), Marvin Cebulla (SV Adler Osterfeld)



GSV Viktoria Suderwick

Trainer: Kim Weidig

Zugänge: Rene Tielkes (Hemdener SV), Björn Beltermann (Sportfreunde 97/30 Lowick III), Björn Beltermann (Sportfreunde 97/30 Lowick II)

Abgänge: keine



MTV Union Hamborn

Trainer: Kai-Stefan Neul

Zugänge: Marc Kühn (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Kai-Stefan Neul (Spielertrainer), Maik Goralski (Spielender Co-Trainer), Robin Heimann (SV Glückauf Möllen zg.), Andrees Minta (GSG Duisburg), Deniz Kaya (SV Rhenania Hamborn), Mats Bennmann (TV Jahn Hiesfeld zg.)

Abgänge: Brendon Sean Spazier (DJK Vierlinden III), Mario Hohmann (DJK Vierlinden III), Dominik Voigt (Fortuna Düsseldorf), Benjamin Richter (Rheinland Hamborn), Dennis Tannemann (DJK Lösort Meiderich)



Rheinland Hamborn

Trainer: Fahri Ulutas

Zugänge: Emirkan Dikyol (TV Kalkum-Wittlaer), Batuhan Dikyol (TV Kalkum-Wittlaer), Maurice Seidelmann (Sportfreunde Hamborn 07), Erkut Ay (Duisburger FV 08), Kubilay Aydin (RW Selimiyespor Lohberg), Kaan Tekatli (VfB Homberg II), Muhammet Emin Canim (GSG Duisburg), Talha Canim (GSG Duisburg), Joel Wansi (), Maurizio Drumm (VfvB Ruhrort-Laar zg.), Metin Oktay Bilican (GSG Duisburg), Basel Mohammad Almostafa (Duisburger SV 1900), Benjamin Richter (MTV Union Hamborn), Recep Hacısalih Tuna (GSG Duisburg), Rapahel Kcee Anaebo (Rheinland Hamborn), Abdulhamit Canim (GSG Duisburg), Sahin Karabudak (Mülheimer FC 97), Celal Karabudak (Mülheimer FC 97), Emeka Umeh (), Ahmet Can Temel (Vogelheimer SV), Selahattin Güner (Duisburger FV 08), Fatih Uysal (Sportfreunde Walsum 09), Alkan Özay (Sportfreunde Walsum 09), Mervan Aydin (Duisburger FV 08), Hayate Abe (Mülheimer SV 07), Adnan Laroshi (FSV Duisburg)

Abgänge: Abdulkadir Palabiyik (SV Rhenania Hamborn), Mikail Demirel (TuS Asterlagen), Yusuf Akmese (FSV Duisburg), Fatih Ünal (SV Rhenania Hamborn), Kerem Bostanci (SV Rhenania Hamborn), Granit Haliti (Rumelner TV), Recep Hacısalih Tuna (GSG Duisburg), Rapahel Kcee Anaebo (Rheinland Hamborn), Kaan Tekatli (Pausiert ), Dursun Can (SV Rhenania Hamborn), Batuhan Dikyol (SV Rhenania Hamborn), Emirkan Dikyol (SV Rhenania Hamborn), Umut Can Yilmaz (SV Rhenania Hamborn), Kubilay Aydin (SuS 09 Dinslaken), Armand-Mihai Florea (TuS Asterlagen), Rapahel Kcee Anaebo (FC Blau-Weiß Friesdorf)



Rhenania Bottrop

Trainer: Stefan Thiele

Zugänge: Fatih Candan (vereinslos), Leon Sitianus (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Ben Maarten Jansen (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Luca Fischer (DJK Arminia Klosterhardt), Felix Faeser (DJK Arminia Klosterhardt), Flavio Dietz (DJK Arminia Klosterhardt), Luca Rüdel (Rhenania Bottrop U23 II), Sabri Kayali (Rhenania Bottrop U23 II), Orcun Mengenli (DJK Arminia Klosterhardt), Özgür Erdogan (Rhenania Bottrop U23 II), Lennart Espenhahn (DJK Adler Union Frintrop), Arben Selimi (TuS Essen-West 81), Luca Lanza (Rhenania Bottrop), Jan Larisch (Rhenania Bottrop), Emircan Temel (SV Adler Osterfeld), Hendrik Laakmann (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Hannes Ostgathe (DJK Arminia Klosterhardt)

Abgänge: Hasan Can Agbulut (SV Adler Osterfeld), Marlon Markus Messner (SuS 21 Oberhausen), Kevin Kirchner (DJK Arminia Klosterhardt), Bünyamin Damar (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Adrian Wolbeck (SpVgg Steele), Sam Soltani (Rot-Weiss Essen II), Emre Kilic (Rot-Weiss Essen II), Fatih Candan (Trennung aus persönlichen Gründen), Fatih Candan (BV Osterfeld 1919)



SC 1920 Oberhausen

Trainer: Thorsten Möllmann

Zugänge: Murat Cebeci (RW Oberhausen II), Ajara Djamal Ehlert (Mülheimer FC 97), Philipp Asamoah (VfB Speldorf), Constantin Buß (GSG Duisburg), Dzejlan Sehovic (SV Sarajevo Oberhausen), Mert Ali Eroglu (SC Croatia Mülheim), Hüseyin Demirci (Mülheimer FC 97 II), Sefa Bozca (SG Osterfeld), Todd Amoah Hogardt (VfB Speldorf), Zadok Kobina Amissah Abakah (TuSEM Essen 1926), Owura Duodu (SSVg Velbert), Oleksandr Korotkyi (Ukraine), Dalibor Gataric (Reaktiviert), Emre Kilav (VfB Frohnhausen), Leo Gerard Dobosz (1. FC Monheim)

Abgänge: Selver Gasnjan (RSV Holthausen), Steven Henning (TuS Gahlen), Efe Özkan (SC Croatia Mülheim), Lukas Loibl (SC 1920 Oberhausen II), Ludwig-Kofo Asenso (SC Frintrop 05/21), Milosz Posluszny (ESC Rellinghausen), Justin Kotermann (Essener SG 99/06), Amer Aldairiah (Unbekannt), Yusuf Allouche (Essener SG 99/06), Felix Nottelmann (SC 1920 Oberhausen III), Ali Riza Dogan (SV Adler Osterfeld), Murat Cebeci (einvernehmlich getrennt), Sefa Bozca (SG Osterfeld), Ilir Dedushaj (SuS 21 Oberhausen), Nejat Berbero (GSG Duisburg)



Schwarz-Weiß Alstaden

Trainer: Raphael Steinmetz

Zugänge: Alexander Jan Kotz (SuS 21 Oberhausen), Caleb Namrod Odametey (VfB Speldorf), Colin Onyeocha (VfB Speldorf), Rene Biskup (VfB Bottrop), Can Luca Gad (RW Oberhausen II)

Abgänge: Patrick Szovan (SC Buschhausen 1912), Artur Klujew (SuS 21 Oberhausen), Felix Pankotsch (Schwarz-Weiß Alstaden II), Dustin Heiligers (SC 1920 Oberhausen II), Samet Can Kuruoglu (SV Concordia Oberhausen), Elias Balozzi (SC 1920 Oberhausen II), Alexander Jan Kotz (SuS 21 Oberhausen)



Sportfreunde Königshardt

Trainer: Norman Seitz

Zugänge: Justin Montberg (), Tom Wulf Mucha-Hassing (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Lennart Paul Gawlik (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Marlon Römer (DSC Preußen), Eren Sönmez (Duisburger FV 08)

Abgänge: Okan Al (TSV Safakspor Oberhausen), Lennart Paul Gawlik (SuS 21 Oberhausen), Tom Wulf Mucha-Hassing (VfB Homberg II), Aras Nayyef Ausif (SV Rot-Weiß Deuten), Charalambos Pommer (VfB Bottrop)



SpVgg Sterkrade 06/07

Trainer: Lars Mühlbauer

Zugänge: Damian Vergara Schlootz (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Nicolas Strömann (DJK Adler Union Frintrop), Mehmet Kalayci (TSV Safakspor Oberhausen), Yevhenii Belmach (DJK Arminia Klosterhardt II)

Abgänge: Phil Hevendehl (SC Eintracht Oberhausen), Turgut Senyüz (FC Bottrop 2019), Mehmet Kalayci (1. FC Hirschkamp), Dominik Krath (DJK Arminia Lirich 1920)



SuS 09 Dinslaken

Trainer: Julian Schubert

Zugänge: Timm Golley (Sportfreunde Hamborn 07), Sönke Bureick (SuS 09 Dinslaken), Jannis Kipouros (SuS 09 Dinslaken), Tim Waclawek (SuS 09 Dinslaken), Erion Xhemajli (SuS 09 Dinslaken), Nick Gerritzen (Sportfreunde Hamborn 07), Kubilay Aydin (Rheinland Hamborn), Dave Antrecht (DJK Vierlinden)

Abgänge: Canberk Cevirgen (SV Hönnepel-Niedermörmter), Dave Antrecht (DJK Vierlinden), Pascal Schumacher-Meinberg (DJK Vierlinden), Jonas Janßen (Sportfreunde Walsum 09)



SuS 21 Oberhausen

Trainer: André Franken

Zugänge: Leo Prinz (SV Adler Osterfeld), Sven Adamietz (SC Buschhausen 1912), Artur Klujew (Schwarz-Weiß Alstaden), Dominik Mesquita (Essener SG 99/06), Stanley Andrud (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Claudio Sündermann (Dümptener TV), Hürkan Kindac (FC Sterkrade 72), Louis Nayyef Ausif (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Niklas Balsliemke-Louven (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Emmanuel Nwabuego (Eintracht Duisburg), Marvin Burow (Welheimer Löwen), Marlon Markus Messner (Rhenania Bottrop), Omed Sherzad (SuS Niederbonsfeld), Yannick Schmitz (Post SV Siegfried Hamborn), Jihan Jeremi Bayram (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Jonah Laurin Steib (DJK Adler Union Frintrop), Arthur Gawronski (DJK Adler Union Frintrop), Levent Nalbant (SG Essen-Schönebeck), Brahim Mountacer (VfL Hörde), Lennart Paul Gawlik (Sportfreunde Königshardt), Akin Aslantin (FC Sterkrade 72), Muri Papal (VfL Rheinhausen), Dalibor Emilio Kostic (Vereinslos), Patrick Gordon (Jugendabteilung ), Alexander Jan Kotz (Schwarz-Weiß Alstaden), Ilir Dedushaj (SC 1920 Oberhausen), Finn Luis Grimm (Vereinslos), Gino Priszma (RuWa Dellwig), Enes Aksalic (Vereinslos), André Franken (SG Essen-Schönebeck IV)

Abgänge: Alexander Jan Kotz (Schwarz-Weiß Alstaden), Marvin Buhlmann (Glück-Auf Sterkrade), Nico Gabriele (Glück-Auf Sterkrade), Ibrahim Kücükarslan (SV Genc Osman Duisburg), Metin Kücükarslan (SV Genc Osman Duisburg), Erol Kücükarslan (SC Croatia Mülheim), Julian Mali (DJK Arminia Lirich 1920), Joel Goldberg (SC Buschhausen 1912), Sascha Demarino (RW Oberhausen II), Albert Pracht (Essener SC Preußen), Danny Buttenbruch (1.FC Hirschkamp), Daniel Ernst (DJK Arminia Klosterhardt), Ioannis Tsikrikas (FC Saloniki Essen), Omed Sherzad (Trennung), Yusuf Duran (TSV Safakspor Oberhausen), Sven Adamietz (Entlassen ), Daniel Neiss (Entlassen), Artur Klujew (SC 1920 Oberhausen II), Yannick Schmitz (unbekannt), Omed Sherzad (Fatihspor Essen 2001), Louis Nayyef Ausif (Unbekannt ), Yannick Schmitz (Post SV Siegfried Hamborn), Louis Nayyef Ausif (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Enes Aksalic (Pausiert), Gino Leyers (SuS 21 Oberhausen III), Arthur Gawronski (SuS 21 Oberhausen III), Dominik Mesquita (Pausiert)



SV 08/29 Friedrichsfeld

Trainer: Almir Duric

Zugänge: Joshua Brauer (SV Spellen), Oliver Radetzko (SV Spellen), Lukas Barten (SV Spellen), Justin Kreft (SV Glückauf Möllen zg.), Redon Brija (SV Blau-Weiß Dingden), Emir Zerdo (Sportfreunde Hamborn 07), Miguel Kevin Mendel (SV Glückauf Möllen zg.)

Abgänge: Finn Müller (SV Heißen II), Noah Luis Heutger (SuS Haarzopf), Jasper Weigl (Karriereende ), Robert Freudenthal (Pausiert), Leonard Feldkamp (unbekannt), Hikmet Barut (Unbekannt), Lukas Barten (Pausiert), Justin Kreft (Unbekannt), Berkay Özkaya (Unbekannt), Justin Kreft (DJK Vierlinden), Lukas Barten (VfB Speldorf II)



SV Glückauf Möllen

Trainer:

Zugänge: Dirk Bollmann (DJK Vierlinden), Morris Neubert (JSG Spellen/Voerde zg.), Berk Aslan (), Taygun Akdan (SV Heißen), Enes Yildizhan (Sportfreunde Walsum 09), Marvin Telke (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.), Maurice Barthel (STV Hünxe), Abdelhadi Haddoui (Sportfreunde Hamborn 07 II zg.)

Abgänge: Joel Grzeskowiak (PSV Wesel), Christian Schwarz (Eintracht Walsum), Daniel Burkamp (Eintracht Walsum), Kevin Burkamp (Karriereende ), Robin Heimann (Unbekannt ), Dirk Forthoffer (Karriereende), Robin Heimann (MTV Union Hamborn), Cristian Isioma Kelubia (GSG Duisburg), Kevin Burkamp (TuS Drevenack), Justin Kreft (SV 08/29 Friedrichsfeld), Nikola Koncic (TV Jahn Hiesfeld zg.), Benjamin Koncic (TV Jahn Hiesfeld zg.), Thorsten Albustin (GSG Duisburg), Maurice Barthel (STV Hünxe), Enes Yildizhan (Sportfreunde Walsum 09), Mumibekir Dema (Eintracht Walsum), Pierre Salewski (Karriereende ), Ertugrul Yirtik (Passiert ), Michael Badke (Karriereende ), Marvin Telke (Eintracht Walsum), Matthias Moelleken (TV Jahn Hiesfeld zg.), Felix Chukwuma Ikoro (Eintracht Walsum), Prince Chigamezu Igbozuruike (GSG Duisburg), Hendrik Jerome Milz (SuS Viktoria Wehofen II), Miguel Kevin Mendel (SV 08/29 Friedrichsfeld), Mehmet Rustemi (FC Albania Duisburg), Berk Aslan (Unbekannt ), Abdelhadi Haddoui (Unbekannt ), Morris Neubert (Unbekannt )



TuB Bocholt

Trainer: Georg Geers

Zugänge: Daniel Evangelista (DJK Barlo), Lendi Veseli (VfL Rhede), Serhat Akpinar (SV Rees), Georg Geers (Vereinslos)

Abgänge: Jonas Wenzel (Sportfreunde 97/30 Lowick), Manuel Jara (1. FC Bocholt), Lasse Kamperschroer (Hemdener SV), Serhat Akpinar (SV Rees), Tugay Mushin Cemil Haberci (Westfalia Anholt)



TV Jahn Hiesfeld

Trainer:

Zugänge: Marcel Gabor (FC Sterkrade 72), Dennis Gieselmann (RW Selimiyespor Lohberg), Cem Aydin (RW Selimiyespor Lohberg), Can Zengin (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Mehmet Yilmaz (TSV Bruckhausen), Mert Kilic (TSV Bruckhausen), Nikola Koncic (SV Glückauf Möllen zg.), Benjamin Koncic (SV Glückauf Möllen zg.), Timo Mauritz (SGP Oberlohberg), Matthias Moelleken (SV Glückauf Möllen zg.)

Abgänge: Phil Klemm (SV Dorsten-Hardt), Fabian Neukamp (SC Wacker Dinslaken), Lucas Dziecichowicz (SC Wacker Dinslaken), Kevin Tshimanga-Dilangu (SV Rot-Weiß Deuten), David Feldhoff (Karriere Ende), Robin Balzer (SC Wacker Dinslaken), Jean-Pascal Kraus (DJK Vierlinden), Yusuf Sahin (DJK Vierlinden), Jonas Kisters (Spvgg Sterkrade-Nord II), Marcel Maik Jonnek (Eintracht Walsum III), Marvin Rissel (Vereinslos ), Benjamin Koncic (pausiert), Nikola Koncic (pausiert), Cem Aydin (TV Jahn Hiesfeld II), Jonas Nitschke (TV Jahn Hiesfeld II), Nico Nowoczin (GSG Duisburg), Dennis Gieselmann (RW Selimiyespor Lohberg), Can Mikail Nazikkol (TSV Bruckhausen), Cem Aydin (RW Selimiyespor Lohberg), Mats Bennmann (MTV Union Hamborn), Daniel Hanke (DJK Vierlinden), Can Zengin (DJK Vierlinden), Mathias Grgic (SuS Viktoria Wehofen)



VfB Bottrop

Trainer: Dusan Trebaljevac

Zugänge: Kudret Kanoglu (SC Reken), Baris Erdogan (Dostlukspor Bottrop), Emrullah Bayhoca (SV Adler Osterfeld), Philipp Demler (Westfalia Herne), Okan Celik (FC Bottrop 2019), Tim Nothnick (Vereinslos), Hüssein El-Moussa (FC Bottrop 2019), Peter Heinz (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Jan Steinkusch (FC Sterkrade 72), Jamal Kropf (Vereinslos ), Emre Can Aydin (SpVgg Horsthausen), Luca Scalia (), Eberhard Fuchs (VfB Bottrop), Philipp Drießen (VfB Bottrop), Tarek El Meshai (SV Zweckel), Delowan Nawzad (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Yusuf Allouche (Essener SG 99/06), Olcay Yilmaz (Lüner SV), Berkan Turp (SSV Buer), Samet Kanoglu (SC Reken), Dusan Trebaljevac (Fortuna Bottrop), Charalambos Pommer (Sportfreunde Königshardt), David Gajda (VfB Bottrop II)

Abgänge: Leon Stöhr (TuS Haltern am See), Etinosa Igbionawmhia (DJK Blau-Weiß Mintard), Enes Kodaman (Pausiert ), Felix Schürmann (Pausiert), Tugay Tekin (Pausiert ), Necip Eren (Pausiert ), Gino Pöschl (VfL Grafenwald), Eberhard Fuchs (VfB Bottrop), Philipp Drießen (VfB Bottrop), Rene Biskup (Schwarz-Weiß Alstaden), Etinosa Igbionawmhia (DJK Blau-Weiß Mintard), Patrick Drechsler (DJK Arminia Klosterhardt), Hilal Ali Khan (DJK TuS Hordel), Enes Kodaman (FC Sterkrade 72), Alpay Cin (DJK Arminia Klosterhardt), Luca Scalia (VfB Bottrop II), Tim Nothnick (Pausiert), David Gajda (VfB Bottrop II), Can Uçar (Rücktritt), Murat Berbero (FC Sterkrade 72), Baris Erdogan (Dostlukspor Bottrop), Jan Steinkusch (Fortuna Bottrop), Volker Hohmann (Rücktritt), Gianluca Buhlmann (Pausiert)



VfL Rhede

Trainer: Admir Bosnjak

Zugänge: Alexander Giese (SV Brünen), Salem Al Masalma (FC Olympia Bocholt), Marcello Hirsz (Sportfreunde 97/30 Lowick), Lars Ortius (SG Borken)

Abgänge: Rene Konst (SV Biemenhorst), Pascal Spallek (SV Biemenhorst), Marius Bauhaus (SV Blau-Weiß Dingden), Fynn Borremans (SG Borken), Lendi Veseli (TuB Bocholt), Florian Hahm (SV Blau-Weiß Dingden), Maurice Grootens (RSV Praest), Dominic Thieler (Sportfreunde 97/30 Lowick), Luca Noel Brunngraber (DJK Rhede), Lars Ortius (SG Borken), Farshad Jaqubi (SG Borken), Chris Hasselkus (VfL Ramsdorf)

