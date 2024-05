Bezirksliga Niederrhein 6: Zugänge, Abgänge und alle Wechsel 2023/2024

Die Transferperiode II der Saison 2023/24 ist beendet - im Amateurbereich können sich nur noch vereinslose Spieler neuen Klubs anschließen. Hier gibt es alle erfassten Transfers der Bezirksliga Niederrhein 6 in der kompakten Übersicht von FuPa Niederrhein. Die Redaktion wird gemeinsam mit den Vereinen die Transferliste mit allen Zugängen, Abgängen und generell allen Wechseln in den kommenden Wochen regelmäßig aktualisieren.

Diese Liste wird im Laufe des Februars und März aktualisiert, denn spätestens mit den ersten Pflichtspielen dürften alle Kader mit Blick auf die Wechselperiode im Winter wieder aktuell sein.

Die eigetragenen Transfers pro Verein auf FuPa



1. FC Mülheim-Styrum

Trainer: Detlef Weides

Zugänge: Abdulrahman Ibrahim (SV Rot-Weiss Mülheim), Chukuw Ifeanyi (SF Wanne-Eickel), Gianluca Barone (Mülheimer FC 97), Kaan Aydin (SV Genc Osman Duisburg II), Khalil Bentaleb (DJK Blau-Weiß Mintard), Mohamed-Ali Mirie (DJK Arminia Klosterhardt II), Noah Afonso Malangi (DJK Arminia Klosterhardt II), Kerem-Ali Temur (Vogelheimer SV II), Bilal Fezzani (TSV Bruckhausen), Kaan Atik (Mülheimer FC 97), Devran Özdemir (SC Hassel), Wassim Jabri (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Zidane Sani (SC 1920 Oberhausen II), Eliezer Mazala (DJK Arminia Klosterhardt), Serkan Cekic (Mülheimer SV 07), Ilias Khouja (SV Wanheim 1900 zg.), Lukas Schwebig (Post SV Oberhausen), Melih Can Evcil (SV Genc Osman Duisburg)

Abgänge: Toni Collura (DJK Arminia Klosterhardt II), Ahmed Ammari (Dümptener TV), Kerem Ergovanli (Dümptener TV), Onur Akcay (SV Heißen III), Berkan Kiris (Alemannia Essen), Chukuw Ifeanyi (Unbekannt ), Kaan Aydin (DJK Arminia Lirich 1920), Isni Rahmani (Mülheimer FC 97 II), Abdulrahman Ibrahim (SV Rot-Weiss Mülheim), Kerem-Ali Temur (Türkiyemspor Essen), Muhammed Demiral (BV Osterfeld 1919), Görkem Bektas (1. FC Dersimspor)



DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

Trainer: Sascha Fischer

Zugänge: Andreas Kewe (SC Frintrop 05/21), Timo Lindemann (SV Borbeck), Enis Emir Kadrolli (Rhenania Bottrop), Yves Busch (Essener SC Preußen)

Abgänge: Avni Yirmibes (SG Essen-Schönebeck)



Duisburger FV 08

Trainer: Mustafa Öztürk

Zugänge: Stephan Bork (TuS Mündelheim), Mustafa Öztürk (TuS Mündelheim), Julian Daniel Gardocki (SV Schwafheim), Jonas Buschmann (TuS Mündelheim), Marius Delker (Sportfreunde Hamborn 07), Oktay Cinar (SV Rot-Weiss Mülheim), Aiyoub Andich (GSG Duisburg), Egzon Krasniqi (SG Duisburg-Süd 98/20)

Abgänge: Erkut Ay (Rheinland Hamborn), Mehmet Özer (Duisburger SV 1900), Batuhan Albay (TSV Bruckhausen), Fahri Aksakal (Duisburger FV 08 II), Eren Sönmez (Sportfreunde Königshardt), Kazuki Toma (SV Straelen II), Selahattin Güner (Rheinland Hamborn), Mervan Aydin (Rheinland Hamborn), Burak Güner (Mülheimer FC 97), Arif Tunahan Ot (Fatihspor Essen 2001), Kayhan Erol (Duisburger FV 08 II), Kaan Özkara (DSC Preußen)



Duisburger SV 1900

Trainer: Mehmet Özer

Zugänge: Mehmet Özer (Duisburger FV 08), Thilo Körperich (GSG Duisburg), Youssef Bider (DSC Preußen), Kevin Sonneveld (GSG Duisburg), Kevin Öllers (TSV Meerbusch II), Daniel Schäfer (Vereinslos), Jan Stuber (SV Scherpenberg), Alexander Klug (DSC Preußen), Michael Sanchez (DSC Preußen), Timo Mohr (TuRU Düsseldorf), Alexander Piwetz (TuS Union 09 Mülheim), Özgur Yoldas Karabulut (Duisburger SV 1900 II), Robin Wandel (SV Rot-Weiss Mülheim), Paul Beckemeier (TV Asberg), Lars Drauschke (TV Asberg), Stephan Nachtigall (Vogelheimer SV)

Abgänge: Gracjan Adamowicz (Mülheimer SV 07), Hayate Abe (unbekannt), Avdulla Krasniqi (unbekannt), Princely Ngantoh (VfB Speldorf), Kuon Terazawa (TuSEM Essen 1926), El Hassan Lahjar (unbekannt), Alessandro Vergaro (Mülheimer SV 07), Patrick Lenz (Duisburger SV 1900 II), Kevin Hesse (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Basel Mohammad Almostafa (Rheinland Hamborn), Ruto Ohnishi (GSG Duisburg), Marcos Antonio da Silva (GSG Duisburg), Yildiray Yarar (FC Bosporus Düsseldorf), Kevin Öllers (Duisburger SV 1900 II), Youssef Bider (Beruflich weggezogen ), Jann Singh (Mülheimer SV 07), Pascal Schmitt (DJK Lösort Meiderich), Youssef Bider (1. FC Bad Kötzting), Nahom Zewolde (TGD Essen-West), Marc - Aime Rigione (VfB Speldorf II), Kevin Öllers (Blau-Weiß Gelsenkirchen), Aran Mohamed Salim (FSV Duisburg), Jin Sato (DJK Arminia Klosterhardt)



Essener SC Preußen

Trainer: Manfred Schröder

Zugänge: Albert Pracht (SuS 21 Oberhausen), Julian Nasse (Atletico Essen), Dennis Karczewski (), Diyar Ken Dinc (TuS Helene Essen), Ibrahim Mustapha (TuS Essen-West 81), Muniru Jeff Haruna (SG Castrop-Rauxel zg.), Okan Cakat (Türkgücü Velbert), Timucin Demirci (TuS Helene Essen), Yves Busch (), Abdul Semmo (VfB Frohnhausen), Kim Dedek (SG Castrop-Rauxel zg.), Dennis Grüttner (TGD Essen-West), Onyu Kim (SC Westfalia Herne II)

Abgänge: Kai Hoffmann (SV Burgaltendorf), Patrizio Benvenuti (SV Burgaltendorf), Ilias Yaacoubi (Barisspor 84 Essen), Maximilian Danquah (SV Horst-Emscher 08), Till Dornseiff (unbekannt), Samir El-Zein (Türkgücü Ratingen), Fabian Hermes (unbekannt), Mohammed Allouche (AL-ARZ Libanon III), Donik Gashi (ESC Rellinghausen), Kenan Secgin (Atletico Essen), Abdul Semmo (VfB Frohnhausen), Mustafa Yildirim (Fatihspor Essen 2001), Albert Pracht (FC Saloniki Essen), Diyar Ken Dinc (FC Saloniki Essen), Yves Busch (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19)



FC Blau-Gelb Überruhr

Trainer: Murat Aksoy

Zugänge: Ramon Sauret-Kranz (TuS Hattingen), Jan-Philipp Limbach (SuS Niederbonsfeld), Leonard Kastrati (SSVg Velbert II), Umut Yagcioglu (SC Velbert), Atilla Yildiz (FSV Duisburg), Gian-Luca Bühring (VfB 03 Hilden), Marouan Raouah (1. FC Wülfrath), Aissa Sealiti (TVD Velbert), Dennis Abrosimov (VfB Homberg), Adrian Jeglorz (SV Rot-Weiß Wülfrath), Yoshitaka Myojin (), Ayman Amezigar (SSVg Velbert), Afinto Herve Luniama-Mukulayenge (RuWa Dellwig), Enes Isiktas (SpVg Schonnebeck), Ömer Kocaoglan (KFC Uerdingen 05)

Abgänge: Kevin Müller (Preußen Eiberg), Amin Ouahaalou (Sportfreunde Niederwenigern), Philipp Mayer (SpVg Schonnebeck II), Leon Ossmann (VfB Speldorf), Selmir Hanici (Türkgücü Velbert), Antoine Pierre Feld (SC Werden-Heidhausen), Leonard Scheer (SC Werden-Heidhausen), Noato Taga (zurück nach Japan), Aliosman Aydin (SSVg Velbert II), Karl-Kevin Ngwe (Unbekannt ), Amin Amezigar (SSVg Heiligenhaus), Ramon Sauret-Kranz (TuS Hattingen), Merdan Kilic (Türkgücü Velbert), Haisam Issa (FC Blau-Gelb Überruhr II), Ayyoub Assaid (Unbekannt ), Marouan Raouah (Unbekannt ), Marius Ebener (SV Budberg), Ayyoub Assaid (SSVg Heiligenhaus)



Mülheimer SV 07

Trainer: Dirk Roenz, Oliver Vössing

Zugänge: Argjent Emrula (Mülheimer FC 97), Wolfgang Mbonbo (Vogelheimer SV), Denis Kporkpor (VfB Speldorf), Leonal Nkansah (VfB Speldorf), Elvis Fioklou-Toulan (VfB Speldorf), Sandro Garcia Melian (Mülheimer FC 97), Gracjan Adamowicz (Duisburger SV 1900), Daniele Autieri (SC Croatia Mülheim), Alessandro Vergaro (Duisburger SV 1900), Jann Singh (Duisburger SV 1900), Robin Götze (Germania Ratingen 04/19 II)

Abgänge: Asim Bedirhan Simsek (SV Rot-Weiss Mülheim), Egzon Krasniqi (SG Duisburg-Süd 98/20), Enes Bayram (DJK Arminia Klosterhardt), Ben Hampel (Viktoria Buchholz), Joel Schoof (VfB Frohnhausen), Lennard Kaiser (SC St. Tönis 1911/20), Jürgen Wirsching (TuSpo Saarn 1908), Elias Benedikt Schnell (SuS Haarzopf), Aiyoub Andich (GSG Duisburg), Daniele Autieri (Entlassen), Christopher Weißfloh (SV Rot-Weiss Mülheim II), Sandro Garcia Melian (SV Genc Osman Duisburg), Mohamed Mharchi (SC Croatia Mülheim), Serkan Cekic (1. FC Mülheim-Styrum), Leonal Nkansah (RW Oberhausen II), Hayate Abe (Rheinland Hamborn), Justin Grepl (SV Genc Osman Duisburg), Alessandro Vergaro (FSV Duisburg), Argjent Emrula (SG Essen-Schönebeck), Enrico Rypinski (SG Duisburg-Süd 98/20), Kim Rolinger (Entlassen)



SC Velbert II

Trainer: Marcel Kuhlmann

Zugänge: Alexander Grimmert (SSVg Velbert II), Timm Schreiber (1. FC Wülfrath), Marius Lars Jeuter (Sportfreunde Dönberg), Haris Islambegovic (SC Velbert), Julian Alberti (SC Velbert), Sami Tajar (SC Velbert), Emin El-Ouhibi (SC Velbert), Ahmet Batuhan Sahin (SV Union Velbert), Niklas Hummert (SV Rot-Weiß Wülfrath), Stavros Spyrou (SSVg Velbert II), Benno Peter Laschet (Ausland), Dennis Bock (SSVg Velbert II)

Abgänge: Abolo Heine Tem (TSV Einigkeit Dornap), Dennis Bock (SSVg Velbert II), Nicolas Gawel (SSVg Velbert II), Burak Haci Sipahi (TSV Ronsdorf), Johannes Balke (1. FC Wülfrath), Niklas Droß (Umzug), Özgür Karakas (Karriereende), Luke Retterath (SSV 07 Sudberg), Moritz Stöber (SC Velbert), Niklas Strauch (SC Velbert), Robin Strohmenger (SC Velbert), Felix Anton Suhre (SSV 07 Sudberg), Dominik Vidic (SSV 07 Sudberg), Benno Peter Laschet (Studium), Julian Alberti (Verletzung), Stavros Spyrou (SSVg Velbert II), Levin Ilias Ceylan (TSV Union Wuppertal), Matthias Henke (SC Velbert III)



SC Werden-Heidhausen

Trainer: Danny Konietzko

Zugänge: Jakob Schneider (ESC Rellinghausen), Benjamin Jezussek (1. FC Wülfrath), Antoine Pierre Feld (FC Blau-Gelb Überruhr), Leonard Scheer (FC Blau-Gelb Überruhr), Jacob Hans Mertes (Sportfreunde Niederwenigern II), Linus Thamm (SC Werden-Heidhausen)

Abgänge: Yuki Hirai (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Luis Funder (DJK Blau-Weiß Mintard II), Matthias Kirchberger (FC Stoppenberg), Timo Orlic (TSV Milbertshofen)



SuS Haarzopf

Trainer: Marco Guglielmi

Zugänge: Johannes Flatow (FSV Kettwig), Noah Luis Heutger (SV 08/29 Friedrichsfeld), Matteo Viefhaus (SV Burgaltendorf), Semih Cimen (Heisinger SV), Abdelmalik El Ouriachi (SuS Haarzopf), Abdelmalik El Ouriachi (SG Essen-Schönebeck), Justin Kaiser (SV Burgaltendorf), Elias Benedikt Schnell (Mülheimer SV 07), Maik Sverepa (SuS Haarzopf), Maurice Grube (SV Eintracht Alt Ruppin)

Abgänge: Marco Henn (FC Dossenheim II), Abdelmalik El Ouriachi (SG Essen-Schönebeck), Mike Fuchs (TGD Essen-West), Thomas Denker (SpVg Schonnebeck), Abdelmalik El Ouriachi (SuS Haarzopf), Maik Sverepa (SuS Haarzopf), Jumaru Nishikawa (SuS Niederbonsfeld)



SuS Niederbonsfeld

Trainer: Martin Weiß

Zugänge: Jonas Weck (SV Union Velbert), Alexander Mundt (SuS Niederbonsfeld II), Nico Kerkemeier (SuS Niederbonsfeld II), Omar Essahel El Alaoui (SSVg Velbert II), Linus Michels (SuS Niederbonsfeld), Joel Sirgusano (Türkgücü Velbert), Nicolas Gawel (SSVg Velbert II), Max Sommer (Sportfreunde Niederwenigern III), Jumaru Nishikawa (SuS Haarzopf)

Abgänge: Jan-Philipp Limbach (FC Blau-Gelb Überruhr), Omed Sherzad (SuS 21 Oberhausen), Jason Kolenda (SuS Niederbonsfeld II), Tobias Manfred Spannagel (ESC Rellinghausen II), Mustafa Babai (Keine Angaben ), Mustafa Babai (Blau-Weiß Langenberg II)



SV Burgaltendorf

Trainer: Sascha Hense, Andreas Krippel

Zugänge: Kai Hoffmann (Essener SC Preußen), Patrizio Benvenuti (Essener SC Preußen), Georgios Ketsatis (SpVg Schonnebeck), Mustafa Anwar (Teutonia Überruhr), Nico Werda (TuS Hattingen), Marvin Ziemeck (SC Frintrop 05/21 II), Marcel Schräer (Teutonia Überruhr), Jonas Altenkamp (SG Kupferdreh-Byfang), Ali Demnati (HSV Langenfeld)

Abgänge: Matteo Viefhaus (SuS Haarzopf), Justin Kaiser (SuS Haarzopf), Patrick Hollenbeck (ESC Rellinghausen), Philipp Alexander Glahn (SG Essen-Schönebeck II), Aljosa Lovric (KSC Tesla 07), Kai Hoffmann (VfB Frohnhausen), Patrizio Benvenuti (VfB Frohnhausen)



SV Genc Osman Duisburg

Trainer: Yalcin Nezir

Zugänge: Oguzhan Cuhaci (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Yalcin Nezir (TSV Bruckhausen), Hasan Yilmaz (TSV Bruckhausen), Ibrahim Kücükarslan (SuS 21 Oberhausen), Metin Kücükarslan (SuS 21 Oberhausen), Muhammed Emin Aksu (Concordia Wiemelhausen), Melih Eroglu (SV Genc Osman Duisburg II), Yusuf Cemal Cicekdal (SV Genc Osman Duisburg II), Mirkan Sezgin (MTV Union Hamborn II), Muhammet Adil Öztürk (Germania Ratingen 04/19 II), Enis Ahmedi (OSC Rheinhausen), Can Demiregen (Sportfreunde Hamborn 07), Ahmet Talha Kilinc (TSV Bruckhausen), Deyan Enes Kurt (SV Genc Osman Duisburg), Kareem Al Mefleh (FSV Duisburg), Abdelaziz Boukdir (SV Adler Osterfeld), Ali Al-Hakim (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Hakan Yildirim (TuS Asterlagen), Sandro Garcia Melian (Mülheimer SV 07), Justin Grepl (Mülheimer SV 07), Rudolf Popaj (KF Tërbuni )

Abgänge: Emre Onur (DJK Arminia Klosterhardt), Adnan Laroshi (FSV Duisburg), Burak Bayram (FSV Duisburg), Hussein Alameddine (FSV Duisburg), Luis Bukvasevic (FSV Duisburg), Hakan Yildirim (TuS Asterlagen), Samed Basol (Unbekannt), Ren Sogabe (Unbekannt), Ünsal Oruc (Unbekannt), Nordin Kaddouri (Mülheimer FC 97), Steffen Herzog (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Fabian Michael Buchholz (Spvgg Sterkrade-Nord zg.), Haluk Türkeri (Sportfreunde Walsum 09), Mete Kaan Yaris (VfB Frohnhausen), Can Demiregen (VfB Homberg II), Ilhan Enes Özen (Fatihspor Essen 2001), Melih Can Evcil (1. FC Mülheim-Styrum)



SV Rot-Weiss Mülheim

Trainer: Daniele Autieri

Zugänge: Asim Bedirhan Simsek (Mülheimer SV 07), Abdullah Gökcer Kürklü (Viktoria Buchholz), Christoph Weihe (TSV Gielde), Robin Wandel (VfB Speldorf), Joschka Hinrichs (VfB Speldorf), Noah Fabian Rautzenberg (VfB Speldorf), Philipp Wiesmann (Rot-Weiß Stiepel), Tim Stränger (vereinslos), Jeremiah Bonsu Kwateng (SG Essen-Schönebeck), Vladan Velichkovski (SV Heißen), Giulian Boka (SG Essen-Schönebeck II), Alex Stainbok (DJK Blau-Weiß Mintard II), Muhammad Naif (SG Essen-Schönebeck), Abdulrahman Ibrahim (1. FC Mülheim-Styrum), Osho Austin Iluebbey (Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim), Alex Stainbok (DJK Blau-Weiß Mintard)

Abgänge: Kevin Beginn (SV Rot-Weiss Mülheim II), Etienne Wandel (SV Rot-Weiss Mülheim II), Arif Tunahan Ot (Ziel unbekannt), Sebastian van Ryn (DJK TuS Rotthausen), Abdulrahman Ibrahim (1. FC Mülheim-Styrum), Cedric Bartholomäus (SV Heißen), Simon Grün (SV Heißen), Emre Kaan Katircioglu (SC Croatia Mülheim), Justin Lafelder (Rot-Weiss Essen), Alie Mansaray (unbekannt), Jamal Braida (pausiert / Studium), Emre Parlakoglu (unbekannt), Jenusan Uthayakumar (TuSpo Saarn 1908), Ivan Wetshemungu (unbekannt), Youssef Karoumat (unbekannt), Niklas Schneider (TSV Heimaterde Mülheim), Emre Parlakoglu (Fatihspor Mülheim), Thorsten Ketzer (pausiert), Thomas Cvetkovic (entlassen), Oktay Cinar (unbekannt), Robin Wandel (Duisburger SV 1900), Oktay Cinar (Duisburger FV 08), Youssef Karoumat (TGD Essen-West), Thorsten Ketzer (DJK Blau-Weiß Mintard)



TGD Essen-West

Trainer: Dietmar Krause

Zugänge: Ahmet Ciplak (Alemannia Essen), Erol Serin (TuSEM Essen 1926), Ray Ceka (VfB Frohnhausen II), Can Funke (Alemannia Essen), Tim Krutz (SV Allner-Bödingen), Mike Fuchs (SuS Haarzopf), Lucas Manis (TuSEM Essen 1926), Ferhat Durmus Akcapinar (Alemannia Essen), Jamil Carew (TuS Essen-West 81), Maruan El Machichi (Marokko Herne), Eldor Gashi (ESC Rellinghausen), Mert Aslaner (Alemannia Essen), Yunus Bucuka (Alemannia Essen), Onur Caparlar (RuWa Dellwig), Nahom Zewolde (Duisburger SV 1900), Youssef Karoumat (SV Rot-Weiss Mülheim), Paul Wernz (SG HD-Kirchheim), Ayyoub Hachlouf (FC Büderich), Jani Dragoni (TGD Essen-West), Damian Schnadhorst (TGD Essen-West), Omar Boumenir (TGD Essen-West)

Abgänge: Kevin Patrick Konrad (Heisinger SV), Alexander Domagala (NK Croatia Essen), Bernard Kaule (TuS Essen-West 81), David Pijowczyk (Tgd. Essen II), Dennis Grüttner (Essener SC Preußen), Ayoub El Farissi (Tgd. Essen II), Robert Pijowczyk (Tgd. Essen II), Robert Pijowczyk (SC Frintrop 05/21), David Pijowczyk (SC Frintrop 05/21), Erol Serin (TuSEM Essen 1926), Mihajlo Davidovic (RuWa Dellwig), Burak Pakdemirli (Vogelheimer SV), Mike Fuchs (Türkiyemspor Essen)



Türkiyemspor Essen

Trainer: Adem Durmus

Zugänge: Tayfun Gaygusuz (Alemannia Essen), Emre Karaca (Alemannia Essen), Mikail Mumcu (Alemannia Essen), Yasar Cakir (FSV Duisburg), Poyraz-Can Sahin (FC Kray), Mike Fuchs (TGD Essen-West), Kerem-Ali Temur (1. FC Mülheim-Styrum), Mounir Till Asrih (VfB Frohnhausen)

Abgänge: Erdinc Alper (SV Leithe), Niklas Maurice Koenen (SV Leithe), Serkan Barutcu (SV Türkiyemspor Bochum), Erdinc Alper (SV Leithe), Niklas Maurice Koenen (SV Leithe), Serkan Barutcu (SV Türkiyemspor Bochum)



TuSEM Essen 1926

Trainer: Carsten Isenberg

Zugänge: Kuon Terazawa (Duisburger SV 1900), Leo Derksen (ETB Schwarz-Weiß Essen), Emre Yildiz (TuSEM Essen 1926), Joris Graf (TuSEM Essen 1926), Nico David Erbslöh (DJK Blau-Weiß Mintard), Erol Serin (TGD Essen-West)

Abgänge: Erol Serin (TGD Essen-West), Lucas Manis (TGD Essen-West), Dominik Baruffolo (SV Borbeck), Maximilian Golz (Sportfreunde Niederwenigern), Zadok Kobina Amissah Abakah (SC 1920 Oberhausen), Ayman Jalti (Vogelheimer SV), Dominik Alt (TSV Wendlingen)



Vogelheimer SV

Trainer:

Zugänge: Mete Kalinci (SC Velbert), Ayman Jalti (TuSEM Essen 1926), Deniz Senol (Mülheimer FC 97), Mike Sauer (FC Kray), Marvin Abeijon (Rot-Weiss Essen II), Ilhan Copcu (Mülheimer FC 97), Burak Pakdemirli (TGD Essen-West), Omar Demir (RWT Herne)

Abgänge: Wolfgang Mbonbo (Mülheimer SV 07), Ahmet Can Temel (Rheinland Hamborn), Stephan Nachtigall (Duisburger SV 1900), Zakaria Elouriachi (Bader SV 91)

________________

Erklärungen von FuPa in der Übersicht:

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: